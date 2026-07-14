افزایش آمار کشتهشدگان و مجروحان حمله به تیپ ۳۸۸ ارتش در بمپور
وبسایت حالوش، بهنقل از منابع محلی از افزایش قابل توجه شمار مجروحان و تلفات حمله بامداد چهارشنبه۲۴ تیر به تیپ ۳۸۸ پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در شهرستان بمپور خبر داد.
بر اساس این گزارش، تاکنون دستکم ۵۰ مجروح به مراکز درمانی، بهویژه بیمارستان خاتمالانبیا ایرانشهر، منتقل شدهاند و حال هفت نفر از آنان وخیم گزارش شده است.
بهگفته منابع حالوش، «از میان مجروحان منتقلشده به بیمارستان، تاکنون دستکم دو نفر در اثر شدت جراحات جان خود را از دست دادهاند و وضعیت هفت نفر دیگر نیز بحرانی است. روند انتقال مجروحان همچنان ادامه دارد.»
این منابع افزودهاند: «همزمان گزارشهای متعددی از داخل تیپ ۳۸۸ حاکی از آن است که شمار کشتهشدگان در محل حمله بسیار بیشتر از آمار منتقلشدگان به بیمارستان است و دهها نفر در داخل پادگان جان خود را از دست دادهاند. با این حال، به دلیل محدودیتهای امنیتی و جلوگیری از دسترسی به محل، امکان راستیآزمایی مستقل این آمار تاکنون فراهم نشده است.»
به گفته منابع محلی، بخشهایی از آسایشگاه سربازان و سایر تاسیسات داخل پادگان در زمان وقوع حملات هدف قرار گرفته و همین موضوع موجب افزایش شمار تلفات و مجروحان شده است. همچنین تدابیر امنیتی در اطراف تیپ همچنان ادامه دارد و از نزدیک شدن شهروندان و خانوادههای نظامیان به محل جلوگیری میشود.
حالوش پیشتر از وقوع چندین موج حمله، شنیده شدن دستکم ۱۱ انفجار، ورود آمبولانسها به داخل تیپ، خاموش شدن کامل چراغهای پادگان و انتقال مجروحان به بیمارستان خاتمالانبیا ایرانشهر خبر داده بود.
حالوش با تاکید بر اینکه همچنان در حال پیگیری و راستیآزمایی ابعاد این رویداد است و اطلاعات منتشرشده در این گزارش بر پایه اظهارات منابع محلی و شاهدان عینی تنظیم شده، نوشت تا کنون هیچیک از مقامهای جمهوری اسلامی درباره آمار کشتهها، مجروحان، میزان خسارات و جزئیات این حمله اطلاعرسانی رسمی نکردهاند.