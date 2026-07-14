دادستان ارشد پرونده‌های تروریستی بحرین اعلام کرد دادگاه عالی کیفری این کشور در دو پرونده جداگانه، سه متهم را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران برای انجام اقدامات خصمانه و تروریستی علیه بحرین، به حبس ابد محکوم کرده است.

دادگاه همچنین دستور مصادره اقلام کشف‌شده را صادر کرد.

به گفته دادستانی، در پرونده نخست، یکی از متهمان که تحت تعقیب بوده و از بحرین گریخته است، متهم دیگری را برای جمع‌آوری اطلاعات از مراکز حیاتی این کشور با هدف هدف قرار دادن آن‌ها در جریان حملات جمهوری اسلامی، جذب کرده بود.

در پرونده دوم نیز، دادستانی اعلام کرد متهم از طریق یک حساب کاربری منتسب به سپاه پاسداران، ویدیوهایی از حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات حیاتی بحرین و همچنین مختصات شماری از مراکز مهم این کشور را برای هدف قرار دادن در اختیار طرف مقابل قرار داده بود.

دادستانی بحرین اعلام کرد تحقیقات نشان داده اطلاعات ارائه‌شده از سوی متهمان، در حملات جمهوری اسلامی به شماری از تاسیسات و مراکز حیاتی بحرین نقش داشته و امنیت و ثبات این کشور را به خطر انداخته است.