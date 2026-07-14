وزارت خارجه عمان سه‌شنبه ۲۳ تیر اعلام کرد این کشور در پی بحث‌ها و دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره کشتیرانی در تنگه هرمز، به همکاری شفاف و بی‌طرفانه با همه طرف‌ها برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی در این آبراه، کاملا مطابق با حقوق بین‌الملل، ادامه می‌دهد.

این وزارتخانه افزود عمان به تعهدات خود به‌عنوان یکی از کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها کاملا پایبند است و از همه طرف‌ها خواست به حقوق بین‌الملل احترام بگذارند و مطابق آن عمل کنند.