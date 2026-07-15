علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که مطالبه «انتقام و خونخواهی امام شهید»، امری است حتمی و قطعی و به آمد و شد دولت‌ها و اشخاص مرتبط نیست و در هر صورت محقق می‌شود.

اعرافی گفت: «مسئولین نباید به بهانه مشکلات اقتصادی و ترس از هزینه‌های جنگ و زدن زیر ساخت‌ها، از حقوق حقه امت اسلام کوتاه آمده و مسیر مذاکره و تفاهم‌نامه با کفار را بیش از این ادامه دهند.»

مدیر حوزه‌های علمیه افزود «انتقام» در ساحت بین‌المللی و فراگیر و با همت آزادی‌خواهان جهان دنبال خواهد شد.

او در این بیانیه تاکید کرد مسعود پزشکیان، اعضای شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان و مسئولین دیپلماسی باید تفاهم‌نامه را تمام‌شده تلقی کرده و «راه جهاد و استقامت» را در پیش بگیرند.