اسکالونی پیش از نبرد تاریخی مقابل انگلیس: این فقط یک بازی فوتبال است!
دیدار حساس و تاریخی انگلیس و آرژانتین ناخودآگاه تداعیکننده خاطرات جام جهانی ۱۹۸۶، گل جنجالی «دست خدا» توسط دیگو مارادونا و البته تنشهای سیاسی دیرینه بر سر جزایر فالکلند است.
دیدار حساس و تاریخی انگلیس و آرژانتین ناخودآگاه تداعیکننده خاطرات جام جهانی ۱۹۸۶، گل جنجالی «دست خدا» توسط دیگو مارادونا و البته تنشهای سیاسی دیرینه بر سر جزایر فالکلند است.
لیونل اسکالونی، سرمربی آرژانتین، برای دور نگه داشتن سیاست از این دیدار حساس در کنفرانس خبری پیش از بازی گفت: «حقیقت این است که این فقط یک بازی فوتبال است. من همهچیز را با هم مخلوط نمیکنم، بهویژه مسائلی که سالها پیش رخ داده است. آن دوران بخش بسیار غمانگیزی از تاریخ ما بود و کاری از دست ما ساخته نیست.»
اسکالونی درباره شرایط بدنی و خستگی بازیکنانش گفت: «ما در شرایط خوبی هستیم و واقعاً نمیتوانیم برای شروع بازی صبر کنیم. این نیمهنهایی جام جهانی است و امیدهای ما دستنخورده باقی مانده است. یک ماه و نیم پیش، اگر رسیدن به نیمهنهایی را به من پیشنهاد میدادید، بیدرنگ میپذیرفتم؛ بنابراین برایم مهم نیست چطور به اینجا رسیدهایم. نمیتوانم از بازیکنانم خرده بگیرم. خسته باشیم یا نه، برایم اهمیتی ندارد. این نیمهنهایی جام جهانی است.»
سرمربی آرژانتین همچنین درباره گل فراموشنشدنی مارادونا به انگلیس در سال ۱۹۸۶ گفت: «آن یک گل شگفتانگیز بود که در قلب همه ما حک شده است و هر عاشق فوتبالی آن را به یاد میآورد؛ گلی که از قضا مقابل انگلیس به ثمر رسید.»
تیم ملی انگلیس و آرژانتین چهارشنبه ساعت ۲۲:۳۰ در یکی از حساسترین دیدارهای نیمهنهایی جام جهانی در آتلانتا به مصاف یکدیگر میروند؛ مسابقهای که ششمین تقابل دو کشور در تاریخ این رقابتهاست و همواره با تنشهای سیاسی و فوتبالی همراه بوده است.
بازیکنان آرژانتین پس از صعود به این مرحله، در رختکن سرودی خواندند که در آن به جنگ فالکلند اشاره شده و در آن قسم خوردهاند که جام را برای «فالکلند، دیگو مارادونا و آخرین جام لئو مسی» فتح کنند.
توماس توخل، سرمربی سهشیرها، با اشاره به روحیه تهاجمی و احساسی حریف گفت: «من برخی از بازیکنان آنها را میشناسم و مربیشان بودهام. این ویژگی را حس و مشاهده میکنید؛ آنها نوعی لبه تیز تهاجمی دارند. مطمئناً آنها از تاریخ هم انرژی میگیرند. تاریخ برای آنها معنای زیادی دارد. این همان چیزی است که ما انتظارش را داریم، اما ما هم احساسات، سرسختی و ذهنیتی را که برای مقابله با آن لازم است داریم و برایش آمادهایم.»
توخل همچنین شایعات مربوط به اختلاف با جود بلینگام، ستاره تیمش، را پس از انتقاد از عملکرد فنی بازی با نروژ رد کرد و گفت: «نظرات ما هر دو از حس رقابت سرچشمه میگیرد. اگر من هم ۱۲۰ دقیقه بازی میکردم، دو گل میزدم و تمام وجودم را میگذاشتم، شاید پس از شنیدن انتقاد نیش میزدم. این یک واکنش کاملاً طبیعی برای بازیکنی با ذهنیت اوست؛ بنابراین هیچ مشکلی وجود ندارد.»
