دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، با انتشار بیانیهای اعلام کرد جمهوری اسلامی طی هفت روز گذشته با حملههای عمدی به غیرنظامیان در سراسر منطقه، هفت کشتی تجاری را هدف قرار داده است. به گفته او، در نتیجه این حملهها نزدیک به ۱۲ نفر از خدمه غیرنظامی کشته، مفقود یا زخمی شدهاند.
کوپر همچنین گفت نیروهای جمهوری اسلامی در این مدت دهها موشک و پهپاد به سوی کشورهای خلیج فارس شلیک کردهاند. او این حملات را بخشی از اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی در منطقه توصیف کرد.
فرمانده سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکا جمهوری اسلامی را به دلیل آنچه «اقدامهای تهاجمی بیدلیل» خواند، پاسخگو خواهند دانست و افزود این حملات همچنان جان افراد بیگناه را در منطقه به خطر میاندازد.
کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فرانسه پس از شکست برابر اسپانیا در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، مسئولیت این ناکامی را بر عهده گرفت: «بازی سختی برای ما بود. از نظر تاکتیکی برنامه داشتیم که با پرس شدید، نفر به نفر آنها را تحت فشار بگذاریم و اجازه ندهیم ریتم بازی را در اختیار بگیرند.»
او گفت: «آنها دوست دارند کنترل بازی و مالکیت توپ را در دست داشته باشند. اما دقیقا همین اتفاق افتاد. به هافبکهای اسپانیا فضای زیادی دادیم و آنها هم کیفیت لازم را برای استفاده از آن داشتند»
امباپه گفت: «وقتی نتوانید برنامه اسپانیا را به هم بزنید، کار بسیار دشوار میشود. پنالتی هم به آنها کمک کرد تا کنترل بازی را در دست بگیرند. سپس گل دوم را زدند و ما کیفیت لازم برای رسیدن به فینال را نداشتیم.»
او گفت: «وقتی پیروز میشوید، همه افتخارها نصیب شما میشود و وقتی نمیبرید، باید مسئولیتش را هم بپذیرید. این بخشی از فوتبال و زندگی من است. بهعنوان کاپیتان، تمام مسئولیت را قبول میکنم. میخواستیم به فینال برسیم، اما موفق نشدیم و باید حرفهایی را که درباره ما گفته میشود، بپذیریم.»
امباپه: باید برای دشان بهترین بازیمان را انجام دهیم
امباپه درباره آخرین مسابقه دیدیه دشان بهعنوان سرمربی تیم ملی فرانسه، که در دیدار ردهبندی برگزار خواهد شد، گفت: «هیچ چیز درباره جایگاه دیدیه برای ما و برای مردم فرانسه تغییر نکرده است. او سرمربی ماست و ارزشش همان است.»
کاپیتان فرانسه گفت: «یک بازی دیگر برای او باقی مانده و باید بهترین بازیمان را برایش انجام دهیم، چون او شایسته آن است و هواداران هم شایستهاند که جام جهانی را با کسب مقام سوم به پایان برسانیم.»
حال وش به نقل از منابع محلی گزارش داد در پی حمله بامداد چهارشنبه به تیپ ۳۸۸ پیاده مکانیزه ارتش در شهرستان بمپور، تاکنون دستکم ۵۰ مجروح به مراکز درمانی، از جمله بیمارستان خاتمالانبیا ایرانشهر، منتقل شدهاند. بر اساس این گزارش، دستکم دو نفر از مجروحان در بیمارستان جان باختهاند و حال هفت نفر دیگر وخیم است.
به گفته منابع مورد استناد حال وش، گزارشهایی نیز از تلفات بیشتر در داخل پادگان وجود دارد و برخی منابع محلی از کشته شدن دهها نفر خبر دادهاند. با این حال، حال وش تاکید کرده است که به دلیل محدودیتهای امنیتی و نبود امکان دسترسی به محل، این آمار تاکنون بهطور مستقل راستیآزمایی نشده است.
بنا به همین گزارش بخشهایی از آسایشگاه سربازان و دیگر تاسیسات داخل پادگان هدف حمله قرار گرفته است. تاکنون مقامهای جمهوری اسلامی درباره شمار کشتهها، مجروحان یا جزئیات این حمله اطلاعرسانی رسمی نکردهاند.
