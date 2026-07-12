به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، درباره سفر عباس عراقچی به عمان اعلام کرد وزیران خارجه ایران و عمان شنبه در مسقط درباره ترتیبات اداره تردد و کشتیرانی در تنگه هرمز گفت‌وگو کردند.

به گفته بقائی، در این مذاکرات که با حضور هیات‌های حقوقی و فنی دو کشور برگزار شد، درباره «تامین امنیت و ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز، با رعایت حقوق حاکمیتی دو کشور ساحلی، حقوق بین‌الملل قابل اعمال و با توجه به مفاد بند پنجم یادداشت تفاهم اسلام‌آباد»، تبادل نظر شد.

بقائی افزود جمهوری اسلامی بر این موضع تاکید دارد که هرگونه ترتیبات آینده برای اداره تردد در تنگه هرمز باید با مشورت دو کشور ساحلی و با در نظر گرفتن تحولات ماه‌های اخیر، به‌ویژه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و پیامدهای امنیتی آن بر کشتیرانی، تدوین شود.

او همچنین گفت جمهوری اسلامی و عمان توافق کردند گفت‌وگوهای سیاسی، فنی و حقوقی را برای دستیابی به تفاهم مشترک درباره تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دهند.

به گفته بقائی، در بخشی از این مذاکرات، هیاتی از دولت قطر نیز به‌عنوان یکی از میانجی‌های گفت‌وگوهای تهران و واشینگتن حضور داشت.