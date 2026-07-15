سالار ولایتمدار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد جمهوری اسلامی میخواهد بتی را بشکند که سالها به مردم «ظلم کرده و خونها خورده و خونها ریخته» است.
ولایتمدار گفت: «مردم ما در خیابان فریاد میزنند حرف ما یک کلام، انتقام، انتقام؛ که شعار بسیار راهبردی است.»
او افزود این امر هزینه دارد و مردم باید برای پرداخت این هزینه آماده باشند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «ممکن است در این راه زیرساختهای ما آسیب ببیند و در سطح جامعه با کمبود مواجه شویم، به همین دلیل باید از همین حالا برای مردم تشریح شود و رسانهها در این موضوع کار کنند.»
علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه، در بیانیهای اعلام کرد که مطالبه «انتقام و خونخواهی امام شهید»، امری است حتمی و قطعی و به آمد و شد دولتها و اشخاص مرتبط نیست و در هر صورت محقق میشود.
اعرافی گفت: «مسئولین نباید به بهانه مشکلات اقتصادی و ترس از هزینههای جنگ و زدن زیر ساختها، از حقوق حقه امت اسلام کوتاه آمده و مسیر مذاکره و تفاهمنامه با کفار را بیش از این ادامه دهند.»
مدیر حوزههای علمیه افزود «انتقام» در ساحت بینالمللی و فراگیر و با همت آزادیخواهان جهان دنبال خواهد شد.
او در این بیانیه تاکید کرد مسعود پزشکیان، اعضای شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان و مسئولین دیپلماسی باید تفاهمنامه را تمامشده تلقی کرده و «راه جهاد و استقامت» را در پیش بگیرند.
ژوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در دیدار با هیاتی از «مجمع ارتدوکس» اعلام کرد توافق با اسرائیل بهترین گزینه ممکن است و اثرات خود را نشان داده است.
رییسجمهوری لبنان در این دیدار گفت: «واشینگتن توجه به ما را آغاز کرده و اکنون پرونده لبنان روی میز رییسجمهوری ایالات متحده قرار دارد.»
ژوزف عون همچنین افزود این مسیر هموار نیست و با دشواریهایی همراه است، اما برای دستیابی به نتایجی که به خونریزیها پایان دهد، امید فراوانی وجود دارد.
تیم ملی انگلیس و آرژانتین چهارشنبه ساعت ۲۲:۳۰ در یکی از حساسترین دیدارهای نیمهنهایی جام جهانی در آتلانتا به مصاف یکدیگر میروند؛ مسابقهای که ششمین تقابل دو کشور در تاریخ این رقابتهاست و همواره با تنشهای سیاسی و فوتبالی همراه بوده است.
بازیکنان آرژانتین پس از صعود به این مرحله، در رختکن سرودی خواندند که در آن به جنگ فالکلند اشاره شده و در آن قسم خوردهاند که جام را برای «فالکلند، دیگو مارادونا و آخرین جام لئو مسی» فتح کنند.
توماس توخل، سرمربی سهشیرها، با اشاره به روحیه تهاجمی و احساسی حریف گفت: «من برخی از بازیکنان آنها را میشناسم و مربیشان بودهام. این ویژگی را حس و مشاهده میکنید؛ آنها نوعی لبه تیز تهاجمی دارند. مطمئناً آنها از تاریخ هم انرژی میگیرند. تاریخ برای آنها معنای زیادی دارد. این همان چیزی است که ما انتظارش را داریم، اما ما هم احساسات، سرسختی و ذهنیتی را که برای مقابله با آن لازم است داریم و برایش آمادهایم.»
توخل همچنین شایعات مربوط به اختلاف با جود بلینگام، ستاره تیمش، را پس از انتقاد از عملکرد فنی بازی با نروژ رد کرد و گفت: «نظرات ما هر دو از حس رقابت سرچشمه میگیرد. اگر من هم ۱۲۰ دقیقه بازی میکردم، دو گل میزدم و تمام وجودم را میگذاشتم، شاید پس از شنیدن انتقاد نیش میزدم. این یک واکنش کاملاً طبیعی برای بازیکنی با ذهنیت اوست؛ بنابراین هیچ مشکلی وجود ندارد.»
ولید الشریفی، فرماندار فاو در استان بصره، به خبرگزاری رسمی عراق گفت سقوط یک پهپاد در بندر بزرگ فاو هیچ خسارت جانی یا مالی به همراه نداشته است.
او گفت صبح چهارشنبه یک پهپاد در محوطه کانتینری بندر بزرگ فاو سقوط کرد و به طور کامل منهدم شد.
الشریفی افزود در پی این حادثه هیچ خسارت جانی یا مالی ثبت نشده است.
شبکه «کان» اسرائیل گزارش داد در پی تشدید تنشها با جمهوری اسلامی و در خلیج فارس، اسرائیل محدودیت اعمالشده بر فرود و استقرار هواپیماهای سوخترسان نیروی هوایی آمریکا در فرودگاه بنگوریون را، پس از اعتراض واشینگتن، لغو کرد.
بر اساس این گزارش، سازمان فرودگاههای اسرائیل صبح چهارشنبه به واحدهای کنترل ترافیک هوایی دستور داد فرود هواپیماهای سوخترسان ارتش آمریکا در فرودگاه بنگوریون را مجاز بدانند.
این تصمیم برخلاف دستور میری رگو، وزیر حملونقل اسرائیل، و درخواست مسئولان فرودگاه بنگوریون برای انتقال این هواپیماها از فرودگاه اتخاذ شده است.
مسئولان فرودگاه نگران بودند اشغال جایگاههای پارک هواپیما به کاهش شمار پروازها در فصل تابستان منجر شود.
کان نوشت دستور پیشین وزیر حملونقل اسرائیل برای ممنوعیت فرود هواپیماهای سوخترسان آمریکایی، با انتقاد مقامهایی در ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) روبهرو شده بود.