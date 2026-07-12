فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد سومین دور حملات خود در یک هفته اخیر علیه مواضع جمهوری اسلامی را آغاز کرده است.
باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد این حملات رادارهای نظارتی زمینی و هوایی، تاسیسات ذخیرهسازی موشک و پهپاد، سایتهای پرتاب موشک و پهپاد و سامانههای پرتاب موشکهای زمین به هوا را هدف قرار داده است.
جزییات بیشتر با اردوان روزبه، خبرنگار ایراناینترنشنال:
طلا از دیرباز بهدلیل درخشش چشمگیر و ماندگارش ارزشمند بوده است. اکنون پژوهشگران دانشگاه تولین آمریکا دریافتهاند که راز مقاومت استثنایی این فلز در برابر کدر شدن تنها به ویژگیهای شیمیایی آن محدود نمیشود.
به گزارش پایگاه خبری «ساینس دیلی»، نتایج این پژوهش که در نشریه «فیزیکال رویو لترز» منتشر شده، نشان میدهد نحوه آرایش اتمها روی سطح طلا نقشی تعیینکننده در مقاومت آن در برابر اکسید شدن ایفا میکند.
بر اساس این مطالعه، اتمها روی برخی سطوح طلا بهطور طبیعی در الگوهای محافظتی ویژهای بازآرایی میشوند.
این آرایش اتمی واکنش اکسیژن با طلا را بهشدت دشوار میکند و توضیح میدهد چرا زیورآلات، سکهها و دیگر اشیای ساختهشده از طلا میتوانند درخشش خود را برای قرنها حفظ کنند.
پژوهشگران معتقدند این کشف علاوه بر روشن کردن دلیل درخشش ماندگار طلا میتواند به توسعه کاتالیزورهای مبتنی بر طلا برای کاربردهای صنعتی و فناوریهای انرژی پاک نیز کمک کند.
متیو مونتمور، دانشیار مهندسی شیمی در دانشکده علوم و مهندسی دانشگاه تولین، گفت: «مردم بهطور کلی گمان میکنند طلا به این دلیل کدر نمیشود که برهمکنش چندانی با اکسیژن ندارد. یافتههای ما حاکی از آن است که در دو نوع از رایجترین سطوح طلا، اتمهای سطحی به شکلی بازآرایی میشوند که مقاومت این فلز در برابر اکسید شدن را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.»
مونتمور و سانتو بیسواس، پژوهشگر پسادکتری دانشگاه تولین، برای بررسی این فرآیند از شبیهسازیهای رایانهای استفاده کردند تا رفتار اتمها و الکترونها و نحوه برهمکنش مولکولهای اکسیژن با دو نوع متداول از سطوح طلا را مورد بررسی قرار دهند.
نتایج این شبیهسازیها نشان داد اگر اتمهای سطح طلا بازآرایی نمیشدند، مولکولهای اکسیژن بهمراتب آسانتر تجزیه شده و با طلا واکنش میدادند. اما این بازآرایی طبیعی، واکنشهای اکسیداسیون را بهشدت محدود میکند.
به گفته پژوهشگران، این ساختارهای بازآراییشده میزان واکنش طلا با اکسیژن را بین یک میلیارد تا یک تریلیون برابر کاهش میدهند. در نتیجه، نوعی سد محافظ در مقیاس اتمی شکل میگیرد که درخشش طلا را تقریبا برای همیشه حفظ میکند.
راهی تازه برای افزایش کارایی کاتالیزورهای طلا
پژوهشگران معتقدند این یافتهها میتواند به ساخت کاتالیزورهای کارآمدتر نیز منجر شود. کاتالیزورهای مبتنی بر طلا که برای تسریع واکنشهای شیمیایی به کار میروند، هماکنون در شماری از فرآیندهای اکسیداسیون صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند.
با این حال، همان ویژگی که طلا را در برابر اکسیژن بسیار مقاوم و آن را به فلزی ایدهآل برای ساخت جواهرات و قطعات الکترونیکی تبدیل کرده است، در برخی واکنشهای شیمیایی و فناوریهای مرتبط با انرژی، کارایی آن را بهعنوان کاتالیزور کاهش میدهد.
برای نمونه، کاتالیزورهای طلا-پالادیوم در تولید وینیل استات، یکی از مواد اولیه مهم صنایع پلاستیک، کاربرد دارند.
همچنین پژوهشگران در حال بررسی استفاده از کاتالیزورهای طلا برای حذف مونوکسید کربن از گازهای خروجی خودروها و تولید پروپیلن اکسید، یکی از مواد شیمیایی پرمصرف در صنایع مختلف، هستند.
مونتمور گفت: «اگر بتوان طلا را بهگونهای وادار کرد که مولکولهای اکسیژن را تجزیه کند، این فلز میتواند برای برخی واکنشهای شیمیایی به کاتالیزوری بسیار کارآمد تبدیل شود.»
او افزود: «یافتههای ما راهبرد تازهای را برای دستیابی به این هدف پیشنهاد میکند؛ راهبردی که بر جلوگیری از بازآرایی اتمهای سطح طلا یا معکوس کردن این فرآیند استوار است.»
به گزارش ساینس دیلی، تاکنون اکثر تلاشها برای افزایش کارایی کاتالیزورهای طلا، بر ترکیب این فلز با سایر فلزات یا استفاده از نانوذرات طلا روی سطوح اکسیدی متمرکز بوده است.
