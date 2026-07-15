کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در نشست پارلمان درباره اقدامات برای مقابله با حملات به مراکز یهودیان، به قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست «گروههای ممنوعه» اشاره کرد.
نخستوزیر بریتانیا گفت: «با کسانی که به خشونت در خیابانهای ما دامن میزنند، برخورد خواهیم کرد.»
استارمر همچنین اعلام کرد دولت برای ریشه کردن یهودیستیزی تلاش میکند.
او از اختصاص یافتن «مبلغ بیسابقه» ۲۵۰ میلیون پوند برای حفاظت از جوامع یهودی خبر داد و افزود از اختیارات جدید برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای ممنوعه استفاده کردیم.
ابراهیم پیرزادیان، جانشین فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری، درباره افزایش خطر وقوع آتشسوزی در عرصههای جنگلی و مرتعی کشور، بهویژه جنگلهای زاگرسی، همزمان با اوج گرمای تابستان هشدار داد.
پیرزادیان چهارشنبه ۲۴ تیر در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرد مناطق زاگرسی از جمله در استانهای فارس، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و کردستان، بهدلیل شرایط اقلیمی و تراکم پوشش گیاهی، از کانونهای پرخطر وقوع آتشسوزی به شمار میروند.
او با اشاره به وسعت ۱۳۵ میلیون هکتاری عرصههای منابع طبیعی ایران گفت اقداماتی همچون تجهیز پایگاههای اطفای حریق، تامین پهپادهای پایش، بالگردهای آبپاش و تجهیزات انفرادی، ایجاد مخازن آب و راهاندازی سامانههای هوشمند کشف حریق، به ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
به گفته پیرزادیان، سازمان منابع طبیعی در پی افزایش دمای هوا، کاهش رطوبت پوشش گیاهی، تداوم خشکسالی و پیامدهای تغییرات اقلیمی، «برنامهای جامع برای پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی پس از حریق» به اجرا گذاشته و نیروهای یگان حفاظت با حساسیت بیشتری در مناطق زاگرسی مستقر شدهاند.
او همچنین از کاهش ۷۰ درصدی شمار آتشسوزیها و کاهش ۹۰ درصدی مساحت عرصههای طعمه حریق در ۱۱۰ روز نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴ خبر داد و این آمار را نشانه «حضور میدانی و تاثیرگذار جنگلبانان» دانست.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که شماری از رسانههای محلی ۲۳ تیر از وقوع آتشسوزی گسترده در مناطق پادراز و مورکی ممسنی و پیشروی شعلهها به سمت کوه دکل، اشکان و روستاهای اطراف خبر دادند.
بر اساس این گزارشها، ساکنان منطقه برای مهار آتشسوزی خواستار کمکرسانی و اعزام امکانات بیشتر شدهاند.
وقوع آتشسوزیهای جنگلی و مرتعی در روزهای اخیر بار دیگر چالش کمبود امکانات اطفای حریق و انتقادها از عملکرد جمهوری اسلامی در حفاظت از منابع طبیعی ایران را برجسته کرده است.
این موضوع پیشتر نیز با واکنش افکار عمومی روبهرو شده است.
در پاییز ۱۴۰۴، ناتوانی و تعلل نهادهای حکومتی در مهار آتشسوزی جنگل الیت موجی از انتقادهای مردمی را برانگیخت.
آتشسوزیها سال ۱۴۰۴ به ۶۲ هزار هکتار از عرصههای طبیعی آسیب زد
جانشین فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری در ادامه، منشا ۹۵ درصد آتشسوزیها در عرصههای طبیعی را «انسانی» دانست و گفت سهلانگاری، بیاحتیاطی و رفتارهای پرخطر، از عوامل اصلی وقوع این حوادث هستند.
پیرزادیان ارتقای فرهنگ عمومی و آموزش جوامع محلی را در کنار اقدامات پیشگیرانه، از اولویتهای سازمان منابع طبیعی برشمرد.
او از شهروندان خواست از روشن کردن آتش در جنگلها و مراتع بپرهیزند و در صورت ضرورت، از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل کنند.
