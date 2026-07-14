رسانه‌های حکومتی ایران گزارش دادند حملات به مناطقی در جنوب کشور ادامه یافته است. بر اساس این گزارش‌ها، اهدافی در جزیره هنگام و بندرعباس هدف حملات آمریکا قرار گرفته‌اند، اما تاکنون جزئیاتی درباره ماهیت این اهداف یا میزان خسارت‌های احتمالی منتشر نشده است. همچنین گزارش‌ها حاکی است چند صدای انفجار در شهرهای بمپور و چابهار در استان سیستان و بلوچستان شنیده شده است. استانداری هرمزگان نیز اعلام کرد در حملات جدید آمریکا به برخی نقاط این استان، تاکنون هیچ مصدوم غیرنظامی یا خسارتی به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده است.