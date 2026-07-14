امیدیه و سربندر خوزستان هدف حملههای آمریکا قرار گرفتند. معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان به خبرگزاری مهر گفت در ساعت ۲:۱۰ بامداد سهشنبه، نقاطی از شهرستان امیدیه مورد تهاجم و اصابت پرتابههای آمریکایی قرار گرفت.
او گفت بر اساس ارزیابیهای اولیه از وضعیت مناطق هدف حمله، تاکنون چهار نفر مجروح شدهاند که اقدامات امدادی در حال انجام است.
کانال تلگرامی وحیدآنلاین به نقل از پیامهای شهروندان گزارش داد صدای انفجار در سربندر، بندری در نزدیکی ماهشهر، شنیده شده است. این کانال همچنین از گزارشهایی درباره شنیده شدن صدای انفجار در ماهشهر و بوشهر حوالی ۳:۲۴ تا ۳:۲۹ سهشنبه ۲۳ تیر خبر داد.
روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد که کشورهای خلیج فارس نیز با کنار گذاشتن ملاحظات پیشین، به کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی پیوستهاند. همزمان وبسایت اکسیوس گزارش داد که حملات عربستان سعودی به فرودگاه صنعا تحت کنترل حوثیهای مورد حمایت تهران با موافقت آمریکا صورت گرفته است.
اسرائیل هیوم در گزارش خود تاکید کرده است که کشورهای خلیج فارس در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند و به بیان ساده، صبر آنها به پایان رسیده است.
پس از دورهای کوتاه که واشینگتن مسیر دیپلماتیک را در پیش گرفت و بیشتر کشورهای خلیج فارس سیاست انتظار و نظاره را اتخاذ کردند و قطر نیز نقشی فعال در تلاشهای میانجیگرانه داشت، اکنون این کشورها به موضع اساسی خود بازگشتهاند: تلاش برای از میان بردن تهدید ایران از طریق زور.
دو مقام دیپلماتیک در کشورهای خلیج فارس به اسرائیل هیوم گفتند که در پایان هفته گذشته، پیامی واحد با همین مضمون به واشینگتن منتقل شد که شامل حمایت کامل از ازسرگیری حملات بود.
اسرائیل هیوم دریافته است که کشورهای خلیج فارس طی ۴۸ ساعت گذشته به حملات علیه جمهوری اسلامی پیوستهاند. مشارکت آنها گسترده نبوده است، اما اکنون به شرکتکنندگانی فعال در عملیات تهاجمی تبدیل شدهاند. این تغییر سیاست تا حدی در پی حملات موشکی و پهپادی تهران به کشورهای خلیج فارس، از جمله قطر و تاسیسات گاز طبیعی آن، صورت گرفته است.
قطر که پیشتر مانع شکلگیری موضعی واحد در میان کشورهای خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی شده بود، پس از حملات به خاک خود، مخالفتش را کنار گذاشت. دوحه همچنین تلاش برای آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران را متوقف کرده است.
اسرائیل در این مرحله همچنان خارج از کارزار عملیاتی باقی مانده، اما در پشت صحنه در زمینههای لجستیکی و اطلاعاتی مشارکت دارد.
به گفته یک مقام امنیتی اسرائیل، ارزیابی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی در حال حاضر از حمله به اسرائیل خودداری خواهد کرد، تغییری نکرده است؛ هم به دلیل بازدارندگی اسرائیل و هم به این دلیل که تهران نمیخواهد زمینه آغاز دوباره یک جنگ تمامعیار با اسرائیل را فراهم کند.
حمله عربستان به حوثیها با موافقت آمریکا
در همین حال وبسایت خبری اکسیوس گزارش داد که عربستان سعودی پیش از انجام حملات روز دوشنبه به فرودگاه صنعا در یمن، ایالات متحده را در جریان این حملات قرار داد و این حملات با حمایت آمریکا انجام شد.
اکسیوس به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت عربستان هفته گذشته نگرانی فزاینده خود بابت تحولات اخیر را به اطلاع ایالات متحده رساند و خواستار حمایت واشینگتن برای حملات احتمالی علیه حوثیها شد.
