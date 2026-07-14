بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، سهشنبه در سخنرانی در شهر دیمونا خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت: «روی این حساب نکنید که اگر به ما حمله کنید، اوضاع آرام خواهد بود. این بار نیز آنچه پیشتر رخ داد، تکرار نخواهد شد؛ پاسخ ما بسیار شدیدتر خواهد بود.»
او همچنین گفت از زرادخانه موشکی حزبالله، تنها ۷ تا ۸ درصد از موشکهایی که این گروه در آغاز جنگ در اختیار داشت، باقی مانده است.
نتانیاهو در بخش دیگری از سخنانش درباره بازسازی مناطق اطراف غزه گفت: «همین حالا تعداد ساکنان این منطقه از پیش از آغاز جنگ "شمشیرهای آهنین" بیشتر شده است. این را در غزه هم میبینند. منطقه تکوما، شامل مناطق پیرامون غزه، سریعتر از هر نقطه دیگری در اسرائیل در حال رشد است.»
بیش از ۱۸۰ نماینده مجلس با صدور بیانیهای خواستار پیگیری خونخواهی علی خامنهای، «قصاص قاتلان، آمران و مباشران» قتل او و تصویب قانونی برای خونخواهی دیکتاتور پیشین ایران و کشتهشدگان جنگهای اخیر جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل شدند.
آنها همچنین بر اتخاذ مواضع قاطع درباره پایان تفاهم اسلامآباد، تقویت بازدارندگی دفاعی و پیگیری شروط مجتبی خامنهای در سیاست خارجی تاکید کردند.
این بیانیه دوشنبه ۲۲ تیر در جلسه علنی مجلس به امضای بیش از ۱۸۰ نماینده رسید و خبرگزاری فارس سهشنبه ۲۳ تیر متن آن را منتشر کرد.
نمایندگان با اشاره به اعلام دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا درباره پایان یافتن یادداشت تفاهم نوشتند انتظار دارند سران قوا در اینباره مواضع «قاطع و انقلابی» اتخاذ کنند. آنها افزودند این تحولات بار دیگر نشان داده است حل مسائل میان جمهوری اسلامی و آمریکا از طریق مذاکره ممکن نیست.
امضاکنندگان از هیاترییسه مجلس خواستند تشکیل کمیسیونی ویژه برای بررسی مذاکرات و تفاهمات و نظارت بر اجرای شروط مجتبی خامنهای را در دستور کار قرار دهد.
در این بیانیه همچنین بر تحول در دکترین دفاعی، تصویب قانون مدیریت و حکمرانی تنگه هرمز، تقویت بازدارندگی راهبردی و پشتیبانی از نیروهای مسلح تاکید شده است. نمایندگان همچنین از اقدام نیروهای مسلح در «اعمال حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز» حمایت کردند.
این نمایندگان مجلس از دولت نیز خواستند برای تامین پایدار معیشت مردم و بازسازی خرابیهای جنگ اقدام کند و هرچه سریعتر وزیران پیشنهادی جایگزین اعضای کشتهشده دولت را به مجلس معرفی کند.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل دور دیگری از حملات به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داد.
مریم رحمتی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
خبرگزاری فرانسه سهشنبه ۲۳ تیر به نقل از شرکت مدیریت بحران «امتیآی نتورک» گزارش داد نفتکش نروژی «استولت منیزیوم» در دریای عرب و در نزدیکی سواحل عمان بر اثر انفجار ناشی از یک وسیله ناشناس در خارج از کشتی آسیب دید.
بر اساس بیانیه این شرکت، شرکت کشتیرانی «استولت تانکرز» اعلام کرد این انفجار حدود ساعت ۰۰:۴۰ بامداد به وقت محلی و هنگام حرکت نفتکش در آبهای نزدیک سواحل عمان رخ داد.
سخنگوی شرکت افزود همه خدمه نفتکش سالم هستند و وضعیت تمامی آنها مشخص است.
همزمان با گسترش موج گرما در اروپا، آتشنشانان فرانسوی برای سومین روز متوالی به تلاش برای مهار آتشسوزی گسترده جنگلها در جنوب پاریس ادامه دادند. همزمان، سومین موج گرمای شدید سال جاری پس از درنوردیدن بریتانیا و اسپانیا، به ایتالیا رسیده است.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۲۳ تیر گزارش داد هواپیماهای آبپاش فرانسوی با پرواز در ارتفاع پایین بر فراز رود سن، در عملیات اطفای حریق مشارکت کردند.