پیرزادیان همچنین درباره رها کردن تهسیگار و بطریهای شیشهای در جنگلها و آتش زدن بقایای مزارع از سوی کشاورزان، هشدار داد.
به گفته او، سال گذشته ۲۵۰۰ فقره آتشسوزی به ۶۲ هزار هکتار از عرصههای جنگلی و مرتعی ایران آسیب جدی وارد آورد.
۲۴ تیر، قدرتالله مهدیخانی، مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین، اعلام کرد آتشسوزی در باغها و مراتع روستای اسبمرد از توابع بخش مرکزی قزوین بیش از ۱۰ هکتار از اراضی منطقه را در بر گرفت.
او از مهار این حریق خبر داد و گفت «بیاحتیاطی یکی از کشاورزان در روشن کردن آتش و عدم کنترل آن»، دلیل وقوع این حادثه بود.
محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در گفتوگو با خانه ملت اعلام کرد آمریکاییها جرات ورود به عملیات زمینی در ایران را ندارند.
جوکار گفت: «در صورت چنین اقدامی، منطقه خلیج فارس به گورستان سربازان آمریکایی تبدیل خواهد شد و واشینگتن بهخوبی از این واقعیت آگاه است.»
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی افزود همه کارشناسان نظامی معتقدند جنگ زمینی، «اصلیترین عرصه شکست و نابودی نظامیان آمریکایی» خواهد بود و هرگونه اقدام نظامی زمینی علیه جمهوری اسلامی، هزینههای بسیار سنگینی برای ایالات متحده به همراه دارد.
جوکار گفت: «ادعاهایی مثل تصرف جزیره خارک یا کنترل زیرساختهای نفتی کشور، بیش از آنکه قابلیت اجرایی داشته باشد، بیانگر توهم، محاسبات نادرست و ناتوانی مقامات آمریکایی در درک واقعیات منطقه و قدرت جمهوری اسلامی است.»
او به سایت دیدهبان ایران نیز گفت: «آمریکا که هیچ، بزرگتر از آمریکا هم نمیتواند هیچ غلطی بکند. ترامپ و نیروهای او باید گورشان را از منطقه گم کنند و تنگه هرمز تحت کنترل جمهوری اسلامی است، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر.»
آمریکا از ساعت ۱۱:۳۰ شب سهشنبه به وقت تهران محاصره دریایی بنادر ایران را دوباره به اجرا گذاشته است. این اقدام همه بنادر ایران، چه در داخل و چه خارج از تنگه هرمز، را در بر میگیرد.
آمریکا پیشتر نیز بین آوریل تا ژوئن محاصره دریایی بنادر ایران را اجرا کرده بود؛ عملیاتی که از خاورمیانه تا اقیانوس هند امتداد داشت. اکنون با از سرگیری این اقدام، بار دیگر محدودیتهای دریایی علیه ایران وارد مرحله اجرا شده است.
اما محاصره دریایی دقیقا به چه معناست و چه محدودیتهایی ایجاد میکند؟
محاصره دریایی چیست؟
محاصره دریایی تنها یک اقدام نظامی نیست؛ بلکه ابزاری برای فشار اقتصادی نیز محسوب میشود. هدف آن جلوگیری از صادرات و واردات کشوری است که هدف محاصره قرار گرفته و در نتیجه، کاهش توان اقتصادی و نظامی آن است.
بر اساس راهنمای نیوپورت درباره حقوق جنگ دریایی، محاصره دریایی شامل توقیف محمولههای ممنوعه و همچنین توقیف یا نابودی اموال دشمن در دریاست.
آیا محاصره دریایی از نظر حقوق بینالملل قانونی است؟
حقوق بینالملل برای قانونی بودن محاصره دریایی چند شرط تعیین کرده است:
تنگه هرمز چه وضعیتی دارد؟
با وجود اجرای محاصره، تنگه هرمز بسته نشده است. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر گفته بود این آبراه برای کشتیرانی بینالمللی که ارتباطی با ایران ندارد، باز خواهد ماند.
