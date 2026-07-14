حساب ارتش کویت در شبکه اجتماعی ایکس، شامگاه سه‌شنبه ۲۳ تیر، به نقل از سعود عبدالعزیز العتیبی، سخنگوی وزارت دفاع کویت، اعلام کرد یکی از شناورهای نیروی دریایی این کشور هدف قرار گرفته و چهار نفر از نیروهای مسلح زخمی شده‌اند.

به گفته او، مجروحان تحت درمان قرار گرفته‌اند و وضعیت آن‌ها پایدار است.

العتیبی افزود نیروهای مسلح کویت از عصر تاکنون یک موشک بالستیک، پنج موشک کروز و ۳۳ پهپاد «متخاصم» را رهگیری و با آن‌ها مقابله کرده‌اند.

بر اساس این بیانیه، حملات جمهوری اسلامی چند تاسیسات حیاتی و غیرنظامی را هدف قرار داده و سقوط ترکش‌ها در نقاط مختلف کشور خسارت‌های مادی بر جا گذاشته است.