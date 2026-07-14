مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، از تصمیم دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، برای بازگرداندن محاصره دریایی علیه بنادر جنوب ایران دفاع کرد و گفت تهران با هدف قرار دادن کشتیرانی بین‌المللی، تفاهم‌نامه پس از جنگ را نقض کرده است.

او به شبکه خبری فاکس گفت ایران به کشتی‌ها حمله می‌کند و همجنین اقدام به مین‌گذاری می‌کند.

والتز اشاره کرد: «ما یک تفاهم‌نامه داشتیم و رژیم ایران به آن پایبند نیست.»

او افزود ترامپ به ایران فرصت داد تا برای علی خامنه‌ای، رهبر سابق خود، سوگواری کند، اما تهران با هدف قرار دادن کشتی‌های خارجی و تلاش برای «گروگان گرفتن اقتصاد جهان» پاسخ داد.

والتز گفت: «قرار نیست رییس‌جمهور کنار بایستد و اجازه دهد آن‌ها تفاهم‌نامه را نقض کنند و بدون هیچ مجازاتی به کشتیرانی بین‌المللی حمله کنند.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا بحران می‌تواند از طریق نظامی حل شود، گفت که زور «بخشی از آن» است، و در عین حال به کارزار فشار اقتصادی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد.

والتز در عین حال اشاره کرد که مذاکرات فنی هسته‌ای، از جمله مذاکرات بر سر اورانیوم غنی‌شده و برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.

او گفت: «به نظر می‌رسد این رژیم شیفته دست‌یابی به سلاح هسته‌ای است.»