تقابل آرژانتین و انگلیس در مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر خاطره یکی از حساسترین و سیاسیترین رقابتهای تاریخ فوتبال را زنده کرده است؛ دیداری که تنها یک مسابقه فوتبال نیست و خاطرات جنگ فالکلند (مالویناس) و گل جنجالی «دست خدا» دیهگو مارادونا را دوباره زنده میکند.
به گزارش گاردین، پس از پیروزی ۳ بر یک آرژانتین مقابل سوئیس و صعود این تیم به نیمهنهایی، بازیکنان آلبیسلسته در رختکن سرود غیررسمی جام جهانی با نام «ستاره چهارم» را خواندند؛ سرودی که در بخشی از آن نام «مالویناس» و «دیهگو» مارادونا کنار هم آمده است.
این سرود در طول جام جهانی بارها از سوی هواداران و بازیکنان آرژانتین خوانده شده، اما پس از مشخص شدن رویارویی دوباره با انگلیس، معنایی متفاوت پیدا کرده است.
نزدیک به چهار دهه از دیدار تاریخی جام جهانی ۱۹۸۶ میگذرد؛ مسابقهای که مارادونا ابتدا با گل معروف «دست خدا» و سپس با یکی از زیباترین گلهای تاریخ فوتبال، انگلیس را شکست داد. آن مسابقه تنها چهار سال پس از جنگ فالکلند برگزار شد و از همان زمان به نمادی فراتر از فوتبال تبدیل شده است.
پابلو کوئینتانا، آهنگساز سرود «ستاره چهارم»، درباره اشاره به مالویناس در این ترانه گفت: «پشت تیم ملی آرژانتین مردمی هستند که هنوز درد آن اتفاقات را با خود حمل میکنند، نمیخواهند تاریخشان را فراموش کنند و میخواهند در زمین فوتبال پیروز شوند.»
او که هنگام جنگ فالکلند و حتی جام جهانی ۱۹۸۶ هنوز متولد نشده بود، افزود: «بازی با انگلیس فقط یک مسابقه فوتبال نیست.»
آلدو لیوا، کهنهسرباز جنگ فالکلند و نماینده کنگره آرژانتین، نیز معتقد است پیروزی سال ۱۹۸۶ برای مردم کشورش نوعی التیام بود.
او گفت: «در فوتبال قانون و داور وجود دارد، اما در جنگ چنین چیزی نبود. بسیاری از آرژانتینیها گل "دست خدا" را نوعی احقاق حق میدانستند، زیرا معتقد بودند بریتانیا در جنگ نیز خارج از قواعد عمل کرده بود؛ بهویژه با غرق کردن ناو ژنرال بلگرانو که به کشته شدن ۳۲۳ ملوان آرژانتینی انجامید.»
ویکتور هوگو مورالس، گزارشگر مشهور اروگوئهای که گزارش تاریخی بازی ۱۹۸۶ او همچنان در آرژانتین ماندگار است، نیز گفت خاطرات آن مسابقه بار دیگر زنده شده است.
او گفت: «مارادونا پیش از بازی تاکید میکرد این فقط یک مسابقه فوتبال است، اما همه میدانستند که جنگ مالویناس در ذهن بازیکنان و مردم حضور دارد.»
مورالس افزود: «پیش از سال ۱۹۸۶، بازی آرژانتین و انگلیس فقط یک مسابقه عادی بود، اما از آن زمان به بعد، این دیدار بار سیاسی و احساسی بسیار سنگینی پیدا کرد.»
رسانههای آرژانتینی نیز با تیترهای نمادین به استقبال این مسابقه رفتهاند. شبکه کرونیکا از عبارتهایی مانند «آرژانتین مقابل دزدان دریایی انگلیسی»، «مسی؛ M یعنی مالویناس» و «دیهگو، یک بار دیگر کمکمان کن» استفاده کرده است.
روزنامه ورزشی اوله نیز یادآوری کرده که آرژانتین در این مسابقه همان پیراهن آبی جام جهانی ۱۹۸۶ را بر تن خواهد کرد؛ اتفاقی که بسیاری آن را به فال نیک گرفتهاند.
