فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، اعلام کرد نیروهای این کشور به مجموعه‌ای از اهداف نظامی در نقاط مختلف ایران، از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابوموسی و بندرعباس حمله کرده‌اند.

هم‌زمان، روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از دو دیپلمات کشورهای حاشیه خلیج فارس گزارش داد که شماری از این کشورها در پیامی مشترک به واشینگتن، حمایت خود را از ازسرگیری حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند. به نوشته این روزنامه، این پیام آخر هفته گذشته به مقام‌های آمریکایی منتقل شده است.

در تحولی دیگر، وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد دو نفتکش متعلق به این کشور در آب‌های سرزمینی عمان با دو موشک کروز جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته‌اند. جزئیات بیشتری درباره میزان خسارت یا وضعیت خدمه این نفتکش‌ها منتشر نشده است.

در همین حال، استرالیا با پیشنهاد دونالد ترامپ برای دریافت عوارض ۲۰ درصدی از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز مخالفت کرد.

وب‌سایت اکسیوس نیز گزارش داد عربستان سعودی پیش از حمله به فرودگاه صنعا در یمن، ایالات متحده را در جریان این عملیات قرار داده بود و این حمله با حمایت آمریکا انجام شد.

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