وبسایت حالوش، بهنقل از منابع محلی از افزایش قابل توجه شمار مجروحان و تلفات حمله بامداد چهارشنبه۲۴ تیر به تیپ ۳۸۸ پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در شهرستان بمپور خبر داد.
بر اساس این گزارش، تاکنون دستکم ۵۰ مجروح به مراکز درمانی، بهویژه بیمارستان خاتمالانبیا ایرانشهر، منتقل شدهاند و حال هفت نفر از آنان وخیم گزارش شده است.
بهگفته منابع حالوش، «از میان مجروحان منتقلشده به بیمارستان، تاکنون دستکم دو نفر در اثر شدت جراحات جان خود را از دست دادهاند و وضعیت هفت نفر دیگر نیز بحرانی است. روند انتقال مجروحان همچنان ادامه دارد.»
این منابع افزودهاند: «همزمان گزارشهای متعددی از داخل تیپ ۳۸۸ حاکی از آن است که شمار کشتهشدگان در محل حمله بسیار بیشتر از آمار منتقلشدگان به بیمارستان است و دهها نفر در داخل پادگان جان خود را از دست دادهاند. با این حال، به دلیل محدودیتهای امنیتی و جلوگیری از دسترسی به محل، امکان راستیآزمایی مستقل این آمار تاکنون فراهم نشده است.»
به گفته منابع محلی، بخشهایی از آسایشگاه سربازان و سایر تاسیسات داخل پادگان در زمان وقوع حملات هدف قرار گرفته و همین موضوع موجب افزایش شمار تلفات و مجروحان شده است. همچنین تدابیر امنیتی در اطراف تیپ همچنان ادامه دارد و از نزدیک شدن شهروندان و خانوادههای نظامیان به محل جلوگیری میشود.
حالوش پیشتر از وقوع چندین موج حمله، شنیده شدن دستکم ۱۱ انفجار، ورود آمبولانسها به داخل تیپ، خاموش شدن کامل چراغهای پادگان و انتقال مجروحان به بیمارستان خاتمالانبیا ایرانشهر خبر داده بود.
حالوش با تاکید بر اینکه همچنان در حال پیگیری و راستیآزمایی ابعاد این رویداد است و اطلاعات منتشرشده در این گزارش بر پایه اظهارات منابع محلی و شاهدان عینی تنظیم شده، نوشت تا کنون هیچیک از مقامهای جمهوری اسلامی درباره آمار کشتهها، مجروحان، میزان خسارات و جزئیات این حمله اطلاعرسانی رسمی نکردهاند.
خبرگزاری فارس گزارش داد دقایقی پیش یک سوله در شهرستان دهلران هدف حمله آمریکا قرار گرفت. بر اساس این گزارش، یک نقطه در این شهرستان مورد اصابت پرتابه قرار گرفته است.
فارس اعلام کرد تاکنون جزئیاتی درباره محل دقیق اصابت یا ماهیت هدف منتشر نشده است. همچنین اطلاعاتی درباره تلفات یا میزان خسارتهای احتمالی در دست نیست.
این خبرگزاری افزود اطلاعات تکمیلی درباره این حمله پس از بررسیهای بیشتر منتشر خواهد شد. تاکنون مقامهای آمریکایی درباره این گزارش اظهار نظر نکردهاند.
دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، با انتشار بیانیهای گفت:«طی هفت روز گذشته، حکومت ایران عمدا غیرنظامیان را در سراسر منطقه هدف قرار داده و به هفت کشتی تجاری حمله کرده است؛ حملاتی که در نتیجه آنها نزدیک به ۱۲ نفر از خدمه غیرنظامی کشته، مفقود یا زخمی شدهاند.»
او افزود: «نیروهای ایرانی همچنین دهها موشک و پهپاد به سوی کشورهای همسایه در خلیج فارس شلیک کردهاند.»
فرمانده سنتکام گفت: «نیروهای ایالات متحده، ایران را بهخاطر تجاوز بیدلیلی که همچنان جان افراد بیگناه را به خطر میاندازد، پاسخگو میکنند.»