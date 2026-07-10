رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت این نهاد در حال حاضر هیچ حمله مستقیمی به نیروگاه هستهای بوشهر را مشاهده یا تایید نکرده است.
او در گفتوگو با خبرنگاران افزود آژانس، همانند روساتم، وضعیت نیروگاه هستهای بوشهر را بهطور مستمر زیر نظر دارد و از همه طرفها میخواهد نهایت خویشتنداری را رعایت کنند.
گروسی تاکید کرد حفظ تمامیت فیزیکی هر تاسیسات هستهای، مهمترین اولویت ایمنی است و هرگونه آسیب به این تاسیسات کاملا غیرقابل قبول به شمار میرود.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی بار دیگر بر لزوم حفاظت از تاسیسات هستهای و پرهیز از هر اقدامی که امنیت آنها را به خطر بیندازد، تاکید کرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مذاکرهکنندگان قطری در ایران هستند تا با مقامهای جمهوری اسلامی دیدار کنند.
بر اساس این گزارش، این تلاش با هدف کاهش تنشها و ایجاد شرایط برای ادامه مذاکرات گستردهتر انجام میشود.
این منبع آگاه افزود که این گفتوگوها با هماهنگی ایالات متحده در حال انجام است.
او ادامه داد که هدف از این مذاکرات، رسیدگی به اجرای یادداشتتفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین مسائلی است که باعث تشدید اخیر تنشها میان واشینگتن و تهران شدهاند؛ از جمله اختلافات درباره کشتیرانی در تنگه هرمز.
به گزارش هرانا، یوسف کلونکزاده، مترجم و مدرس زبان کردی اهل ارومیه، با وجود گذشت بیش از دو ماه از زمان بازداشت، کماکان بهصورت بلاتکلیف در زندان این شهرستان نگهداری میشود.
بر اساس این گزارش، این زندانی سیاسی از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم است.
کلونکزاده از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و از اتهامات علیه او گزارشی منتشر نشده است.
دادههای شرکت ردیابی کشتیرانی «کپلر» نشان میدهد از میان ۲۲ عبور تاییدشده از تنگه هرمز در روز پنجشنبه، تنها یک کشتی از مسیر عمان عبور کرده است.
بر اساس این گزارش، تنگه هرمز همچنان مملو از مینهای دریایی است، هرچند روند پاکسازی آنها ادامه دارد. کشتیها برای عبور از این آبراه عملا دو گزینه دارند: حرکت در امتداد سواحل شمالی عمان یا استفاده از مسیر کشتیرانی تعیینشده از سوی جمهوری اسلامی.
این گزارش میگوید جمهوری اسلامی برای وادار کردن کشتیها به استفاده از مسیر تعیینشده از سوی خود، کشتیهای عبوری از مسیر عمان را با پهپاد هدف قرار داده است؛ اقدامی که به گفته این گزارش، آغازگر دور تازه حملات متقابل در هفته جاری بوده است.
بر اساس دادههای کپلر، شمار عبورهای تاییدشده از تنگه هرمز از بیش از ۱۰۰ مورد در روز پیش از آغاز جنگ، به حدود ۴۰ تا ۵۰ مورد در هفتههای اخیر و اکنون به ۲۲ مورد کاهش یافته است. این گزارش همچنین میافزاید برخی کشتیها فرستندههای موقعیتیاب خود را خاموش میکنند و به همین دلیل شمار واقعی کشتیهای عبوری به طور دقیق مشخص نیست.
روملو لوکاکو، مهاجم تیم ملی بلژیک، در نشست خبری پیش از دیدار حساس مقابل اسپانیا، با یادآوری خاطره پدر مرحومش، احساسات حاضران را برانگیخت. او با اشاره به درخشش خود در جام جهانی گفت: «اون بالا کسی هست که به من کمک میکند.
این ستاره بلژیکی اعلام کرد با تکیه بر یاد پدرش که سال گذشته درگذشت، تمام تلاش خود را برای موفقیت تیم به کار خواهد بست.
لوکاکو در پاسخ به سوالی درباره آمادگی بالای خود و مقایسه با دیگر ستارهها، بر کار تیمی تاکید کرد و گفت: «این مسئله فردی نیست، بلکه کار تیمی مهم است.»
لوکاکو ۳۳ ساله که پس از فصلی سخت در ناپولی، نقش خود را به عنوان بازیکن تعویضی پذیرفته، در این جام به طور میانگین هر ۵۰ دقیقه یک گل به ثمر رسانده و آمار خیرهکننده ۹۳ گل ملی را ثبت کرده است.
او درباره پذیرش این نقش گفت: «من برای خودم بازی نمیکنم و با نقشی که مربی به من داده، سازگار شدهام.»
این مهاجم باسابقه همچنین به پیشنهاد رئال مادرید در ۱۷ سالگی اشاره کرد و دلیل رد آن را فاش ساخت: «این تصمیم والدینم بود. آنها میخواستند مدرک تحصیلیام را بگیرم؛ فرصتی که خودشان هرگز نداشتند.»
لوکاکو در پایان، با لبخندی درباره آینده باشگاهیاش گفت: «این یک مسئله شخصی است.»
محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در بیانیهای در واکنش به سخنان دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، نوشت حمله به زیرساختها با «مقابلهبهمثل» پاسخ داده خواهد شد.
ذوالقدر همچنین گفت اسرائیل تبهکار که پشت این شرارتها قرار دارد و از پاسخ رزمندگان در امان نخواهد بود.
او در بخش دیگری از بیانیه خود، دونالد ترامپ را «منفورترین چهره جهان» خواند.