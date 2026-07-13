اسرائیل هیوم از موافقت کشورهای خلیج فارس با از سرگیری حملات نظامی علیه تهران خبر داد
اسرائیل هیوم به نقل از دو دیپلمات کشورهای خلیج فارس گزارش داد این کشورها آخر هفته گذشته در پیامی مشترک به واشینگتن، حمایت کامل خود را از آغاز دوباره حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی اعلام کردند.
بر اساس این گزارش، کشورهای خلیج فارس طی ۴۸ ساعت گذشته نیز به عملیات علیه جمهوری اسلامی پیوستهاند. هرچند دامنه نقش آنها هنوز محدود است، اما اکنون بهطور فعال در اقدامات تهاجمی مشارکت دارند.
اسرائیل هیوم نوشت تغییر رویکرد این کشورها تا حدی در واکنش به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، از جمله قطر و تاسیسات گاز طبیعی این کشور، صورت گرفته است.
به نوشته این روزنامه، قطر که پیشتر مانع شکلگیری موضعی یکپارچه میان کشورهای خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی میشد، پس از حمله به خاک خود مخالفتش را کنار گذاشت. دوحه همچنین تلاشها برای آزادسازی داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی را متوقف کرده است.
این گزارش میافزاید اسرائیل در این مرحله بهطور مستقیم در عملیات نظامی مشارکت ندارد، اما در زمینه پشتیبانی اطلاعاتی و لجستیکی نقش ایفا میکند.
یک مقام امنیتی اسرائیلی نیز به اسرائیل هیوم گفت ارزیابی تلآویو همچنان این است که جمهوری اسلامی فعلاً از حمله به اسرائیل خودداری خواهد کرد؛ زیرا از یک سو بازدارندگی اسرائیل را جدی میداند و از سوی دیگر نمیخواهد زمینه ازسرگیری یک جنگ تمامعیار علیه خود را فراهم کند.