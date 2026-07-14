شرکت کشتیرانی هلندی استولت تانکرز اعلام کرد نفتکش «استولت مگنزیوم» بامداد سهشنبه در آبهای ساحلی عمان هدف حمله قرار گرفت و در پی آن، موتورخانه این شناور دچار آتشسوزی شد.
این شرکت افزود همه خدمه نفتکش سالم هستند و از وضعیت آنها اطلاع در دست است.
پیشتر سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده بود که یک نفتکش در سواحل عمان هدف حمله موشکی قرار گرفته است.
روزنامه اقتصادی فینانسآویسن به نقل از شرکت کشتیرانی استولت-نیلسن گزارش داد نفتکش حامل مواد شیمیایی «استولت مگنزیوم» روز سهشنبه در دریای عرب، در سواحل عمان، هدف حمله قرار گرفته است.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند ایالات متحده روند خروج هواپیماهای سوخترسان نیروی هوایی خود از فرودگاه بینالمللی بنگوریون در تلآویو را متوقف کرده است.
شبکه «کان نیوز» گزارش داد سازمان فرودگاههای اسرائیل هشدار داده است در صورت ادامه این وضعیت، حدود ۵۰ هزار بلیت پرواز در ماه ژوییه در معرض لغو قرار خواهد گرفت.
هفته گذشته و همزمان با ازسرگیری درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، واشینگتن روند بازگرداندن هواپیماهای سوخترسانی را که پیشتر به اروپا منتقل شده بودند، به خاورمیانه و اسرائیل آغاز کرده بود.
خبرگزاری رویترز تصاویری از منامه، پایتخت بحرین، منتشر کرد که دود ناشی از رهگیری و انهدام یک پهپاد جمهوری اسلامی در ساعات اولیه بامداد سهشنبه ۲۳ تیر را نشان میدهد.
بحرین اعلام کرده بود که سامانههای پدافند هوایی این کشور شماری از حملات هوایی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کردند.
خبرگزاری رویترز تصاویری از منامه، پایتخت بحرین، منتشر کرد که دود ناشی از رهگیری و انهدام یک پهپاد جمهوری اسلامی در ساعات اولیه بامداد سهشنبه ۲۳ تیر را نشان میدهد. بحرین اعلام کرده بود که سامانههای پدافند هوایی این کشور شماری از حملات هوایی جمهوری اسلامی را رهگیری کردند.
خبرگزاری رویترز تصاویری از منامه، پایتخت بحرین، منتشر کرد که دود ناشی از رهگیری و انهدام یک پهپاد جمهوری اسلامی در ساعات اولیه بامداد سهشنبه ۲۳ تیر را نشان میدهد.
بحرین اعلام کرده بود که سامانههای پدافند هوایی این کشور شماری از حملات هوایی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کردند.
مهدی محمدی، مشاور محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در یک فایل صوتی با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره احتمال حمله به تاسیسات هستهای «کوه کلنگ» در اصفهان، گفت این مجموعه «مستحکمترین تاسیسات هستهای جهان» است و حمله به آن به اهداف آمریکا نخواهد رسید.
او هشدار داد: «اگر تاسیسات کوه کلنگ مورد حمله قرار بگیرد، منطقه به جهنم تبدیل خواهد شد و ما منطقه را بر سر آمریکا خراب خواهیم کرد.»
محمدی گفت جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا «دوباره آغاز شده» و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از مدتها پیش برای این مرحله آماده بودهاند.
او گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با تسلیحات و طرحهای عملیاتی جدید آماده مقابله هستند و عملیاتهای آمریکا «پرسر و صدا اما بیکیفیت» خواهد بود.
محمدی گفت تنگه هرمز «از همه مسیرها کاملا بسته است» و جمهوری اسلامی کشتیهای خود را از محاصره دریایی آمریکا عبور خواهد داد.
مشاور قالیباف تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی نتواند نفت صادر یا کالاهای اساسی وارد کند، «هیچکس دیگر نیز نباید چنین امکانی داشته باشد» و واکنش تهران میتواند فراتر از هدف قرار دادن شناورهای نظامی، شامل حمله به زیرساختهای نفتی و مراکز نگهداری کالاهای اساسی کشورهای منطقه باشد.
او همچنین گفت جمهوری اسلامی از ابتدای دور جدید درگیریها، جنگ را به سطح منطقهای گسترش داده، روند بستن تنگه هرمز و بابالمندب آغاز شده و یمن نیز نقش پررنگتری در این جنگ ایفا خواهد کرد.
دادستان ارشد پروندههای تروریستی بحرین اعلام کرد دادگاه عالی کیفری این کشور در دو پرونده جداگانه، سه متهم را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران برای انجام اقدامات خصمانه و تروریستی علیه بحرین، به حبس ابد محکوم کرده است.
دادگاه همچنین دستور مصادره اقلام کشفشده را صادر کرد.
به گفته دادستانی، در پرونده نخست، یکی از متهمان که تحت تعقیب بوده و از بحرین گریخته است، متهم دیگری را برای جمعآوری اطلاعات از مراکز حیاتی این کشور با هدف هدف قرار دادن آنها در جریان حملات جمهوری اسلامی، جذب کرده بود.
در پرونده دوم نیز، دادستانی اعلام کرد متهم از طریق یک حساب کاربری منتسب به سپاه پاسداران، ویدیوهایی از حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات حیاتی بحرین و همچنین مختصات شماری از مراکز مهم این کشور را برای هدف قرار دادن در اختیار طرف مقابل قرار داده بود.
دادستانی بحرین اعلام کرد تحقیقات نشان داده اطلاعات ارائهشده از سوی متهمان، در حملات جمهوری اسلامی به شماری از تاسیسات و مراکز حیاتی بحرین نقش داشته و امنیت و ثبات این کشور را به خطر انداخته است.