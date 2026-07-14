به گزارش خبرگزاری ایرنا، شرکت مهندسی آب و برق کیش اعلام کرد انفجار یک پرتابه در مجاورت سایت تولید آب و برق این جزیره در بامداد سهشنبه ۲۳ تیر، به بخشی از نیروگاه آسیب زده و برخی پارامترهای فنی واحدهای تولید برق را تغییر داده است.
این شرکت افزود میزان خسارت در حال بررسی است و ممکن است برای انجام تعمیرات، تعدادی از واحدهای تولید برق از مدار خارج شوند؛ در این صورت خاموشیهای موقت و زمانبندیشده اعمال خواهد شد.
با وجود این حمله، جریان آب و برق کیش قطع نشد و شرکت آب و برق از ساکنان خواست در مصرف انرژی صرفهجویی کنند.
جنگ ۴۰ روزه، نه فقط به حذف زمامدار تمامیتخواه جمهوری اسلامی، بلکه به کشتهشدن دهها مقام ارشد نظامی و امنیتی و حکومتی رژیم ولایت فقیه منجر شد.
علاوه بر وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و رییس ستاد کل نیروهای مسلح، و نیز فرمانده بسیج و جانشین او و رییس سازمان اطلاعات نیروی انتظامی و جانشینش، دهها فرمانده سپاه پاسداران، بسیج، نیروی قدس سپاه و نیروی انتظامی در جنگ ۴۰ روزه کشته شدند.
بسیاری از کشتهشدگان، منصوبان و معتمدان دیرین شخص خامنهای بودند، و اغلب آنها از بازیگران مهم، پرتجربه و کارآزموده حکومت استبدادی.
محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، از پرسابقهترین و مهمترین چهرههای نظامی که در جنگ ۳۳روزه در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه، فرماندهی جنگ حزبالله با اسرائیل را برعهده داشت، از مهمترین حذفشدگان نظام ولایت فقیهی است. مقام ارشد نظامی که به گزارش مقامهای حکومتی، حفاظت از اطلاعات و رعایت مسائل امنیتی را به شدت لحاظ میکرد.
پاکپور در مقام فرمانده کل سپاه پاسداران و پیش از آن، فرمانده نیروی زمینی از عاملان سرکوب خونین معترضان در آبان ۱۳۹۸، جنبش زن، زندگی، آزادی و بهویژه قتل عام دیماه ۱۴۰۴ بود.
علاوه بر اهمیت ویژه حذف محمد پاکپور از رژیم ولایت فقیه، باید به کشته شدن علی لاریجانی در جنگ ۴۰روزه اشاره کرد. یکی از مهمترین بازیگران سیاسی و امنیتی حکومت که بیش از چهار دهه در منصبهای مختلف ایفای نقش کرد و به دلیل تعهد خود به ولی فقیه، ارتقاء یافت.
لاریجانی با پیشینه ریاست ستاد مشترک سپاه پاسداران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد، و با حکم خامنهای برای یک دهه ریاست سازمان صداوسیما را بر عهده گرفت. او برای سه دوره، ریاست مجلس شورای اسلامی را هم بر عهده داشت.
لاریجانی علاوه بر پیگیری پروژه راهبردی همکاری تهران و پکن، در یک سال و نیم پایانی زندگی، دبیر شورای عالی امنیت ملی هم بود و نقشی کلیدی در قتل عام دیماه داشت. علی لاریجانی را با اطمینان میتوان از معدود استراتژیستهای جمهوری اسلامی توصیف کرد که پس از کشتهشدن خامنهای به چهره نخست رژیم سیاسی تبدیل شد.
ترور لاریجانی، حذف سیاستمداری بود که رژیم اقتدارگرا به دشواری میتواند جایگزین همترازی برای او معرفی کند.
در کنار حذف پاکپور و لاریجانی از ساختار قدرت، میتوان به اهمیت کشتهشدن علی شمخانی، دبیر شورای دفاع و از مشاوران ارشد خامنهای اشاره کرد. یکی از باسابقهترین و پرتجربهترین کارگزاران استبداد دینی که شبکهای از مناسبات مافیایی را در پیوند دو حوزه ثروت و قدرت، به نفع بازتولید و تداوم نظام ولایت فقیه در اختیار داشت.
کشتهشدن بازیگران مهمی مانند شمخانی، لاریجانی و پاکپور، تنها به معنای حذف یک شخصیت و کارگزار برجسته حکومت نیست، بلکه همزمان، و در عمل، به معنای ایجاد اختلال جدی در شبکه نیروهایی است که در راستای استمرار و تحکیم استبداد دینی ایفای نقش میکند.
