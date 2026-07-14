بر اساس نتایج انتخابات هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی، ابراهیم رضایی از سمت سخنگویی و محمود نبویان از سمت نایبرییسی این کمیسیون کنار گذاشته شدند. هر دو از منتقدان تفاهمنامه جمهوری اسلامی و آمریکا به شمار میرفتند.
برکناری محمود نبویان از هیات رییسه این کمیسیون پس از آن صورت گرفت که او در یک برنامه تلویزیونی، به گفته صدا و سیما، مطالبی از اسناد دارای «طبقهبندی و مکاتبات مسئولان عالی کشور» را درباره شروط مجتبی خامنهای برای مذاکرات مطرح کرده بود.
نبویان در این برنامه گفته بود مجتبی خامنهای ۱۱ شرط برای مذاکرات تعیین کرده بود که از جمله آنها دریافت غرامت از آمریکا، حفظ حق غنیسازی، رفع تحریمها، آزادسازی اموال مسدودشده و اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز بود. او همچنین گفته بود مجتبی خامنهای خواسته است دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز از هماکنون آغاز شود.