خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه: آمریکا به یک سوله در دهلران حمله کرد
خبرگزاری فارس گزارش داد دقایقی پیش یک سوله در شهرستان دهلران هدف حمله آمریکا قرار گرفت. بر اساس این گزارش، یک نقطه در این شهرستان مورد اصابت پرتابه قرار گرفته است.
فارس اعلام کرد تاکنون جزئیاتی درباره محل دقیق اصابت یا ماهیت هدف منتشر نشده است. همچنین اطلاعاتی درباره تلفات یا میزان خسارتهای احتمالی در دست نیست.
این خبرگزاری افزود اطلاعات تکمیلی درباره این حمله پس از بررسیهای بیشتر منتشر خواهد شد. تاکنون مقامهای آمریکایی درباره این گزارش اظهار نظر نکردهاند.