این، واقعیتی است که پس از جنگ ۱۲ روزه و به ویژه بعد از جنگ ۴۰ روزه، گریبانگیر جمهوری اسلامی شده است؛ وضعیتی که به معنای تضعیف رژیم سیاسی، با وجود تداوم ظاهری ساختار قدرت و نهادهای حکومتی، و البته، فراهمشدن شرایطی کمسابقه برای مخالفان حکومت و اکثریت ناراضی و تغییرخواه برای گذار از استبداد دینی است.
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت دیگر «عملا یادداشت تفاهمی» وجود ندارد، زیرا آمریکا رسما وارد جنگ شده و مواد مختلف این تفاهم را نقض کرده است.
رضایی افزود تحریمها بازگردانده شده، محاصره اعمال شده و آمریکا در لبنان نیز بخشهای مختلف تفاهم را زیر پا گذاشته است.
او یادداشت تفاهم را «پایینترین و نازلترین سند» میان دو کشور خواند و گفت نقض آن کمترین هزینه را دارد.
این نماینده مجلس از مسئولان خواست انتظارات مردم را بالا نبرند و مشکلات داخلی را به تفاهمنامههایی گره نزنند که به گفته او، آمریکا بهراحتی آنها را نقض میکند.
رضایی همچنین گفت حتی در صورت دستیابی به توافق یا قرارداد با آمریکا، اعتمادی به پایبندی این کشور به تعهداتش وجود ندارد.
یک دانشآموز ساکن بندرعباس در پیامی به ایراناینترنشنال از وقوع انفجارهای مهیب همزمان با برگزاری امتحان نهایی ادبیات پایه دوازدهم خبر داد. به گفته این شهروند، صدای سه انفجار باعث قطع برق حوزه امتحانی، شکستن شیشهها و خروج دانشآموزان از جلسه امتحان شد.
بهاران آزادی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، سهشنبه در سخنرانی در شهر دیمونا خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت: «روی این حساب نکنید که اگر به ما حمله کنید، اوضاع آرام خواهد بود. این بار نیز آنچه پیشتر رخ داد، تکرار نخواهد شد؛ پاسخ ما بسیار شدیدتر خواهد بود.»
او همچنین گفت از زرادخانه موشکی حزبالله، تنها ۷ تا ۸ درصد از موشکهایی که این گروه در آغاز جنگ در اختیار داشت، باقی مانده است.
نتانیاهو در بخش دیگری از سخنانش درباره بازسازی مناطق اطراف غزه گفت: «همین حالا تعداد ساکنان این منطقه از پیش از آغاز جنگ "شمشیرهای آهنین" بیشتر شده است. این را در غزه هم میبینند. منطقه تکوما، شامل مناطق پیرامون غزه، سریعتر از هر نقطه دیگری در اسرائیل در حال رشد است.»
بیش از ۱۸۰ نماینده مجلس با صدور بیانیهای خواستار پیگیری خونخواهی علی خامنهای، «قصاص قاتلان، آمران و مباشران» قتل او و تصویب قانونی برای خونخواهی دیکتاتور پیشین ایران و کشتهشدگان جنگهای اخیر جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل شدند.
آنها همچنین بر اتخاذ مواضع قاطع درباره پایان تفاهم اسلامآباد، تقویت بازدارندگی دفاعی و پیگیری شروط مجتبی خامنهای در سیاست خارجی تاکید کردند.
این بیانیه دوشنبه ۲۲ تیر در جلسه علنی مجلس به امضای بیش از ۱۸۰ نماینده رسید و خبرگزاری فارس سهشنبه ۲۳ تیر متن آن را منتشر کرد.
نمایندگان با اشاره به اعلام دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا درباره پایان یافتن یادداشت تفاهم نوشتند انتظار دارند سران قوا در اینباره مواضع «قاطع و انقلابی» اتخاذ کنند. آنها افزودند این تحولات بار دیگر نشان داده است حل مسائل میان جمهوری اسلامی و آمریکا از طریق مذاکره ممکن نیست.
امضاکنندگان از هیاترییسه مجلس خواستند تشکیل کمیسیونی ویژه برای بررسی مذاکرات و تفاهمات و نظارت بر اجرای شروط مجتبی خامنهای را در دستور کار قرار دهد.
در این بیانیه همچنین بر تحول در دکترین دفاعی، تصویب قانون مدیریت و حکمرانی تنگه هرمز، تقویت بازدارندگی راهبردی و پشتیبانی از نیروهای مسلح تاکید شده است. نمایندگان همچنین از اقدام نیروهای مسلح در «اعمال حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز» حمایت کردند.
این نمایندگان مجلس از دولت نیز خواستند برای تامین پایدار معیشت مردم و بازسازی خرابیهای جنگ اقدام کند و هرچه سریعتر وزیران پیشنهادی جایگزین اعضای کشتهشده دولت را به مجلس معرفی کند.