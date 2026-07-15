لیونل اسکالونی، سرمربی آرژانتین، برای دور نگه داشتن سیاست از این دیدار حساس در کنفرانس خبری پیش از بازی گفت: «حقیقت این است که این فقط یک بازی فوتبال است. من همه‌چیز را با هم مخلوط نمی‌کنم، به‌ویژه مسائلی که سال‌ها پیش رخ داده است. آن دوران بخش بسیار غم‌انگیزی از تاریخ ما بود و کاری از دست ما ساخته نیست.»

اسکالونی درباره شرایط بدنی و خستگی بازیکنانش گفت: «ما در شرایط خوبی هستیم و واقعاً نمی‌توانیم برای شروع بازی صبر کنیم. این نیمه‌نهایی جام جهانی است و امیدهای ما دست‌نخورده باقی مانده است. یک ماه و نیم پیش، اگر رسیدن به نیمه‌نهایی را به من پیشنهاد می‌دادید، بی‌درنگ می‌پذیرفتم؛ بنابراین برایم مهم نیست چطور به اینجا رسیده‌ایم. نمی‌توانم از بازیکنانم خرده بگیرم. خسته باشیم یا نه، برایم اهمیتی ندارد. این نیمه‌نهایی جام جهانی است.»

سرمربی آرژانتین همچنین درباره گل فراموش‌نشدنی مارادونا به انگلیس در سال ۱۹۸۶ گفت: «آن یک گل شگفت‌انگیز بود که در قلب همه ما حک شده است و هر عاشق فوتبالی آن را به یاد می‌آورد؛ گلی که از قضا مقابل انگلیس به ثمر رسید.»