به گفته یک مقام آمریکایی، روز جمعه ۱۹ تیر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، تلفنی با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان گفتوگو کرد. این مقام افزود ولیعهد عربستان در این تماس از ترامپ خواست از اقدام نظامی علیه حوثیها حمایت کند و ترامپ نیز با این درخواست موافقت کرد.
به نوشته اکسیوس، نشانههای تشدید درگیری میان عربستان و حوثیها ۱۰ روز پیش دیده شد؛ زمانی که یک هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان در شهر صنعا، تحت کنترل حوثیها، فرود آمد و هیاتی از رهبران این گروه را برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، به ایران منتقل کرد.
عربستان سعودی از حدود یک دهه پیش پرواز از تهران به صنعا را به دلیل نگرانی بابت انتقال سلاح به حوثیهای یمن یا ورود مستشاران نظامی جمهوری اسلامی به این کشور، متوقف کرده بود.
تنش میان عربستان سعودی و حوثیها روز دوشنبه ۲۲ تیر، همزمان با تلاش هواپیمای ایرانی حامل هیات حوثیها در مسیر بازگشت از ایران، برای فرود در فرودگاه صنعا، بار دیگر بالا گرفت. عربستان با بمباران این فرودگاه مانع فرود هواپیمای ایرانی شد. این هواپیما ناچار شد مسیر خود را تغییر دهد و در شهر بندری الحدیده، در ساحل دریای سرخ، فرود آید.
این گروه شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، پس از متهم کردن عربستان سعودی به بمباران فرودگاهی که تحت کنترلشان بود، آتشبس چهار ساله خود با این کشور را شکست و به سوی عربستان موشک شلیک کرد.
حوثیها تهدید کردهاند که اگر چنین اقدامی از سوی عربستان تکرار شود، فرودگاههای این کشور را هدف حملات هوایی قرار خواهند داد.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت این هواپیمای مسافربری ماهان، حامل سلاح، قطعات موشکی و کارشناسان نظامی برای حوثیها بوده است.
در پی این حمله، حوثیها فرودگاه ابها در جنوبغرب عربستان را با موشکهای بالستیک و پهپاد هدف قرار دادند. آنها همچنین به شرکتهای هواپیمایی هشدار دادند تا زمانی که محاصره فرودگاه صنعا پایان نیافته، از پرواز در حریم هوایی عربستان خودداری کنند.
اسرائیل هیوم به نقل از دو دیپلمات کشورهای خلیج فارس گزارش داد این کشورها آخر هفته گذشته در پیامی مشترک به واشینگتن، حمایت کامل خود را از آغاز دوباره حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی اعلام کردند.
بر اساس این گزارش، کشورهای خلیج فارس طی ۴۸ ساعت گذشته نیز به عملیات علیه جمهوری اسلامی پیوستهاند. هرچند دامنه نقش آنها هنوز محدود است، اما اکنون بهطور فعال در اقدامات تهاجمی مشارکت دارند.
اسرائیل هیوم نوشت تغییر رویکرد این کشورها تا حدی در واکنش به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، از جمله قطر و تاسیسات گاز طبیعی این کشور، صورت گرفته است.
به نوشته این روزنامه، قطر که پیشتر مانع شکلگیری موضعی یکپارچه میان کشورهای خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی میشد، پس از حمله به خاک خود مخالفتش را کنار گذاشت. دوحه همچنین تلاشها برای آزادسازی داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی را متوقف کرده است.
این گزارش میافزاید اسرائیل در این مرحله بهطور مستقیم در عملیات نظامی مشارکت ندارد، اما در زمینه پشتیبانی اطلاعاتی و لجستیکی نقش ایفا میکند.
یک مقام امنیتی اسرائیلی نیز به اسرائیل هیوم گفت ارزیابی تلآویو همچنان این است که جمهوری اسلامی فعلاً از حمله به اسرائیل خودداری خواهد کرد؛ زیرا از یک سو بازدارندگی اسرائیل را جدی میداند و از سوی دیگر نمیخواهد زمینه ازسرگیری یک جنگ تمامعیار علیه خود را فراهم کند.
