مقام سازمان ملل: «تداوم آگاهی» درباره برنامه هستهای ایران از دست رفته است
رزماری دیکارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح، اعضای شورای امنیت این سازمان را از آخرین گزارش دبیرکل در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ مطلع کرد.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، این گزارش نشان داد که آژانس بینالمللی انرژی اتمیهیچگونه فعالیت راستیآزمایی در ایران را تحت توافقنامه پادمانهای معاهده عدم اشاعه سلاحهای هستهای انجام نداده است.
این راستیآزمایی همان ابزاری بود که پیشتر به آژانس امکان میداد پایبندی جمهوری اسلامی به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را راستیآزمایی و نظارت کند.
مقام سازمان ملل گفت: «آژانس همچنین گزارش داد که پس از حملات علیه ایران توسط ایالات متحده و اسرائیل که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، آگاهی موقعیتی این نهاد بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است.»
او افزود که چنین آگاهی مربوط به «تمامی تاسیسات هستهای اعلامشده ایران و شامل تولید و موجودی فعلی سانتریفیوژها» و دیگر تجهیزات هستهای است.