در روزهای اخیر همچنین خبر نصب بنرهایی در ورزشگاه باشگاه گودوی کروز منتشر شد؛ بنرهایی که گفته میشود در جام جهانی ۲۰۱۴ از هواداران انگلیس گرفته شده بود و رسانههای آرژانتینی آن را اقدامی تحریکآمیز توصیف کردند.
این مسابقه در شرایطی برگزار میشود که خاویر میلی، رییسجمهوری آرژانتین، بارها از مارگارت تاچر، نخستوزیر وقت بریتانیا در دوران جنگ فالکلند، تمجید کرده است؛ موضوعی که با انتقاد بسیاری در آرژانتین روبهرو شده است.
مورالس در اینباره گفت: «برای بسیاری از آرژانتینیها، شکست دادن انگلیس میتواند پاسخی سیاسی به مواضع میلی نیز تلقی شود.»
در آرژانتین، مسئله مالویناس همچنان بخشی از هویت ملی محسوب میشود و نسلهای مختلف از دوران کودکی درباره ادعای مالکیت این جزایر آموزش میبینند.
دانیل فیلموس، وزیر پیشین مسئول پرونده فالکلند، گفت: «احساس مردم آرژانتین نسبت به مالویناس حتی در سرودهای فوتبالی هم دیده میشود. آرژانتین یکی از معدود کشورهایی است که نزدیک به ۲۰۰ سال پس از از دست دادن یک سرزمین، همچنان ادعای خود را با قدرت حفظ کرده است.»
در سوی مقابل، اگرچه جنگ فالکلند در حافظه عمومی بریتانیا جایگاه کمرنگتری نسبت به آرژانتین دارد، اما این مسابقه باعث شده رسانههای انگلیسی نیز بار دیگر به این موضوع بپردازند.
روزنامه دیلی تلگراف اظهارات اخیر یکی از مقامهای آرژانتینی درباره جزایر فالکلند را بازتاب داده و همزمان گری لینهکر، مهاجم پیشین تیم ملی انگلیس، نیز به دلیل استفاده همزمان از نامهای «فالکلند» و «مالویناس» در پادکست خود، با انتقاد برخی رسانههای محافظهکار روبهرو شده است.
با این حال، بازیکنان فعلی آرژانتین تلاش میکنند تمرکز خود را روی فوتبال حفظ کنند. لئاندرو پاردس، هافبک این تیم، در آستانه مسابقه گفت: «میدانیم بازی با انگلیس برای مردم کشورمان چه اهمیتی دارد، اما در نهایت این یک مسابقه فوتبال است و تلاش میکنیم بهترین عملکرد ممکن را ارائه دهیم.»
دولت آلمان در پاسخ به پرسشهای ایراناینترنشنال اعلام کرد با اظهار نظر درباره «فهرست انتقام» منتشرشده در رسانههای حکومتی ایران، به آن اعتبار نخواهد بخشید. همزمان، نهادهای امنیتی آلمان در حال بررسی نشانههای احتمالی تلاش برای شناسایی، جاسوسی و آمادهسازی حملات در خاک این کشورند.
دفتر سخنگوی دولت فدرال آلمان چهارشنبه ۲۴ تیر در پاسخ به پرسشهای ایراناینترنشنال درباره «فهرست انتقام» منتشرشده در رسانههای حکومتی ایران، به اظهارات اشتفن مایر، معاون سخنگوی دولت، در نشست خبری دولت ارجاع داد.
مایر گفت دولت آلمان از انتشار این گزارش مطلع است، اما درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد.
او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تشدید تدابیر امنیتی پس از انتشار این فهرست، تاکید کرد حفاظت از صدراعظم فدرال همواره در بالاترین سطح قرار دارد و این موضوع به شرایط کنونی محدود نمیشود.
به گفته او، دولت فدرال در خصوص گزارشهای منتشرشده در این زمینه موضعگیری نخواهد کرد.
معاون سخنگوی دولت فدرال آلمان در ادامه، ارزیابیهایی که انتشار این فهرست را نشانه «ورود تهدیدها به مرحلهای جدید» میدانند، تایید نکرد و گفت دولت با اظهار نظر درباره این گزارش، قصد ندارد به آن اهمیت یا اعتبار بیشتری ببخشد.
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