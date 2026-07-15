او گفت: «آنها دوست دارند کنترل بازی و مالکیت توپ را در دست داشته باشند. اما دقیقا همین اتفاق افتاد. به هافبک‌های اسپانیا فضای زیادی دادیم و آنها هم کیفیت لازم را برای استفاده از آن داشتند»

امباپه گفت: «وقتی نتوانید برنامه اسپانیا را به هم بزنید، کار بسیار دشوار می‌شود. پنالتی هم به آنها کمک کرد تا کنترل بازی را در دست بگیرند. سپس گل دوم را زدند و ما کیفیت لازم برای رسیدن به فینال را نداشتیم.»

او گفت: «وقتی پیروز می‌شوید، همه افتخارها نصیب شما می‌شود و وقتی نمی‌برید، باید مسئولیتش را هم بپذیرید. این بخشی از فوتبال و زندگی من است. به‌عنوان کاپیتان، تمام مسئولیت را قبول می‌کنم. می‌خواستیم به فینال برسیم، اما موفق نشدیم و باید حرف‌هایی را که درباره ما گفته می‌شود، بپذیریم.»

امباپه: باید برای دشان بهترین بازی‌مان را انجام دهیم

امباپه درباره آخرین مسابقه دیدیه دشان به‌عنوان سرمربی تیم ملی فرانسه، که در دیدار رده‌بندی برگزار خواهد شد، گفت: «هیچ چیز درباره جایگاه دیدیه برای ما و برای مردم فرانسه تغییر نکرده است. او سرمربی ماست و ارزشش همان است.»

کاپیتان فرانسه گفت: «یک بازی دیگر برای او باقی مانده و باید بهترین بازی‌مان را برایش انجام دهیم، چون او شایسته آن است و هواداران هم شایسته‌اند که جام جهانی را با کسب مقام سوم به پایان برسانیم.»