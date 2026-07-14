حال‌ وش به نقل از منابع محلی گزارش داد در پی حمله بامداد چهارشنبه به تیپ ۳۸۸ پیاده مکانیزه ارتش در شهرستان بمپور، تاکنون دست‌کم ۵۰ مجروح به مراکز درمانی، از جمله بیمارستان خاتم‌الانبیا ایرانشهر، منتقل شده‌اند. بر اساس این گزارش، دست‌کم دو نفر از مجروحان در بیمارستان جان باخته‌اند و حال هفت نفر دیگر وخیم است.

به گفته منابع مورد استناد حال‌ وش، گزارش‌هایی نیز از تلفات بیشتر در داخل پادگان وجود دارد و برخی منابع محلی از کشته شدن ده‌ها نفر خبر داده‌اند. با این حال، حال‌ وش تاکید کرده است که به دلیل محدودیت‌های امنیتی و نبود امکان دسترسی به محل، این آمار تاکنون به‌طور مستقل راستی‌آزمایی نشده است.

بنا به همین گزارش بخش‌هایی از آسایشگاه سربازان و دیگر تاسیسات داخل پادگان هدف حمله قرار گرفته است. تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی درباره شمار کشته‌ها، مجروحان یا جزئیات این حمله اطلاع‌رسانی رسمی نکرده‌اند.