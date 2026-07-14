به نظر می‌رسید دیدیه دشان در آستانه پایان دادن به دوران مربیگری‌اش با حضوری در فینال روز یکشنبه و فرصتی برای فتح سومین جام جهانی قرار دارد. اما اسپانیا، رقیبی که بارها برای او دردسرساز شده، این رویا را بر هم زد.

هرچند اسپانیا نمایشی فوق‌العاده ارائه کرد، اما فرانسه با نمایشی کم‌رمق، چه از نظر فردی و چه تیمی، فاصله زیادی با سطح واقعی خود داشت.

پایان دوران درخشان دشان روی نیمکت فرانسه با چنین شکست و نمایشی، ناامیدکننده بود.

100 % گفتگوی دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، با داور چهارم

او پس از پایان مسابقه، گفت‌وگوی طولانی با داور چهارم داشت؛ احتمالا درباره تصمیم‌هایی که معتقد بود به ضرر تیمش گرفته شده است.

شاید بتوان گفت اعلام پنالتی، ضربه روحی بزرگی به فرانسه وارد کرد، اما واقعیت این است که این تیم در تمام طول مسابقه عملکرد خوبی نداشت.

دشان بدون تردید یکی از بزرگ‌ترین مربیان تاریخ فوتبال ملی است و یکی از تنها سه نفری که جام جهانی را هم به‌عنوان بازیکن و هم به‌عنوان سرمربی فتح کرده‌اند.

بیشتر دوران‌های مربیگری با ناامیدی به پایان می‌رسند، اما کمتر کسی تصور می‌کرد دوران حضور دشان در تیم ملی فرانسه با چنین نمایش ضعیفی خاتمه یابد.