عبدالله فال، رییس فدراسیون فوتبال سنگال، در کنفرانس خبری بررسی عملکرد تیم ملی این کشور در جام جهانی، فاش کرد که پزشک ارشد این تیم فاقد صلاحیت علمی لازم در حوزه پزشکی ورزشی بوده است. به گفته او، دکتر «فدیور» که به مدت ۱۰ سال همراه ملی‌پوشان سنگال در رقابت‌های مختلف حضور داشته، در واقع متخصص زنان و زایمان است.

رییس فدراسیون اعتراف کرد که این واقعیت را «خیلی دیر» متوجه شده و بازیکنان تیم نیز هرگز به کارایی این پزشک اعتماد نداشتند.

این افشاگری تنها چند روز پس از اخراج پاپه تیاو، سرمربی تیم، و دستیارانش انجام شد. سنگال در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی با نتیجه ۳ به ۲ برابر بلژیک شکست خورد. از زمان این ناکامی، افشاگری‌های متعددی درباره هرج‌ومرج داخلی فدراسیون فوتبال سنگال، از شرایط نامناسب آماده‌سازی تیم گرفته تا ضعف شدید در سازماندهی کادر فنی، به رسانه‌ها درز کرده است.