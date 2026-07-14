خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی سهشنبه ۲۳ تیر گزارش داد محمد بن احمد الیماحی، رییس پارلمان عربی، حملات جمهوری اسلامی به دو نفتکش ملی امارات به نامهای «مومباسا» و «الباهیه» را محکوم کرد.
این دو نفتکش هنگام عبور از مسیر کشتیرانی جنوبی تنگه هرمز، در آبهای سرزمینی عمان، هدف قرار گرفتند. در این حملات یکی از خدمه کشته و شماری دیگر زخمی شدند.
الیماحی ضمن ابراز همدردی با خانواده فرد کشتهشده و آرزوی بهبودی سریع برای مجروحان، بر همبستگی کامل پارلمان عربی با امارات متحده عربی و حمایت از همه اقدامات این کشور برای حفاظت از امنیت، ثبات، منافع اقتصادی و حاکمیت خود تاکید کرد.
او این حملات را نقض آشکار حقوق بینالملل و اصل آزادی کشتیرانی و تهدیدی مستقیم علیه امنیت مسیرهای دریایی بینالمللی و ایمنی کشتیرانی تجاری دانست.
رییس پارلمان عربی افزود این حملات همچنین نقض جدی قطعنامههای مرتبط شورای امنیت سازمان ملل درباره ضرورت حفاظت از کشتیرانی بینالمللی در برابر هرگونه تهدید است.
او از جامعه جهانی و شورای امنیت خواست به مسئولیت خود برای مقابله با تهدیدهای مکرر علیه کشتیرانی بینالمللی در تنگه هرمز عمل کنند.