علی مطهری، نایبرییس پیشین مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا، با اشاره به کشته شدن علی خامنهای، گفت: «روحیه انتقام از دشمنان و خونخواهی رهبر و فرماندهان نظامی در میان همه مسلمانان وجود دارد و دشمنان نمیتوانند از این حس انتقام جان سالم به در ببرند و همیشه باید نگران انتقام و قصاص باشند.»او ادامه داد: «انتقام اصلی همان آزاد کردن قدس است که آنجا انتقام نهایی را خواهیم گرفت.»
سازمان مبارزه با یهودستیزی آنلاین گزارش داد هزاران حساب کاربری جعلی مرتبط با جمهوری اسلامی، در یک کارزار هماهنگ، بازماندگان حمله هفتم اکتبر را هدف آزار و تهدید قرار دادهاند.
مهدی صارمیفر، روزنامهنگار علم و تکنولوژی، درباره ابعاد این کارزار سایبری جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال توضیح میدهد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، درباره سفر عباس عراقچی به عمان اعلام کرد وزیران خارجه ایران و عمان شنبه در مسقط درباره ترتیبات اداره تردد و کشتیرانی در تنگه هرمز گفتوگو کردند.
به گفته بقائی، در این مذاکرات که با حضور هیاتهای حقوقی و فنی دو کشور برگزار شد، درباره «تامین امنیت و ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز، با رعایت حقوق حاکمیتی دو کشور ساحلی، حقوق بینالملل قابل اعمال و با توجه به مفاد بند پنجم یادداشت تفاهم اسلامآباد»، تبادل نظر شد.
بقائی افزود جمهوری اسلامی بر این موضع تاکید دارد که هرگونه ترتیبات آینده برای اداره تردد در تنگه هرمز باید با مشورت دو کشور ساحلی و با در نظر گرفتن تحولات ماههای اخیر، بهویژه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و پیامدهای امنیتی آن بر کشتیرانی، تدوین شود.
او همچنین گفت جمهوری اسلامی و عمان توافق کردند گفتوگوهای سیاسی، فنی و حقوقی را برای دستیابی به تفاهم مشترک درباره تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دهند.
به گفته بقائی، در بخشی از این مذاکرات، هیاتی از دولت قطر نیز بهعنوان یکی از میانجیهای گفتوگوهای تهران و واشینگتن حضور داشت.
در پی دیدار عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، و بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، در مسقط، ایران و عمان توافق کردند گفتوگوها برای یافتن سازوکارهای مناسب به منظور تردد ایمن کشتیها از تنگه هرمز ادامه یابد.
همزمان، سیانان گزارش داد عمان طرحی برای مدیریت عبور شناورها در دو کریدور مجزا ارایه کرده است که بر اساس آن، تردد در آبهای ایران مستلزم دریافت مجوز قبلی از تهران خواهد بود.
گزارش مرضیه حسینی، خبرنگار ایراناینترنشنال:
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد سومین دور حملات خود در یک هفته اخیر علیه مواضع جمهوری اسلامی را آغاز کرده است.
باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد این حملات رادارهای نظارتی زمینی و هوایی، تاسیسات ذخیرهسازی موشک و پهپاد، سایتهای پرتاب موشک و پهپاد و سامانههای پرتاب موشکهای زمین به هوا را هدف قرار داده است.
جزییات بیشتر با اردوان روزبه، خبرنگار ایراناینترنشنال:
احسان جهانیان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر، به خبرگزاری ایرنا گفت از بامداد یکشنبه ۲۱ تیر مناطقی در شهرستانهای عسلویه، دیر، بوشهر، دشتی و تنگستان هدف پرتابههای آمریکا قرار گرفتند.
همزمان، خبرنگار صداوسیما در هرمزگان اعلام کرد دستکم صدای ۱۴ انفجار در شهرستان جاسک، در شرق استان هرمزگان، شنیده شده است.
خبرنگار صداوسیما همچنین گفت از حدود ساعت سه تا چهار بامداد یکشنبه صدای چند انفجار در بوشهر شنیده شد.
او افزود نیروهای آمریکایی هفت پرتابه به پایگاههای نظامی شهر بوشهر، سه پرتابه به یک پایگاه نظامی در چغادک، پنج پرتابه به مراکز نظامی شهرستان دیر و چهار پرتابه به عسلویه شلیک کردهاند.
حسن قمری، معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی نیز در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا از هدف قرار گرفتن یک منطقه نظامی در شهرستان خنداب با پرتابههای دشمن در صبح یکشنبه خبر داد.
سعید پورعلی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار لرستان نیز به ایرنا گفت شهر ویسیان از توابع شهرستان چگنی صبح یکشنبه دو بار هدف حمله هوایی قرار گرفت.