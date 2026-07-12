به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، درباره سفر عباس عراقچی به عمان اعلام کرد وزیران خارجه ایران و عمان شنبه در مسقط درباره ترتیبات اداره تردد و کشتیرانی در تنگه هرمز گفتوگو کردند.
به گفته بقائی، در این مذاکرات که با حضور هیاتهای حقوقی و فنی دو کشور برگزار شد، درباره «تامین امنیت و ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز، با رعایت حقوق حاکمیتی دو کشور ساحلی، حقوق بینالملل قابل اعمال و با توجه به مفاد بند پنجم یادداشت تفاهم اسلامآباد»، تبادل نظر شد.
بقائی افزود جمهوری اسلامی بر این موضع تاکید دارد که هرگونه ترتیبات آینده برای اداره تردد در تنگه هرمز باید با مشورت دو کشور ساحلی و با در نظر گرفتن تحولات ماههای اخیر، بهویژه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و پیامدهای امنیتی آن بر کشتیرانی، تدوین شود.
او همچنین گفت جمهوری اسلامی و عمان توافق کردند گفتوگوهای سیاسی، فنی و حقوقی را برای دستیابی به تفاهم مشترک درباره تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دهند.
به گفته بقائی، در بخشی از این مذاکرات، هیاتی از دولت قطر نیز بهعنوان یکی از میانجیهای گفتوگوهای تهران و واشینگتن حضور داشت.
در پی دیدار عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، و بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، در مسقط، ایران و عمان توافق کردند گفتوگوها برای یافتن سازوکارهای مناسب به منظور تردد ایمن کشتیها از تنگه هرمز ادامه یابد.
همزمان، سیانان گزارش داد عمان طرحی برای مدیریت عبور شناورها در دو کریدور مجزا ارایه کرده است که بر اساس آن، تردد در آبهای ایران مستلزم دریافت مجوز قبلی از تهران خواهد بود.
گزارش مرضیه حسینی، خبرنگار ایراناینترنشنال:
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد سومین دور حملات خود در یک هفته اخیر علیه مواضع جمهوری اسلامی را آغاز کرده است.
باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد این حملات رادارهای نظارتی زمینی و هوایی، تاسیسات ذخیرهسازی موشک و پهپاد، سایتهای پرتاب موشک و پهپاد و سامانههای پرتاب موشکهای زمین به هوا را هدف قرار داده است.
جزییات بیشتر با اردوان روزبه، خبرنگار ایراناینترنشنال:
احسان جهانیان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر، به خبرگزاری ایرنا گفت از بامداد یکشنبه ۲۱ تیر مناطقی در شهرستانهای عسلویه، دیر، بوشهر، دشتی و تنگستان هدف پرتابههای آمریکا قرار گرفتند.
همزمان، خبرنگار صداوسیما در هرمزگان اعلام کرد دستکم صدای ۱۴ انفجار در شهرستان جاسک، در شرق استان هرمزگان، شنیده شده است.
خبرنگار صداوسیما همچنین گفت از حدود ساعت سه تا چهار بامداد یکشنبه صدای چند انفجار در بوشهر شنیده شد.
او افزود نیروهای آمریکایی هفت پرتابه به پایگاههای نظامی شهر بوشهر، سه پرتابه به یک پایگاه نظامی در چغادک، پنج پرتابه به مراکز نظامی شهرستان دیر و چهار پرتابه به عسلویه شلیک کردهاند.
حسن قمری، معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی نیز در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا از هدف قرار گرفتن یک منطقه نظامی در شهرستان خنداب با پرتابههای دشمن در صبح یکشنبه خبر داد.
سعید پورعلی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار لرستان نیز به ایرنا گفت شهر ویسیان از توابع شهرستان چگنی صبح یکشنبه دو بار هدف حمله هوایی قرار گرفت.
طلا از دیرباز بهدلیل درخشش چشمگیر و ماندگارش ارزشمند بوده است. اکنون پژوهشگران دانشگاه تولین آمریکا دریافتهاند که راز مقاومت استثنایی این فلز در برابر کدر شدن تنها به ویژگیهای شیمیایی آن محدود نمیشود.
به گزارش پایگاه خبری «ساینس دیلی»، نتایج این پژوهش که در نشریه «فیزیکال رویو لترز» منتشر شده، نشان میدهد نحوه آرایش اتمها روی سطح طلا نقشی تعیینکننده در مقاومت آن در برابر اکسید شدن ایفا میکند.
بر اساس این مطالعه، اتمها روی برخی سطوح طلا بهطور طبیعی در الگوهای محافظتی ویژهای بازآرایی میشوند.
این آرایش اتمی واکنش اکسیژن با طلا را بهشدت دشوار میکند و توضیح میدهد چرا زیورآلات، سکهها و دیگر اشیای ساختهشده از طلا میتوانند درخشش خود را برای قرنها حفظ کنند.
