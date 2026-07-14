وزارت امور خارجه و تجارت نیوزیلند اعلام کرد سهشنبه ۲۳ تیر، رضا نظرآهاری، سفیر جمهوری اسلامی در ولینگتون را احضار کرده و نگرانی شدید این کشور را درباره تشدید اخیر تنشها در تنگه هرمز و سراسر منطقه خلیج فارس به او ابلاغ کرده است.
نیوزیلند در این دیدار خواستار کاهش فوری تنشها و بازگشت همه طرفها به مسیر دیپلماسی شد.
وزارت امور خارجه و تجارت نیوزیلند همچنین بار دیگر فعالیتهای بیثباتکننده سپاه پاسداران، از جمله اقدامات این نهاد فراتر از خاورمیانه، را محکوم کرد.
در آستانه دیدار حساس مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ میان فرانسه و اسپانیا، لامین یامال، ستاره تیم ملی اسپانیا، در نشست خبری پیش از بازی به اظهارات «نژادپرستانه» ماریانو راخوی، نخستوزیر پیشین اسپانیا واکنش نشان داد.
یامال در اینباره گفت: «فردا یکی از زیباترین بازیها را برگزار خواهیم کرد. اما اگر فوتبال یک فایده داشته باشد، آن اتحاد و کنار هم قرار دادن مردم است؛ بهویژه با نمونههایی مانند اسپانیا و فرانسه. فوتبال برای همین ساخته شده است، نه برای صحبت کردن درباره اینگونه اظهارات.»
این واکنش یامال پس از آن مطرح شد که اظهارات «نژادپرستانه» راخوی درباره تیم ملی فوتبال فرانسه، موجی از خشم را در فرانسه و اردوی تیم ملی اسپانیا برانگیخت. راخوی در یادداشتی در روزنامه «الدباته» مدعی شده بود که تیم ملی فرانسه هیچ بازیکن فرانسوی در ترکیب خود ندارد.
در واکنش به این ادعا، بازیکنانی مانند بورخا ایگلسیاس و پائو کوبارسی نیز این سخنان را محکوم کردند. کوبارسی، مدافع بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، در گفتوگو با رادیو کاتالونیا (RAC 1) گفت: «من از جزئیات این ماجرا بیخبرم، اما اگر آنها برای تیم ملی فرانسه بازی میکنند، پس فرانسوی هستند، فارغ از اینکه رنگ پوستشان چه باشد. ما باید نسبت به همه انسانها رواداری نشان دهیم، چرا که همه ما شایسته احترام متقابل هستیم.»
همزمان با ازسرگیری جنگ و حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، برگزاری امتحانات نهایی در شهرهای جنوبی ایران، دانشآموزان و خانوادههای آنها را شدیدا نگران کرده است. دانشآموزان در پیامهایی به مدیابات ایراناینترنشنال میگویند شماری از همکلاسیهایشان در جلسه امتحان دچار حمله عصبی شدند و برخی آزمونها لغو شد.
لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
روزنامه واشینگتنپست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد تا روز دوشنبه ۲۲ تیر، نیروی دریایی آمریکا دستکم ۱۹ ناو جنگی را در خاورمیانه مستقر کرده بود که بیشتر آنها در شمال دریای عرب در حال ماموریت بودند.
بر اساس این گزارش، این شناورها شامل دو ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و جورج اچ. دبلیو. بوش، ۱۳ ناوشکن، ناو تهاجمی آبیـخاکی یواساس باکسر، یک رزمناو و دو ناو آبیـخاکی هستند.
این مقام آمریکایی گفت شمار بالای ناوشکنهای مستقر در منطقه، توان آتش و حضور نظامی قابل توجهی در اختیار آمریکا قرار میدهد تا محاصره دریایی را اجرا کند.
روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از دو مقام دیپلماتیک کشورهای حاشیه خلیج فارس گزارش داد این کشورها در پیامی مشترک به واشینگتن، حمایت خود را از ازسرگیری حملات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام کردهاند
گفتوگو با اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال
بر اساس دادههای شرکت اطلاعات دریایی «کپلر»، شمار کشتیهای عبوری از تنگه هرمز طی یک هفته گذشته از ۵۰ فروند به تنها ۱۰ فروند در روز دوشنبه ۲۲ تیر کاهش یافته است.
این دادهها نشان میدهد ۹ کشتی از مسیر آبهای ایران عبور کردهاند و تنها یک کشتی از مسیر بینالمللی در نزدیکی عمان استفاده کرده است.
همچنین تصاویر منتشرشده از سوی «مارینترافیک» حاکی از آن است که در ۱۲ ساعت گذشته تنها شمار اندکی از کشتیها از تنگه هرمز عبور کردهاند.