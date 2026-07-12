جمهوری اسلامی حملات خود را به جای آمریکا و اسرائیل، بر کشورهای منطقه متمرکز کرده است
همزمان با سومین روز از تشدید تنشها در منطقه، روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیهای اعلام کرد نیروهای هوافضای این نیرو در مرحله اول، «زیرساختها و تاسیسات مهم نظامی در پایگاه هوایی شاهزاده حسن اردن را هدف قرار دادند و مرکز فرماندهی و کنترل این پایگاه و آشیانههای پهپادهای امکیو-۹ را با چند فروند موشک بالستیک» نابود کردند.
هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، به ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی به جای حمله به اهداف آمریکا و اسرائیل، حملات خود را بر کشورهای منطقه متمرکز کرده است.