اما نتایج این پژوهش نشان میدهد کنترل هندسه سطح طلا و نحوه آرایش اتمهای آن نیز میتواند مسیر تازهای برای ارتقای عملکرد کاتالیستی این فلز بگشاید؛ رویکردی که بر درک عمیقتر از علت مقاومت تاریخی طلا در برابر کدر شدن بنا شده است.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در یادداشتی با عنوان «جای خالی چند نقطه در فهرست اهداف»، نوشت: «امارات متحده عربی به انبار تسلیحاتی و محل استقرار جنگندههای اسرائیل و هواپیماهای سوخترسان آمریکا تبدیل شده و باید در فهرست اهداف ما قرار داشته باشد.»
شریعتمداری اضافه کرد: «اگر هنوز برد موشکها و پهپادهای ما برای حمله به خاک آمریکا کافی نیست، چرا اسرائیل را که نزدیکترین ایالت آمریکا به ایران است، مورد حمله قرار نمیدهیم؟»
او ادامه داد: «گزارشهای فراوان و مستندی از اوضاع و شرایط بسیار وخیم و شکننده اسرائیل حکایت میکند و بیتردید، حمله به زیرساختها و مراکز حساس آن، ضربات ویرانکننده و سختی به آمریکاست.»
سنتکام صبح یکشنبه ۲۱ تیر اعلام کرد نیروهای آمریکایی سومین دور حملات این هفته علیه جمهوری اسلامی را به پایان رساندهاند؛ حملاتی که به گفته این نهاد، برای پاسخگو کردن نیروهای جمهوری اسلامی در قبال حمله به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز انجام شد.
بر اساس بیانیه سنتکام، نیروهای آمریکا در این دور از حملات حدود ۱۴۰ هدف نظامی جمهوری اسلامی را با مهمات هدایتشونده شلیکشده از جنگندههای مستقر در خشکی و دریا، پهپادها و شناورهای نیروی دریایی هدف قرار دادند.
سنتکام اعلام کرد مواضع موشکی و پهپادی، توانمندیهای دریایی، انبارهای مهمات، شبکههای ارتباطی و مراکز نظارت ساحلی از جمله اهداف این حملات بودند.
این فرماندهی افزود نیروهای آمریکا طی سه شب حمله در این هفته و به دستور فرمانده کل قوا، بیش از ۳۰۰ هدف را مورد حمله قرار دادهاند تا توان جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیرنظامی و کشتیهای تجاری در حال عبور آزادانه از تنگه هرمز کاهش یابد.
سنتکام همچنین اعلام کرد تردد کشتیهای تجاری از این گذرگاه حیاتی بینالمللی همچنان ادامه دارد و نیروهای آمریکا از اوایل اردیبهشتماه تاکنون به عبور موفق بیش از ۸۰۰ کشتی تجاری و ۴۰۰ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردهاند.
همزمان با تشدید تهدیدهای متقابل دونالد ترامپ و مجتبی خامنهای، تلاش میانجیهای منطقهای برای حفظ توافق موقت و ازسرگیری مذاکرات ادامه یافت؛ با این حال، اختلاف بر سر تنگه هرمز همچنان مهمترین مانع دستیابی به توافق نهایی است.
نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان آنچه «مداخلات آمریکا» خواند، به روی همه شناورها بسته خواهد بود. سپاه همچنین از توقف یک کشتی با شلیک اخطار و هدف قرار دادن دومین شناور در این تنگه خبر داد.
سنتکام اعلام کرد پس از حمله سپاه پاسداران به کشتی کانتینری «اموی جیافاس گالاکسی» با پرچم قبرس، سومین دور حملات این هفته علیه جمهوری اسلامی را انجام داده است. یک مقام آمریکایی نیز به اکسیوس گفت این کشتی با شلیک موشک آسیب دیده است.
این حمله یک روز پس از آن رخ داد که دولت ترامپ تضمین عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز را شرط توقف چرخه درگیری اعلام کرد. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز نوشت: «ایران انتخاب بدی کرد. حالا تاوانش را میدهد.»
همزمان، وزیران خارجه جمهوری اسلامی و عمان و مقامهای قطری در مسقط برای شکستن بنبست گفتوگو کردند. شبکه ایبیسی گزارش داد این مذاکرات نشانهای از پیشرفت فوری نداشت، هرچند احتمال تغییر شرایط همچنان مطرح بود.
در ادامه درگیریها، ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد سامانه پاتریوت، انبار مهمات و سایت راداری نیروهای آمریکا در کویت و همچنین سامانههای ارتباطی و راداری ارتش آمریکا در بحرین را با پهپاد هدف قرار داده است.
سپاه پاسداران نیز از حمله موشکی به پایگاه العدید قطر، هدف قرار دادن پایگاه هوایی «شاهزاده حسن» در اردن و حمله به دومین کشتی در تنگه هرمز خبر داد.
قطر اعلام کرد یک حمله موشکی را رهگیری کرده و رویترز از شنیده شدن صدای انفجار در دوحه خبر داد. امارات نیز از مقابله پدافند هوایی با موشکها و پهپادها خبر داد و در بحرین آژیر خطر به صدا درآمد.
همزمان، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری در نزدیکی سواحل عمان آسیب دیده و خدمه آن کشتی را ترک کردهاند.
رسانههای حکومتی در ایران نیز از حملات تازه آمریکا به اهدافی در ماهشهر، آبادان، هندیجان، کنارک، جاسک و بوشهر و شنیده شدن چندین انفجار در جنوب کشور خبر دادند.