لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه و از افراد نزدیک به دونالد ترامپ، در ۷۱ سالگی درگذشت.دفتر لیندسی گراهام اعلام کرد که او، شامگاه شنبه بر اثر یک «بیماری کوتاه و ناگهانی» جان سپرد.
لیندسی گراهام از جمله مقامهای آمریکایی بود که از انقلاب ملی ایرانیان در دیماه سال ۱۴۰۴ حمایت و در تجمع ایرانیان خارج از کشور در مونیخ نیز شرکت و سخنرانی کرد.
سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به حملات آمریکا، پایگاه هوایی العدید در قطر، پایگاه شاهزاده حسن در اردن و مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در عمان را هدف حمله قرار داده است.
رضا گوهرزاد، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، به ایراناینترنشنال گفت حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، همگرایی و اتحاد میان این کشورها را تقویت کرده است.
سازمان مبارزه با یهودستیزی آنلاین گزارش داد هزاران حساب کاربری جعلی مرتبط با جمهوری اسلامی، در یک کارزار هماهنگ، بازماندگان حمله هفتم اکتبر را هدف آزار و تهدید قرار دادهاند.
مهدی صارمیفر، روزنامهنگار علم و تکنولوژی، درباره ابعاد این کارزار سایبری جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال توضیح میدهد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، درباره سفر عباس عراقچی به عمان اعلام کرد وزیران خارجه ایران و عمان شنبه در مسقط درباره ترتیبات اداره تردد و کشتیرانی در تنگه هرمز گفتوگو کردند.
به گفته بقائی، در این مذاکرات که با حضور هیاتهای حقوقی و فنی دو کشور برگزار شد، درباره «تامین امنیت و ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز، با رعایت حقوق حاکمیتی دو کشور ساحلی، حقوق بینالملل قابل اعمال و با توجه به مفاد بند پنجم یادداشت تفاهم اسلامآباد»، تبادل نظر شد.
بقائی افزود جمهوری اسلامی بر این موضع تاکید دارد که هرگونه ترتیبات آینده برای اداره تردد در تنگه هرمز باید با مشورت دو کشور ساحلی و با در نظر گرفتن تحولات ماههای اخیر، بهویژه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و پیامدهای امنیتی آن بر کشتیرانی، تدوین شود.
او همچنین گفت جمهوری اسلامی و عمان توافق کردند گفتوگوهای سیاسی، فنی و حقوقی را برای دستیابی به تفاهم مشترک درباره تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دهند.
به گفته بقائی، در بخشی از این مذاکرات، هیاتی از دولت قطر نیز بهعنوان یکی از میانجیهای گفتوگوهای تهران و واشینگتن حضور داشت.
در پی دیدار عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، و بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، در مسقط، ایران و عمان توافق کردند گفتوگوها برای یافتن سازوکارهای مناسب به منظور تردد ایمن کشتیها از تنگه هرمز ادامه یابد.
همزمان، سیانان گزارش داد عمان طرحی برای مدیریت عبور شناورها در دو کریدور مجزا ارایه کرده است که بر اساس آن، تردد در آبهای ایران مستلزم دریافت مجوز قبلی از تهران خواهد بود.
گزارش مرضیه حسینی، خبرنگار ایراناینترنشنال:
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد سومین دور حملات خود در یک هفته اخیر علیه مواضع جمهوری اسلامی را آغاز کرده است.
باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد این حملات رادارهای نظارتی زمینی و هوایی، تاسیسات ذخیرهسازی موشک و پهپاد، سایتهای پرتاب موشک و پهپاد و سامانههای پرتاب موشکهای زمین به هوا را هدف قرار داده است.
جزییات بیشتر با اردوان روزبه، خبرنگار ایراناینترنشنال: