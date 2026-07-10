این مکالمات نشان می‌دهد که ماشین سرکوب، در مواجهه با موج سراسری معترضان که در پی فراخوان‌ شاهزاده رضا پهلوی به خیابان آمده بودند، نه تنها ابتکار عمل را در خیابان‌ها از دست داد، بلکه دچار وحشت، کمبود تجهیزات و تشتت فرماندهی شده بود.

با این حال، برنامه‌ریزی برای استفاده از اماکن آموزشی، مذهبی و خدماتی برای سرکوب و همچنین دستور شلیک مستقیم به مردم با سلاح‌های کشنده از جمله وینچستر و کلاشنیکف، بارها در این مکالمات به گوش می‌رسد.

دستور کشتار سنگین

بررسی فایل صوتی مکالمات نیروهای انتظامی نشان می‌دهد که بارها به ماموران در خیابان و برای حفظ مقرها دستور داده شد که از سلاح‌هایی نظیر وینچستر و کلاشنیکف استفاده کنند. در بخشی از مکالمات نیز فرمانده به استفاده از سلاح جنگی برای تیراندازی اشاره می‌کند.

نیروهای حامی و پشتیبان سرکوب نیز در بخش‌های مختلف مکالمات خود به صراحت می‌گویند که این سلاح‌ها را همراه با گاز اشک‌آور در اختیار دارند.

تجهیز نیروهای سرکوب به این سلاح‌های کشتار در حالی است که آن‌ها بارها در بی‌سیم خود می‌گویند که قصد دارند جمعیت معترضان را «نابود» کنند.

در یک قسمت از مکالمات نیز یکی از فرماندهان خیابانی از شناسایی محل پنهان‌شدن معترضان در خانه‌ها در محله دهنو خبر داد و گفت که «خانه‌ها را روی سر آن‌ها خراب می‌کنیم.»

ترس از فراخوان و استراتژی انفعالی «پدافند دورتادور»

بخش‌های مکالمات بی‌سیمی مربوط به پیش از آغاز سرکوب میدانی، عمق ترس از فراخوان‌ تجمعات در دستورها و عملکرد فرماندهان انتظامی استان اصفهان را نشان می‌دهد.

این مکالمات نشان می‌دهد که استراتژی حکومت از پیش بر مبنای عقب‌نشینی تاکتیکی و تمرکز مطلق بر حفظ اماکن حساس پایه‌ریزی شده بود.

فرماندهان ارشد با اضطراب در ساعات پیش از شکل‌گیری تجمع در ۱۸ و ۱۹ دی دستور می‌دهند: «حفظ مراکز امروز اولویت است»و تاکید می‌کنند که اگر تجمعی شکل بگیرد، برای مدت طولانی با آن درگیر خواهند بود. این فرماندهان در مکالمات خود دستور دادند به هر شکل ممکن جلو تجمعات گرفته شود.

آن‌ها در دستورهای خود درباره حفظ پایگاه‌های انتظامی از استراتژی «پدافند دور تا دور» برای ایجاد حلقه محافظتی در مقابل معترضان استفاده کردند. این رویکرد انفعالی و وحشت از رودررویی با مردم تا جایی پیش می‌رود که دستور صریح صادر می‌شود: «خودروها داخل مقرها... بیرون نیاد به هیچ وجه، بیرون نیاد.»

نیروی انتظامی برای سرکوب، نفوذ به جمعیت و تیراندازی و وحشت‌افکنی از دسته‌های موتورسوار استفاده کرد.

نظامی‌سازی مدارس، ساختمان‌های خدماتی و اماکن مذهبی

با گسترش دامنه اعتراض و مسدود شدن مسیرهای اصلی شهر از سوی مردم، نیروهای حکومتی برای سازماندهی پنهانی، دپو تجهیزات و مخفی شدن، به استفاده از اماکن غیرنظامی روی آوردند.

استفاده ابزاری از پایگاه‌هایی نظیر ناحیه امام صادق، مدارس (از جمله شهید چراغی)، ساختمان‌های شهرداری و اماکن مذهبی (مانند حسینیه‌ها) در این مکالمات کاملا مشهود است.

در یکی از بخش‌های مکالمات که نشان‌دهنده نقض فاحش حقوق بشر و بازداشت‌های فله‌ای است، ماموران اشاره می‌کنند که برای سازماندهی از اماکن مذهبی استفاده کرده‌اند که برخی از آن‌ها نیز با حضور معترضان در یک حسینیه گیر افتادند.

از سوی دیگر،‌ در ابلاغیه فرماندهی انتظامی شنیده می‌شود که به ماموران می‌گوید معترضان بازداشتی به مدرسه «شهید چراغی» منتقل می‌شوند و هیچ مقام و ماموری نباید درباره بازداشت‌شدگان به خانواده آن‌ها جوابی بدهد. مقر فرماندهی به ماموران میدانی تاکید کرد که از خانواده‌هاو بستگان محل بازداشت معترضان را پنهان کنند.