مقامهای ایتالیایی نیز هشدار دادهاند دمای هوا در جزیره ساردینیا ممکن است این هفته به ۴۴ درجه سانتیگراد برسد. همچنین پیشبینی میشود دمای هوا در فلورانس به ۳۹ درجه و در رم به ۳۸ درجه برسد.
به گزارش رویترز، میانگین بیشینه دما در اروپای غربی ۲۳ تیر (۱۴ ژوئیه) به ۲۹.۴ درجه سانتیگراد رسید؛ رقمی که ۶.۳ درجه بالاتر از میانگین فصلی ثبتشده برای ۱۴ ژوئیه در فاصله سالهای ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۰ است.
این تفاوت بیش از همه در بلژیک و فرانسه نمایان بوده است؛ بیشینه دما در این دو کشور بهترتیب ۹.۴ و ۹.۱ درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین فصلی قرار گرفت.
دانشمندان میگویند تغییرات اقلیمی به افزایش دفعات و شدت موجهای گرما و رویدادهای مشابه انجامیده و جنگلها و پوشش گیاهی در سراسر اروپا را بیش از پیش در معرض آتشسوزی قرار داده است.
آمار بالای مرگومیر در اروپا
رویترز در ادامه نوشت در دو موج گرمای رکوردشکن پیشین در ماه مه و اواخر ژوئن، بیش از ۱۰ هزار مورد مرگ مازاد در اروپا و بریتانیا به ثبت رسید.
دانشمندان معتقدند تنها توضیح قابل اتکا برای این آمار غیرعادی، مرگومیر ناشی از گرما است.
مقامهای اسپانیایی همچنان در تلاش برای شناسایی قربانیان آتشسوزی مرگبار هفته گذشته در منطقه گردشگری آلمریا هستند.
این آتشسوزی دستکم ۱۳ کشته، عمدتا از اتباع خارجی، بر جای گذاشت و ۱۰ نفر نیز همچنان مفقود هستند.
به گفته هواشناسان، موج گرمای پیشرو با ورود ذرات ریز شن از شمال آفریقا همراه خواهد بود.
ادامه آتشسوزی گسترده در فرانسه
در فرانسه، آتشنشانان در طول شب برای مهار آتشسوزی گسترده در جنگل تاریخی فونتنبلو، محل یکی از مشهورترین کاخهای سلطنتی فرانسه، تلاش کردند.
به گزارش رویترز، دستکم دو نفر به ظن به راه انداختن این آتشسوزی بازداشت شدهاند.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، شامگاه ۲۲ تیر از ادامه آتشسوزی جنگلی در این کشور خبر داد و اعلام کرد حریق اصلی در فونتنبلو و آتشسوزی دیگری در نزدیکی آن، در مجموع ۱۳۰۰ هکتار را سوزاندهاند.
به گفته نونز، از ابتدای فصل جاری تاکنون ۵۹ نفر در سراسر فرانسه به ظن آتشافروزی بازداشت شدهاند.
او هشدار داد امسال احتمالا رکورد آتشسوزیها در این کشور شکسته خواهد شد.
از ابتدای سال جاری میلادی، ۳۲ هزار هکتار در فرانسه در آتش سوخته؛ رقمی که از مجموع مساحت آسیبدیده از آتشسوزی در سال ۲۰۲۵ فراتر رفته است.
علیرضا سلیمی، عضو هیاترییسه مجلس، گفت ۱۱ طرح مرتبط با «اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» در کمیسیونهای تخصصی مجلس در حال بررسی است و پس از تجمیع و جمعبندی، بهصورت یک طرح واحد در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
سلیمی سهشنبه ۲۳ تیر در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت در جلسه علنی دوشنبهشب مجلس، این ۱۱ طرح بهعنوان یک طرح اعلام وصول شد و پس از تدوین متن نهایی، برای بررسی به صحن علنی ارائه میشود.
او با اشاره به ماهیت حقوقی و امنیتی این طرحها تاکید کرد در روند بررسی، دیدگاههای کمیسیونهای امنیت ملی و حقوقی مجلس، همچنین کارشناسان حقوقی و صاحبنظران این حوزه، مدنظر قرار خواهد گرفت.
سلیمی گفت مجلس تلاش میکند با حفظ دقت و انجام بررسیهای کارشناسی، این طرح را با سرعت لازم به سرانجام برساند.