مهدی محمدی، مشاور محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در یک فایل صوتی با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره احتمال حمله به تاسیسات هستهای «کوه کلنگ» در اصفهان، گفت این مجموعه «مستحکمترین تاسیسات هستهای جهان» است و حمله به آن به اهداف آمریکا نخواهد رسید.
او هشدار داد: «اگر تاسیسات کوه کلنگ مورد حمله قرار بگیرد، منطقه به جهنم تبدیل خواهد شد و ما منطقه را بر سر آمریکا خراب خواهیم کرد.»
محمدی گفت جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا «دوباره آغاز شده» و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از مدتها پیش برای این مرحله آماده بودهاند.
او گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با تسلیحات و طرحهای عملیاتی جدید آماده مقابله هستند و عملیاتهای آمریکا «پرسر و صدا اما بیکیفیت» خواهد بود.
محمدی گفت تنگه هرمز «از همه مسیرها کاملا بسته است» و جمهوری اسلامی کشتیهای خود را از محاصره دریایی آمریکا عبور خواهد داد.
مشاور قالیباف تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی نتواند نفت صادر یا کالاهای اساسی وارد کند، «هیچکس دیگر نیز نباید چنین امکانی داشته باشد» و واکنش تهران میتواند فراتر از هدف قرار دادن شناورهای نظامی، شامل حمله به زیرساختهای نفتی و مراکز نگهداری کالاهای اساسی کشورهای منطقه باشد.
او همچنین گفت جمهوری اسلامی از ابتدای دور جدید درگیریها، جنگ را به سطح منطقهای گسترش داده، روند بستن تنگه هرمز و بابالمندب آغاز شده و یمن نیز نقش پررنگتری در این جنگ ایفا خواهد کرد.