پژوهشگران معتقدند این کشف علاوه بر روشن کردن دلیل درخشش ماندگار طلا میتواند به توسعه کاتالیزورهای مبتنی بر طلا برای کاربردهای صنعتی و فناوریهای انرژی پاک نیز کمک کند.
متیو مونتمور، دانشیار مهندسی شیمی در دانشکده علوم و مهندسی دانشگاه تولین، گفت: «مردم بهطور کلی گمان میکنند طلا به این دلیل کدر نمیشود که برهمکنش چندانی با اکسیژن ندارد. یافتههای ما حاکی از آن است که در دو نوع از رایجترین سطوح طلا، اتمهای سطحی به شکلی بازآرایی میشوند که مقاومت این فلز در برابر اکسید شدن را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.»
مونتمور و سانتو بیسواس، پژوهشگر پسادکتری دانشگاه تولین، برای بررسی این فرآیند از شبیهسازیهای رایانهای استفاده کردند تا رفتار اتمها و الکترونها و نحوه برهمکنش مولکولهای اکسیژن با دو نوع متداول از سطوح طلا را مورد بررسی قرار دهند.
نتایج این شبیهسازیها نشان داد اگر اتمهای سطح طلا بازآرایی نمیشدند، مولکولهای اکسیژن بهمراتب آسانتر تجزیه شده و با طلا واکنش میدادند. اما این بازآرایی طبیعی، واکنشهای اکسیداسیون را بهشدت محدود میکند.
به گفته پژوهشگران، این ساختارهای بازآراییشده میزان واکنش طلا با اکسیژن را بین یک میلیارد تا یک تریلیون برابر کاهش میدهند. در نتیجه، نوعی سد محافظ در مقیاس اتمی شکل میگیرد که درخشش طلا را تقریبا برای همیشه حفظ میکند.
راهی تازه برای افزایش کارایی کاتالیزورهای طلا
پژوهشگران معتقدند این یافتهها میتواند به ساخت کاتالیزورهای کارآمدتر نیز منجر شود. کاتالیزورهای مبتنی بر طلا که برای تسریع واکنشهای شیمیایی به کار میروند، هماکنون در شماری از فرآیندهای اکسیداسیون صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند.
با این حال، همان ویژگی که طلا را در برابر اکسیژن بسیار مقاوم و آن را به فلزی ایدهآل برای ساخت جواهرات و قطعات الکترونیکی تبدیل کرده است، در برخی واکنشهای شیمیایی و فناوریهای مرتبط با انرژی، کارایی آن را بهعنوان کاتالیزور کاهش میدهد.
برای نمونه، کاتالیزورهای طلا-پالادیوم در تولید وینیل استات، یکی از مواد اولیه مهم صنایع پلاستیک، کاربرد دارند.
همچنین پژوهشگران در حال بررسی استفاده از کاتالیزورهای طلا برای حذف مونوکسید کربن از گازهای خروجی خودروها و تولید پروپیلن اکسید، یکی از مواد شیمیایی پرمصرف در صنایع مختلف، هستند.
مونتمور گفت: «اگر بتوان طلا را بهگونهای وادار کرد که مولکولهای اکسیژن را تجزیه کند، این فلز میتواند برای برخی واکنشهای شیمیایی به کاتالیزوری بسیار کارآمد تبدیل شود.»
او افزود: «یافتههای ما راهبرد تازهای را برای دستیابی به این هدف پیشنهاد میکند؛ راهبردی که بر جلوگیری از بازآرایی اتمهای سطح طلا یا معکوس کردن این فرآیند استوار است.»
به گزارش ساینس دیلی، تاکنون اکثر تلاشها برای افزایش کارایی کاتالیزورهای طلا، بر ترکیب این فلز با سایر فلزات یا استفاده از نانوذرات طلا روی سطوح اکسیدی متمرکز بوده است.
اما نتایج این پژوهش نشان میدهد کنترل هندسه سطح طلا و نحوه آرایش اتمهای آن نیز میتواند مسیر تازهای برای ارتقای عملکرد کاتالیستی این فلز بگشاید؛ رویکردی که بر درک عمیقتر از علت مقاومت تاریخی طلا در برابر کدر شدن بنا شده است.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در یادداشتی با عنوان «جای خالی چند نقطه در فهرست اهداف»، نوشت: «امارات متحده عربی به انبار تسلیحاتی و محل استقرار جنگندههای اسرائیل و هواپیماهای سوخترسان آمریکا تبدیل شده و باید در فهرست اهداف ما قرار داشته باشد.»
شریعتمداری اضافه کرد: «اگر هنوز برد موشکها و پهپادهای ما برای حمله به خاک آمریکا کافی نیست، چرا اسرائیل را که نزدیکترین ایالت آمریکا به ایران است، مورد حمله قرار نمیدهیم؟»
او ادامه داد: «گزارشهای فراوان و مستندی از اوضاع و شرایط بسیار وخیم و شکننده اسرائیل حکایت میکند و بیتردید، حمله به زیرساختها و مراکز حساس آن، ضربات ویرانکننده و سختی به آمریکاست.»