دیدار نیمهنهایی جام جهانی با شکست ۲ بر صفر فرانسه مقابل اسپانیا و ناکامی خروسها در صعود به فینال به پایان رسید. دیدیه دشان، سرمربی فرانسه، پس از این شکست در گفتوگو با شبکه M6، ناراحتی خود و بازیکنانش را ابراز کرد.
دشان گفت: «قطعا ناامیدی بزرگی است. بازیکنانم نابود شدهاند، چون ما جاهطلبی زیادی داشتیم. با این حال، باید منطقی باشیم و بپذیریم که از نظر فنی، یک پله پایینتر از حریف بودیم. مقصر اول خودمان هستیم.»
دشان همچنین از عملکرد کادر داوری انتقاد کرد و گفت: «من یک سوال میپرسم و پاسخی به آن نمیدهم: آیا این داور در حد و اندازه قضاوت در نیمهنهایی جام جهانی بود؟ این حرف را به خاطر باختمان نمیگویم، اما تصمیماتی گرفته شد که اغلب به ضرر ما بود.»
او با پذیرش برتری اسپانیا و اشاره به مصدومیت ویلیام سالیبا افزود: «علت اصلی شکست ما این بود که در خط حمله کماثرتر بودیم. اسپانیا کیفیت بهتری نشان داد و تسلط خوبی بر بازی داشت. اکنون باید خود را برای بازی ردهبندی آماده کنیم. این شکست چیزی از ارزش کارهای بزرگی که انجام دادیم کم نمیکند.»
شکست ۲ بر صفر تیم ملی فرانسه مقابل اسپانیا و ناکامی در صعود به فینال، موجی از انتقادهای شدید را علیه دیدیه دشان برانگیخته است. تصمیم او برای تعویض آدرین رابیو در بین دو نیمه و ورود مانو کونه به زمین، محور اصلی این انتقادها بوده است؛ تصمیمی که بسیاری آن را غیرقابلدرک و ناشی از ترس دانستهاند.
دشان در توجیه این تعویض به رسانهها گفت: «او یک کارت زرد گرفته بود و چیزی نمانده بود کارت دوم را هم دریافت کند. در چنین مسابقه سنگین و پرفشاری، بازی کردن با ترس از اخراج برای یک هافبک بسیار دشوار است.»
با این حال، کارشناسان فرانسوی با این استدلال متقاعد نشدند. رابیو با وجود دریافت کارت زرد در دقیقه ۹، هافبک محوری فرانسه در نیمه اول بود. یوهان میکو، ملیپوش پیشین فرانسه، در برنامهای تلویزیونی گفت: «اصلا چطور میشود در نیمهنهایی چنین منطقی داشت؟ شما بازیکن کلیدی خود را فقط به خاطر یک کارت زرد بیرون میکشید؟ رابیو تنها کسی بود که در زمین میجنگید و جریان بازی را زنده نگه میداشت.»
روزنامه اکیپ نیز با انتقاد از عملکرد منفعلانه هافبکهای دیگر، از جمله چوآمنی، نوشت که تعویض رابیو رمق خط هافبک فرانسه را گرفت. همچنین ژولین لورنز، روزنامهنگار، این تصمیم را یک فاجعه مدیریتی خواند و اظهار داشت: «رفتار دشان ناامیدکننده بود. بیرون کشیدن رابیو یک رسوایی است. او تنها کسی بود که در دوئلهای تنبهتن پیروز میشد. دشان از ابتدا تا انتهای بازی مرتکب اشتباه شد.»
کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فرانسه پس از شکست برابر اسپانیا در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، مسئولیت این ناکامی را بر عهده گرفت: «بازی سختی برای ما بود. از نظر تاکتیکی برنامه داشتیم که با پرس شدید، نفر به نفر آنها را تحت فشار بگذاریم و اجازه ندهیم ریتم بازی را در اختیار بگیرند.»
