تنها مسابقه‌ای که اسپانیا در یک تورنمنت رسمی تحت هدایت او پیروز نشد، فینال لیگ ملت‌های اروپا ۲۰۲۵ بود که برابر پرتغال در ضربات پنالتی شکست خورد.

دلافوئنته پس از صعود تیمش به فینال جام جهانی گفت: «توصیف احساسم دشوار است. فکر می‌کنم چیزی شبیه خوشحالی و غرور باشد. همان‌طور که همیشه گفته‌ام، هدایت چنین گروهی از بازیکنان استثنایی یک افتخار است. می‌خواهیم به مسیرمان ادامه دهیم و همچنان پیشرفت کنیم. فقط یک گام دیگر باقی مانده و برای برداشتن آن تلاش خواهیم کرد.»

او گفت: «فشار و مسئولیت زیادی برای رسیدن به فینال جام جهانی وجود دارد. حضور در اینجا یک امتیاز بزرگ است و باید از این لحظه لذت برد. نزدیک به چهار سال پیش، زمانی که کارمان را آغاز کردیم، ایده مشخصی داشتیم و در تمام این مدت به آن وفادار ماندیم. همین رویکرد ما را تا اینجا رسانده است. باز هم تاکید می‌کنم که واقعا به بازیکنانم افتخار می‌کنم.»

100 % گفتگوی لوئیس دلافوئنته با بازیکنان تیم ملی اسپانیا در جریان دیدار با فرانسه

به نوشته اتلتیک، دلافوئنته و تیم ملی اسپانیا نمونه‌ای کم‌نظیر از هماهنگی کامل میان سرمربی و تیم هستند.

موفقیت او تنها به مسائل تاکتیکی محدود نمی‌شود؛ دلا فوئنته در مدیریت بازیکنان نیز عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته و باعث شده همه اعضای تیم احساس کنند نقش مهمی در موفقیت اسپانیا دارند.