فرانسه که به‌عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی وارد مسابقات شده بود و در مراحل ابتدایی عملکرد درخشانی داشت، برابر اسپانیا هرگز نتوانست بازی همیشگی خود را ارائه دهد و در نهایت با شایستگی شکست خورد.

میکل اویارزابال گل نخست اسپانیا را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند؛ پنالتی‌ای که پس از خطای لوکاس دینیه روی لامین یامال اعلام شد.

در ادامه، پدرو پورو با به ثمر رساندن گل دوم، پیروزی اسپانیا را قطعی کرد.

اسپانیا برای رسیدن به دومین قهرمانی خود در دیدار فینال به مصاف انگلیس یا آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، خواهد رفت.

فرانسه نیز روز شنبه در دیدار رده‌بندی به میدان خواهد رفت.

100 % پدرو پورو پس از گلزنی برابر فرانسه، شادی خود را با لامین یامال، هم‌تیمی‌اش، جشن می‌گیرد

اسپانیا شایسته این پیروزی بود

اسپانیا کاملا شایسته پیروزی در این مسابقه بود.

شاید بسیاری انتظار داشتند اسپانیا برنده شود، اما کمتر کسی تصور می‌کرد فرانسه تا این اندازه مهار شود.

اونای سیمون در طول مسابقه تقریبا هیچ مهار دشواری انجام نداد و مهم‌ترین مهره‌های هجومی دیدیه دشان کاملا از جریان بازی خارج شدند.

اسپانیا با شایستگی راهی فینال شد و چه آرژانتین و چه انگلیس، از حالا باید نگران چالشی باشند که در دیدار پایانی در انتظارشان است.

100 % لامین یامال و نیکو ویلیامز، بازیکنان تیم ملی اسپانیا، پس از پیروزی برابر فرانسه و صعود به فینال جام جهانی

در تمام مسابقات گذشته جام جهانی ۲۰۲۶ این احساس وجود داشت که اسپانیا هنوز به بهترین سطح خود نرسیده و بسیاری فرانسه را شانس اصلی صعود به فینال می‌دانستند.

اما اسپانیا پس از عبور از مراحل قبلی، در نیمه‌نهایی نمایشی کم‌نقص ارائه داد و تقریبا هیچ فرصتی به فرانسه نداد.

هواداران انگلیس و آرژانتین شاید ترجیح می‌دادند در فینال با فرانسه روبه‌رو شوند، اما اکنون اسپانیا نشان داده تیمی به همان اندازه، و شاید حتی خطرناک‌تر، است.

شباهت‌های زیادی میان این تیم و نسل طلایی اسپانیا که بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ سه قهرمانی بزرگ متوالی کسب کرد، دیده می‌شود؛ استحکام دفاعی، آرایش ۳-۳-۴، هافبک‌های بازی‌ساز، استفاده از هافبک در نقش مهاجم کاذب و البته موفقیت.

فرانسه مانند دوسال پیش به اسپانیا باخت

فرانسه، درست مانند شکست برابر اسپانیا در یورو دو سال پیش، این بار هم از رسیدن به هدفش بازماند.

شاید جالب باشد که این نسخه از تیم دیدیه دشان را بتوان کامل‌ترین نسخه دوران مربیگری او دانست.

دشان در تمام مسابقات از چهار مهاجم تخصصی استفاده کرد و با ایجاد تغییراتی در خط هافبک و دفاع کناری، آزادی عمل بیشتری به بازیکنان هجومی داد.

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فرانسه برای نخستین بار مرحله گروهی را با عملکردی بی‌نقص پشت سر گذاشت؛ سه پیروزی، ۹ امتیاز و ۱۰ گل زده. سپس پس از برتری قاطع برابر سوئد در مرحله یک‌هشتم نهایی، از سد پاراگوئه و مراکش نیز گذشت.

سیستمی که در آن کیلیان امباپه به‌عنوان مهاجم نوک بازی می‌کرد، در شش مسابقه به‌خوبی جواب داد، اما همه چیز در نیمه‌نهایی فرو ریخت.

اسپانیا در خلق موقعیت‌های بزرگ گل (سه در برابر صفر)، تعداد پاس‌ها، تکل‌ها و نبردهای هوایی عملکرد بهتری داشت.

در نتیجه، دشان نتوانست برای سومین بار پیاپی فرانسه را به فینال جام جهانی برساند.