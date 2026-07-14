یامال در این‌باره گفت: «فردا یکی از زیباترین بازی‌ها را برگزار خواهیم کرد. اما اگر فوتبال یک فایده داشته باشد، آن اتحاد و کنار هم قرار دادن مردم است؛ به‌ویژه با نمونه‌هایی مانند اسپانیا و فرانسه. فوتبال برای همین ساخته شده است، نه برای صحبت کردن درباره این‌گونه اظهارات.»

این واکنش یامال پس از آن مطرح شد که اظهارات «نژادپرستانه» راخوی درباره تیم ملی فوتبال فرانسه، موجی از خشم را در فرانسه و اردوی تیم ملی اسپانیا برانگیخت. راخوی در یادداشتی در روزنامه «ال‌دباته» مدعی شده بود که تیم ملی فرانسه هیچ بازیکن فرانسوی در ترکیب خود ندارد.

در واکنش به این ادعا، بازیکنانی مانند بورخا ایگلسیاس و پائو کوبارسی نیز این سخنان را محکوم کردند. کوبارسی، مدافع بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، در گفت‌وگو با رادیو کاتالونیا (RAC 1) گفت: «من از جزئیات این ماجرا بی‌خبرم، اما اگر آن‌ها برای تیم ملی فرانسه بازی می‌کنند، پس فرانسوی هستند، فارغ از اینکه رنگ پوستشان چه باشد. ما باید نسبت به همه انسان‌ها رواداری نشان دهیم، چرا که همه ما شایسته احترام متقابل هستیم.»