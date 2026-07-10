به گزارش هرانا، یوسف کلونک‌زاده، مترجم و مدرس زبان کردی اهل ارومیه، با وجود گذشت بیش از دو ماه از زمان بازداشت، کماکان به‌صورت بلاتکلیف در زندان این شهرستان نگهداری می‌شود.

بر اساس این گزارش، این زندانی سیاسی از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم است.

کلونک‌زاده از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و از اتهامات علیه او گزارشی منتشر نشده است.