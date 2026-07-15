ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد ساعت ۵:۳۰ بامداد به وقت تهران، دور تازه حملات آمریکا علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی به پایان رسیده است. به گفته سنتکام، این عملیات حدود هفت ساعت به طول انجامید.

سنتکام اعلام کرد در این عملیات، ده‌ها هدف نظامی در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی ایران با استفاده از جنگنده‌ها، پهپادها و شناورهای نیروی دریایی آمریکا هدف حملات دقیق قرار گرفتند.

بر اساس بیانیه سنتکام، این حملات سایت‌های موشکی و پهپادی، توانمندی‌های دریایی و سامانه‌های دفاع ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و با هدف کاهش بیشتر توان تهران برای تهدید کشتی‌رانی تجاری و خدمه غیرنظامی انجام شد.