وبسایت خبری اکسیوس گزارش داد که عربستان سعودی پیش از انجام حملات روز دوشنبه به فرودگاه صنعا در یمن، ایالات متحده را در جریان این حملات قرار داد و این حملات با حمایت آمریکا انجام شد.
اکسیوس به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت عربستان هفته گذشته نگرانی فزاینده خود بابت تحولات اخیر را به اطلاع ایالات متحده رساند و خواستار حمایت واشینگتن برای حملات احتمالی علیه حوثیها شد.
به گفته یک مقام آمریکایی، روز جمعه ۱۹ تیر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، تلفنی با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان گفتوگو کرد. این مقام افزود ولیعهد عربستان در این تماس از ترامپ خواست از اقدام نظامی علیه حوثیها حمایت کند و ترامپ نیز با این درخواست موافقت کرد.
به نوشته اکسیوس، نشانههای تشدید درگیری میان عربستان و حوثیها ۱۰ روز پیش دیده شد؛ زمانی که یک هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان در شهر صنعا، تحت کنترل حوثیها، فرود آمد و هیاتی از رهبران این گروه را برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، به ایران منتقل کرد.
عربستان سعودی از حدود یک دهه پیش پرواز از تهران به صنعا را به دلیل نگرانی بابت انتقال سلاح به حوثیهای یمن یا ورود مستشاران نظامی جمهوری اسلامی به این کشور، متوقف کرده بود.
تنش میان عربستان سعودی و حوثیها روز دوشنبه ۲۲ تیر، همزمان با تلاش هواپیمای ایرانی حامل هیات حوثیها در مسیر بازگشت از ایران، برای فرود در فرودگاه صنعا، بار دیگر بالا گرفت. عربستان با بمباران این فرودگاه مانع فرود هواپیمای ایرانی شد. این هواپیما ناچار شد مسیر خود را تغییر دهد و در شهر بندری الحدیده، در ساحل دریای سرخ، فرود آید.
این گروه شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، پس از متهم کردن عربستان سعودی به بمباران فرودگاهی که تحت کنترلشان بود، آتشبس چهار ساله خود با این کشور را شکست و به سوی عربستان موشک شلیک کرد.
حوثیها تهدید کردهاند که اگر چنین اقدامی از سوی عربستان تکرار شود، فرودگاههای این کشور را هدف حملات هوایی قرار خواهند داد.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت این هواپیمای مسافربری ماهان، حامل سلاح، قطعات موشکی و کارشناسان نظامی برای حوثیها بوده است.
در پی این حمله، حوثیها فرودگاه ابها در جنوبغرب عربستان را با موشکهای بالستیک و پهپاد هدف قرار دادند. آنها همچنین به شرکتهای هواپیمایی هشدار دادند تا زمانی که محاصره فرودگاه صنعا پایان نیافته، از پرواز در حریم هوایی عربستان خودداری کنند.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در تازهترین اطلاعیه خود، که بامداد سهشنبه ۲۳ تیر منتشر شد، از وقوع حادثهای برای یک کشتی در ۴۰ مایل دریایی شمالشرق قلهات عمان خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: «ناخدای یک نفتکش گزارش داد که پرتابهای ناشناس به بخش موتورخانه در سمت راست کشتی اصابت کرده است. همه اعضای خدمه سالم هستند و تاکنون گزارشی از آسیب زیستمحیطی منتشر نشده است.»
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در تازهترین اطلاعیه خود، که بامداد سهشنبه ۲۳ تیر منتشر شد، از وقوع حادثهای برای یک کشتی در ۴۰ مایل دریایی شمالشرق قلهات عمان خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: «ناخدای یک نفتکش گزارش داد که پرتابهای ناشناس به بخش موتورخانه در سمت راست کشتی اصابت کرده است. همه اعضای خدمه سالم هستند و تاکنون گزارشی از آسیب زیستمحیطی منتشر نشده است.»