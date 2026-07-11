محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سابقه مذاکرات جمهوری اسلامی «همیشه با بدعهدی، فریب و به نفع دشمن تمام شد» و تنها «تجربه‌ای تلخ» بر جای گذاشت.

او با انتشار تصویری از محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی را در کنار حسن روحانی و محمدجواد ظریف، افزود مذاکره نیز «نوعی جنگ» است، اما اگر دشمن از اعتماد، خوش‌بینی و «نگارش متن ضعیف» سوء استفاده کند، پیروزی جمهوری اسلامی در میدان به شکست تبدیل می‌شود.