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شوک روانی از سونامی جمعیت و تشتت درونی

حضور گسترده مردم در قالب جمعیت‌های چندین هزار نفری در جای‌جای خیابان‌های اصفهان، کادر سرکوب را در شوک و پارانویای شدیدی فرو برد.

مامورانی که انتظار چنین جمعیتی را نداشتند، با استیصال در بی‌سیم‌های خود بارها بر کم‌بودن نیرو و توان خود در برابر مردم تاکید کردند. در برخی از بخش‌های فایل شنیده می‌شود که «نزدیک دو هزار نفر دور کلانتری ایستاده‌اند و در نقطه‌ای دیگر از هجوم «دو سه هزار نفر به مقر کلانتری» خبر می‌دهند.

این فشار روانی به تشتت، فرسودگی و ناهماهنگی عمیق میان یگان‌ها منجر شد. در یک مورد، نیروها دچار توهم و سردرگمی شده و حتی با دیدن اشیاء پرونده در آسمان می‌پرسند: «یکی بالا سرمونه، این عوامل خودیه یا خیر؟» که در جواب، فرماندهی اول بر خودی بودن و سپس غیرخودی بودن آن تاکید می‌کند.

در بخشی دیگر از فایل هم ماموران خیابان از مرکز می‌خواهند که نیروی بیشتر ارسال کند، اما فرمانده مقر می‌گوید که «غر نزنید... نیرو نداریم.»

چهار جبهه نبرد؛ از «کربلای» شمال تا وحشت سقوط صداوسیما

برخلاف اعتراضات گذشته، جغرافیای انقلاب ملی دی‌ماه در چهار جبهه مجزا، تمرکز نیروها را از بین برد و اتاق کنترل را به تضعیف کرد.

شمال (ملک‌شهر و میدان علی‌خانی):‌ این منطقه به کانون اصلی بحران تبدیل شد. فرماندهان با اعتراف به زمین‌گیر شدن یگان‌های ویژه، وضعیت را به «کربلا» تشبیه کرده و با وحشت فریاد می‌زنند: «محمد که قیچی شدن بچه‌ها، خودمان گیر کردیم.»

این منطقه به کانون اصلی بحران تبدیل شد. فرماندهان با اعتراف به زمین‌گیر شدن یگان‌های ویژه، وضعیت را به «کربلا» تشبیه کرده و با وحشت فریاد می‌زنند: «محمد که قیچی شدن بچه‌ها، خودمان گیر کردیم.» مرکز (استانداری و صداوسیما): با پیشروی مردم در محدوده چهارباغ، فرماندهان وحشت‌زده از سقوط نهادهای حاکمیتی، خیابان‌ها را رها کردند. در بی‌سیم‌ها مدام با دستپاچگی تکرار می‌شود: «استانداری تهدید شده و «برید سمت صداسیما... حفظ مقر اولویت است.» در این منطقه فرماندهی دستور داد که نیروها شهرداری را که به دست مردم افتاده رها کنند و به سمت صداوسیما بروند.

با پیشروی مردم در محدوده چهارباغ، فرماندهان وحشت‌زده از سقوط نهادهای حاکمیتی، خیابان‌ها را رها کردند. در بی‌سیم‌ها مدام با دستپاچگی تکرار می‌شود: «استانداری تهدید شده و «برید سمت صداسیما... حفظ مقر اولویت است.» در این منطقه فرماندهی دستور داد که نیروها شهرداری را که به دست مردم افتاده رها کنند و به سمت صداوسیما بروند. جنوب (حکیم‌نظامی): در این مناطق یگان‌ها تحت محاصره کامل درآمدند و مکررا برای نجات خود درخواست کمک می‌کردند: «حکیم نظامی... نیاز به نیروی کمکی داریم.»

در این مناطق یگان‌ها تحت محاصره کامل درآمدند و مکررا برای نجات خود درخواست کمک می‌کردند: «حکیم نظامی... نیاز به نیروی کمکی داریم.» شرق (میدان احمدآباد): تسلط معترضان بر این محور، اعزام یگان‌های پشتیبان را ناممکن کرد، در مکالمات شنیده شد: «فلکه احمدآباد... جمعیت هم سنگینه.»

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اتمام مهمات و فروپاشی پشتیبانی لجستیک

بررسی مکالمات نشان می‌دهد شلیک‌های مستمر، بی‌وقفه و کور به سمت مردم، به سرعت ذخایر تسلیحاتی ماشین سرکوب را خالی کرد.

ماموران میدانی با ترس در بی‌سیم اعلام می‌کنند: «تجهیزات ما رو به اتمامه» و «مهماتمون تموم شد».

پاسخ مرکز فرماندهی به این بحران، فروپاشی ساختار سرکوب را روشن کرد: «فعلا دیگه نیرو نداریم بهتون بدیم... موقعی نیست که بتونیم براتون نیرو بفرستیم.»

این ازهم‌گسیختگی تا بخش درمان و اورژانس نیز کشیده شد؛ جایی که فرماندهان به رها شدن نیروهای مجروح خود در خیابان اعتراف می‌کنند: «تا این لحظه هیچ آمبولانسی جرات نمی‌کند بیاد بیرون.»