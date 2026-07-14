بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، سه‌شنبه در سخنرانی در شهر دیمونا خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت: «روی این حساب نکنید که اگر به ما حمله کنید، اوضاع آرام خواهد بود. این بار نیز آنچه پیش‌تر رخ داد، تکرار نخواهد شد؛ پاسخ ما بسیار شدیدتر خواهد بود.»

او همچنین گفت از زرادخانه موشکی حزب‌الله، تنها ۷ تا ۸ درصد از موشک‌هایی که این گروه در آغاز جنگ در اختیار داشت، باقی مانده است.

نتانیاهو در بخش دیگری از سخنانش درباره بازسازی مناطق اطراف غزه گفت: «همین حالا تعداد ساکنان این منطقه از پیش از آغاز جنگ "شمشیرهای آهنین" بیشتر شده است. این را در غزه هم می‌بینند. منطقه تکوما، شامل مناطق پیرامون غزه، سریع‌تر از هر نقطه دیگری در اسرائیل در حال رشد است.»