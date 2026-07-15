روزنامه سان در گزارشی مدعی شد که تغییرات جدید در پروتکل داوری پیش از دیدار نیمه‌نهایی، نگرانی‌هایی را درباره احتمال تاثیر تصمیم‌های داوران به سود مدافع عنوان قهرمانی افزایش داده است.

بیشترین انتقادها به دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی آرژانتین و سوئیس مربوط می‌شود؛ جایی که VAR در تصمیم اخراج بریل امبولو به دلیل دریافت کارت زرد دوم برای تمارض دخالت کرد. مورات یاکین، سرمربی سوئیس، این تصمیم را «غیرقابل قبول» توصیف کرد، اما پیرلوئیجی کولینا، رئیس کمیته داوران فیفا، هرگونه جانبداری از آرژانتین را رد کرد.

با وجود این، در شبکه‌های اجتماعی برخی کاربران با کنایه تیم لیونل مسی را «VARgentina» نامیده‌اند؛ لقبی که به استفاده از فناوری VAR و تصمیم‌های بحث‌برانگیز به سود آرژانتین اشاره دارد.

سان در ادامه مدعی شده آرژانتین تنها مقابل سوئیس از تصمیم‌های جنجالی سود نبرده و در دیدارهای برابر الجزایر، اتریش و مصر نیز داوری‌ها به سود این تیم بوده است.

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در دیدار مرحله گروهی مقابل الجزایر، به اعتقاد این رسانه، لیونل مسی پس از برخوردی که به نظر می‌رسید روی عیسی ماندی، کاپیتان الجزایر، انجام داده، از دریافت کارت قرمز نجات پیدا کرد و سپس در همان مسابقه موفق به ثبت هت‌تریک شد.

در مرحله یک‌هشتم نهایی برابر اتریش نیز گل تاریخی مسی که هفدهمین گل او در تاریخ جام جهانی بود، با اعتراض‌هایی همراه شد؛ چرا که برخی کارشناسان معتقد بودند الکسیس مک‌آلیستر در صحنه شکل‌گیری گل روی ژاور شلاگر مرتکب خطا شده است.

پیتر اشمایکل، دروازه‌بان اسبق تیم ملی دانمارک، در بین دو نیمه آن مسابقه به شبکه فاکس اسپورتس گفت: «به نظر من آن گل نباید پذیرفته می‌شد.»

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یکی دیگر از جنجالی‌ترین صحنه‌های این جام نیز در دیدار آرژانتین و مصر رقم خورد. در حالی که مصر در دقیقه ۶۲ برای دومین بار دروازه آرژانتین را باز کرده بود، VAR این گل را به دلیل خطای بازیکنان مصر در ابتدای صحنه مردود اعلام کرد.

مصر پنج دقیقه بعد گل دوم خود را به ثمر رساند، اما در نهایت آرژانتین با یک بازگشت تماشایی بازی را به وقت‌های اضافه کشاند و پیروز شد. در مقابل، برخی معتقد بودند یکی از گل‌های آرژانتین با وجود اعتراض به وجود خطا در آغاز حمله، به اندازه گل مردود شده مصر مورد بررسی دقیق VAR قرار نگرفت.

سان همچنین به آماری از Northeastern Global News استناد کرده که براساس آن، آرژانتین دومین تیم جام جهانی از نظر بهره‌مندی از تصمیم‌های VAR بوده و تنها مکزیک آماری بالاتر از این تیم داشته است.

در مقابل، انگلیس در میان پنج تیمی قرار دارد که کمترین سود را از تصمیم‌های داوری و VAR برده‌اند؛ فهرستی که کرواسی، ایران، قطر و آلمان نیز در آن دیده می‌شوند.

برنده دیدار انگلیس و آرژانتین در فینال جام جهانی به مصاف اسپانیا خواهد رفت؛ تیمی که با برتری ۲ بر صفر مقابل فرانسه راهی دیدار نهایی شد.

سان در پایان گزارش خود نیز به مشهورترین صحنه تاریخ تقابل دو تیم اشاره کرده و نوشته است: «هیچ تصمیم داوری‌ای احتمالاً هرگز به اندازه گل "دست خدا"ی دیه‌گو مارادونا در جام جهانی ۱۹۸۶ جنجال‌برانگیز نخواهد شد؛ دیداری که هنوز هم یکی از تلخ‌ترین خاطرات فوتبال برای انگلیسی‌ها محسوب می‌شود.»