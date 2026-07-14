نماینده بحرین در شورای امنیت سازمان ملل گفت همزمان با حمله عمدی و غیرقانونی جمهوری اسلامی در روز دوشنبه، حوثیها تهدید کردند تنگه بابالمندب را ببندند و تاسیسات و زیرساختهای غیرنظامی عربستان سعودی و کشتیهای این کشور را هدف قرار دهند.
او با محکوم کردن حملات حوثیها بهعنوان اقداماتی «تروریستی و ناعادلانه» گفت این گروه با استفاده از موشکهای بالستیک، مناطق جنوبی عربستان سعودی را هدف قرار میدهد؛ اقدامی که به گفته او، تنشها را بهشکلی خطرناک تشدید کرده و نقض آشکار قوانین بینالمللی است.
نماینده بحرین از حوثیها خواست فورا حملاتی را که مانع تجارت بینالمللی و تضعیفکننده حقوق و آزادیهای کشتیرانی و صلح و امنیت منطقهای است، متوقف کنند.
او افزود تهدید امنیت کشتیرانی در تنگه بابالمندب و دریای سرخ از سوی حوثیها و حملات تهران که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تهدید میکند، نوعی «باجخواهی» است.