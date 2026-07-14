نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل گفت حمله جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری و تلاش حکومت ایران برای «به گروگان گرفتن» تنگه هرمز و اقتصاد جهانی نشان میدهد آزادی کشتیرانی برای صلح و رفاه بینالمللی حیاتی است و برخی حکومتها برای کسب امتیاز سیاسی یا مصون ماندن از پیامدهای اقدامات تهاجمی خود، این آزادی را نقض میکنند.
او حوثیها را متحدان تهران خواند و گفت این گروه از الگوی رفتاری سپاه پاسداران پیروی میکند؛ از ربودن غیرنظامیان و استفاده از سپر انسانی تا حمله به زیرساختهای غیرنظامی و تکرار شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا».
نماینده آمریکا هشدار داد اگر تهران تنگه هرمز را تهدید کند، حوثیها نیز ممکن است بار دیگر برای مسدود کردن دریای سرخ اقدام کنند و افزود این گروه «به نمایندگی از تهران در حال ایجاد رعب و وحشت در منطقه» است.
او تاکید کرد کسانی که پرتابگر موشک یا مین دریایی در اختیار دارند، حق ندارند تعیین کنند کدام مناطق آبهای بینالمللی هستند یا کشورهای مستقل چگونه امور بینالمللی خود را اداره کنند.