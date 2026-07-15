ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد ساعت ۵:۳۰ بامداد به وقت تهران، دور تازه حملات آمریکا علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی به پایان رسیده است. به گفته سنتکام، این عملیات حدود هفت ساعت به طول انجامید.
سنتکام اعلام کرد در این عملیات، دهها هدف نظامی در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی ایران با استفاده از جنگندهها، پهپادها و شناورهای نیروی دریایی آمریکا هدف حملات دقیق قرار گرفتند.
بر اساس بیانیه سنتکام، این حملات سایتهای موشکی و پهپادی، توانمندیهای دریایی و سامانههای دفاع ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و با هدف کاهش بیشتر توان تهران برای تهدید کشتیرانی تجاری و خدمه غیرنظامی انجام شد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای مردم اردن را به تخریب موسسات آمریکایی و اخراج ارتش آمریکا از اردن فراخواند و از آنها خواست که هیچ فرصتی را برای این کار از دست ندهند.
در بیانیه سپاه پاسداران گفته شده است: «سرزمین مقدس اردن قدمگاه انبیاست و جای اشغالگران و جنایتکاران بین المللی نیست، انتظار امت اسلامی از شما مردم نجیب و غیور که بیش از هر ملتی شاهد عینی جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در حق فلسطین مظلوم بودهاید این است که به حضور ارتش شیطان بزرگ در خاک خود پایان دهید و نگذارید آن سرزمین مقدس مبدا حملات تجاوزکارانه به خاک کشورهای اسلامی و زورگویی به ملت فلسطین باشد.»
سپاه در بیانیه خود گفته است که بخش عمده حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به اهدافی در خاک ایران با استفاده از پایگاههای آمریکایی در خاک اردن صورت گرفته و نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به آشیانه جنگندههای اف ۱۵، ۱۶ و ۳۵ در پایگاه آمریکا در الازرق حمله کردند و تعدادی از پهپادهای راهبردی MQ9 آمریکا در این پایگاه را از بین بردند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیهای اعلام کرد اکنون که آمریکا مسیر صادرات نفت و گاز به دنیا از اقیانوس هند را که منافع رقبای اقتصادی آمریکا را به مخاطره میاندازد بستهاند، باید منتظر بسته شدن سایر مسیرهای صادراتی نفت و گاز که منافع آمریکا و هم پیمانانش را تامین می کند باشند.
سپاه در بیانیه خود افزود: «صادرات نفت و گاز منطقه یا برای همه یا برای هیچکس.»
سپاه پاسداران در بیانیه خود همچنین اعلام کرد که به مرکز مدیریت NSA، مرکز کنترل فرماندهی، انبارهای بزرگ قطعات و تجهیزات نظامی و مخازن سوخت ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین حمله کرده است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد ساعت ۱۰ شب به وقت شرق آمریکا در ۱۴ ژوئیه، دور جدیدی از حملات علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی را به پایان رسانده است.
بهگفته سنتکام، این عملیات هفت ساعت به طول انجامید و طی آن دهها هدف نظامی در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی ایران با استفاده از جنگندهها، پهپادها و شناورهای نیروی دریایی آمریکا هدف حملات دقیق قرار گرفتند.
این حملات سایتهای موشکی و پهپادی، توانمندیهای دریایی و سامانههای دفاع ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و با هدف کاهش بیشتر توان تهران برای تهدید کشتیرانی تجاری و خدمه غیرنظامی انجام شده است.
سنتکام همچنین اعلام کرد این حملات همزمان با ازسرگیری محاصره دریایی کشتیهای در حال تردد به مقصد یا مبدأ بنادر و مناطق ساحلی ایران انجام شده است. این محاصره دریایی از ساعت ۴ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا اجرایی شده است.
فرماندهی مرکزی آمریکا تاکید کرد نیروهای این کشور همچنان در آمادهباش کامل قرار دارند و آماده اجرای دستورات فرمانده کل قوا هستند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا سهشنبه چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی ایران را تحریم کرد که در نتیجه آن، بیش از ۱۳۰ میلیون دلار دارایی جمهوری اسلامی مسدود شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد وزارت خزانهداری این کشور برای مختل کردن و تضعیف فعالیتهای مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی، از جمله سوءاستفاده از داراییهای دیجیتال، اقدام میکند.
او گفت دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری چند کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است؛ اقدامی که به مسدود شدن بیش از ۱۳۰ میلیون دلار منجر شده است.
بسنت افزود وزارت خزانهداری آمریکا با جدیت مسیرهای مالی جمهوری اسلامی را دنبال خواهد کرد و مانع دسترسی حکومت ایران به درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خواهد شد.
پایگاه اطلاعرسانی وزارت دفاع کویت در بیانیهای اعلام کرد که یگانهای پدافند هوایی در حال مقابله با یک حمله پهپادی هستند.
همزمان با این بیانیه، رسانههای عربی از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید از خاک کویت خبر دادند.
ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد که صدای انفجارها ناشی از تلاش سامانههای پدافندی برای مقابله با این حمله است.
در همین حال در بحرین نیز بار دیگر آژیر خطر به صدا درآمده است و انتظار میرود که حملات جمهوری اسلامی به بحرین همچنان ادامه یابد.