او گفت: «آنها دوست دارند کنترل بازی و مالکیت توپ را در دست داشته باشند. اما دقیقا همین اتفاق افتاد. به هافبکهای اسپانیا فضای زیادی دادیم و آنها هم کیفیت لازم را برای استفاده از آن داشتند»
امباپه گفت: «وقتی نتوانید برنامه اسپانیا را به هم بزنید، کار بسیار دشوار میشود. پنالتی هم به آنها کمک کرد تا کنترل بازی را در دست بگیرند. سپس گل دوم را زدند و ما کیفیت لازم برای رسیدن به فینال را نداشتیم.»
او گفت: «وقتی پیروز میشوید، همه افتخارها نصیب شما میشود و وقتی نمیبرید، باید مسئولیتش را هم بپذیرید. این بخشی از فوتبال و زندگی من است. بهعنوان کاپیتان، تمام مسئولیت را قبول میکنم. میخواستیم به فینال برسیم، اما موفق نشدیم و باید حرفهایی را که درباره ما گفته میشود، بپذیریم.»
امباپه: باید برای دشان بهترین بازیمان را انجام دهیم
امباپه درباره آخرین مسابقه دیدیه دشان بهعنوان سرمربی تیم ملی فرانسه، که در دیدار ردهبندی برگزار خواهد شد، گفت: «هیچ چیز درباره جایگاه دیدیه برای ما و برای مردم فرانسه تغییر نکرده است. او سرمربی ماست و ارزشش همان است.»
کاپیتان فرانسه گفت: «یک بازی دیگر برای او باقی مانده و باید بهترین بازیمان را برایش انجام دهیم، چون او شایسته آن است و هواداران هم شایستهاند که جام جهانی را با کسب مقام سوم به پایان برسانیم.»
دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، در نشست خبری پس از شکست برابر اسپانیا و نرسیدن به فینال جام جهانی ۲۰۲۶، عملکرد تیمش را ناامیدکننده توصیف کرد و گفت برابر حریفی با این کیفیت، فرانسه توان ارائه چنین نمایشی را نداشت.
او گفت: «تیم اسپانیا بسیار قدرتمند است، بازی مقابل آنها دشوار است و امروز هم کیفیت خود را نشان دادند. ما پایینتر از سطح واقعیمان بودیم. نسبت به بازیهای قبل اشتباهات فنی بیشتری داشتیم و با اینکه تصور میکردم کل تیم به جریان مسابقه برگردد، این اتفاق رخ نداد.»
دشان گفت: «از تواناییهای اسپانیا آگاه بودیم و میدانستیم اگر میخواهیم پیروز شویم، باید در بالاترین سطح خود بازی کنیم، اما این اتفاق نیفتاد.»
او همچنین به مصدومیت ویلیام سالیبا و احتیاط آدرین رابیو پس از دریافت کارت زرد اشاره کرد و گفت این عوامل نیز بر عملکرد تیم تاثیر گذاشتند.
سرمربی فرانسه، توانایی اسپانیا در بستن مسیر پاسها و بازپسگیری توپ را یکی از عوامل اصلی شکست تیمش دانست و گفت: «آنها در برقراری ارتباط بین خطوط و پیشبینی مسیر پاسها بسیار خوب عمل کردند. ما راهحلی برای مقابله با این شرایط پیدا نکردیم. اینکه نتوانستیم کیفیت هجومی و فنی بازیهای قبلی را تکرار کنیم، تا حدی تقصیر خودمان بود، اما باید به اسپانیا هم بابت جلوگیری از این کار اعتبار داد.»
دشان با اشاره به فضای رختکن پس از مسابقه گفت: «ناامیدی بسیار زیاد است. این گروه از بازیکنان همگی رقابتطلب هستند و پایان یافتن این مسیر دردناک است. نمیخواهم تمام کارهایی را که در این تورنمنت انجام دادیم نادیده بگیرم، اما در این مسابقه اسپانیا چیزی بیشتر از ما داشت.»
دشان در پایان، به قضاوت ایوان بارتون، داور اهل السالوادور، نیز انتقاد کرد و گفت: «داور چهارم و پنجم در سطح بالایی بودند و با آنها کنار زمین صحبت کردم. اما درباره داور وسط چیزی نمیگویم؛ فقط از شما میپرسم، آیا او در سطح قضاوت یک نیمهنهایی جام جهانی بود؟»