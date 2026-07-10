فرانسه: جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد
نماینده فرانسه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره پرونده هستهای ایران گفت: «ریشه این بحران، رفتار ایران است»؛ کشوری که به گفته او، بهطور مداوم تعهدات خود را نقض کرده است.
او با اشاره به اینکه تهران مفاد یادداشتتفاهمی را که با ایالات متحده امضا کرده، نقض کرده است، این سند را «نخستین گام مثبت» توصیف کرد که توقف درگیریها، بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکراتی را پیشبینی میکند که باید ظرف ۶۰ روز به یک توافق عدم اشاعه سلاح اتمی منجر شود.
او گفت که این توافق احتمالی، پیششرطی اساسی برای لغو تحریمها است و تاکید کرد که پاریس متعهد است اطمینان حاصل کند که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
هشت مرد در آمریکا به اتهام مشارکت در دو توطئه برای حمله با پهپاد و تکتیرانداز به برنامه هنرهای رزمی ترکیبی «یوافسی» با حضور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کاخ سفید متهم شدند. مقامهای آمریکایی میگویند این طرح پیش از اجرا خنثی شد و هدف آن بیثبات کردن حکومت آمریکا بود.
گاردین جمعه ۱۹ تیر گزارش داد این هشت مرد ۱۸ تیر به اتهام «مشارکت در توطئه برای قتل و اقدامات تروریستی»، در ارتباط با این طرح خنثیشده تحت پیگرد قرار گرفتند.
بر اساس کیفرخواستی که در ایالت اوهایو صادر شد، هر هشت متهم به مشارکت در دو توطئه جداگانه متهم شدهاند؛ یکی برای «ارائه حمایت مادی به تروریستها» و دیگری برای «ارتکاب قتل در اراضی متعلق به دولت فدرال و قتل یک مقام دولت فدرال».
در این کیفرخواست آمده است طرح حمله در ماه مه (۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد) آغاز شد؛ زمانی که اعضای گروه شروع به جمعآوری پول، سلاح گرم، مهمات، جلیقه ضدگلوله، مواد منفجره، پهپاد، تجهیزات پزشکی، وسایل ارتباطی و اقلام دیگری کردند.
آسوشیتدپرس ۲۶ خرداد گزارش داد بر اساس اسناد دادگاه، ترامپ، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و دیگر حاضران در برنامه «آزادی ۲۵۰» از اهداف احتمالی این حمله بودند.
مقامهای انتظامی ۲۰ خرداد، چهار روز پیش از برگزاری برنامه یوافسی با حضور ترامپ، از وجود تهدید احتمالی علیه این برنامه مطلع شدند.
وزارت دادگستری آمریکا ماه گذشته اعلام کرد هفت نفر از نقاط مختلف این کشور، از جمله ایالتهای اوهایو، میزوری، واشینگتن، نبراسکا و کالیفرنیا، با اتهامهای فدرال روبهرو شدهاند.
مقامها گفتند اعضای این گروه به نظریههای توطئه باور داشتند و امیدوار بودند این حمله حکومت آمریکا را بیثبات کند.
وزارت دادگستری آمریکا ۲۶ خرداد اعلام کرده بود پنج مرد در ارتباط با طرح حمله به مقامهای دولتی و دیگر حاضران در برنامه «آزادی ۲۵۰» در کاخ سفید بازداشت و با اتهامهای فدرال روبهرو شدهاند.
به گفته این وزارتخانه، افبیآی پس از اطلاع از تهدید احتمالی در ۲۰ خرداد، تحقیقات خود را آغاز کرد و در عملیاتی چندایالتی، متهمان را در ایالتهای اوهایو، میزوری، نبراسکا و کالیفرنیا بازداشت کرد.
وزارت دادگستری آمریکا اول تیر نیز اعلام کرد دو متهم دیگر در ایالتهای واشینگتن و میزوری بازداشت شدهاند و شمار متهمان این پرونده به هفت نفر رسیده است.
طرح حمله با پهپاد و تکتیرانداز
بر اساس یک اظهارنامه رسمی فدرال، یکی از متهمان به بازرسان گفته است اعضای گروه قصد داشتند پهپادهای حامل مواد منفجره را وارد محل برگزاری این رویداد کنند و سپس به سوی حاضران وحشتزدهای که در حال فرار بودند تیراندازی کنند.
تایسن سی. پراپر، ۱۹ ساله و اهل دنویل در ایالت اوهایو، همراه با چهار نفر دیگر در جریان آخر هفته برگزاری این برنامه یوافسی، در ایالتهای میزوری، نبراسکا و کالیفرنیا بازداشت و متهم شدند.
حدود یک هفته بعد، دو متهم دیگر نیز به دست افبیآی در ایالتهای واشینگتن و میزوری بازداشت و متهم شدند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد فرد هشتم نیز این هفته تحت پیگرد قرار گرفته است.
او چندلر دی. اسکاگز، ۲۱ ساله و اهل چپمنویل در ایالت ویرجینیای غربی است که در همان ایالت بازداشت شد. بر اساس یک اظهارنامه رسمی، اسکاگز قرار بود یکی از تکتیراندازان این حمله باشد.
در این اظهارنامه آمده است که ظاهرا قرار بود پراپر، اسکاگز را با خودرو به واشینگتن ببرد، اما پس از بازداشت پراپر، اسکاگز نیز مانند دیگر اعضای گروه ارتباط خود را با او از دست داد.
با این حال، اسکاگز ظاهرا به اعضای گروه پیام داده بود که همچنان مایل به مشارکت در حمله است و برای رفتن به محل برگزاری این برنامه با یکی دیگر از همدستان هماهنگی کرده بود.
یک فایل پنجساعته از مکالمات بیسیم نیروهای سرکوبگر در اصفهان به ایراناینترنشنال رسیده است که نشان میدهد نیروی انتظامی در ۱۸ و ۱۹ دیماه با مجوز استفاده از سلاح جنگی، کلاشنیکف و وینچستر، به برخورد با معترضان پرداخته است.
سرکوبگران همچنین از اماکن آموزشی و خدماتی، از جمله مدرسه و بهزیستی، برای سازماندهی و استقرار ادوات سرکوب استفاده کردند.
محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، درباره جزییات این فایل صوتی بیسیم سرکوبگران توضیح میدهد:
شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ که همزمان با توافق برجام به تصویب رسیده بود، تشکیل جلسه داد.
یک مقام سازمان ملل گزارش تازه دبیرکل درباره اجرای این قطعنامه را ارائه میکند؛ گزارشی که تحولات از دسامبر ۲۰۲۵ تاکنون را پوشش میدهد.
نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی گفت: «ما بهشدت ادعاهایی را که از سوی نمایندگان فدراسیون روسیه و چین مطرح شد رد میکنیم و کاملا از اظهاراتی که توسط نمایندگان بریتانیا و فرانسه بیان شد حمایت میکنیم.»
پیش از آن، نماینده بریتانیا در شورای امنیت درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی گفت: «در بریتانیا، در کنار فرانسه و آلمان، روند بازگشت خودکار تحریمها را کاملا مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل آغاز کرد. ما این اقدام را به دلیل عدم پایبندی قابلتوجه تهران به تعهدات خود ذیل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) انجام دادیم.»
نماینده بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل ادامه داد: «همه ما خواهان یک راهحل دیپلماتیک برای مسئله هستهای ایران هستیم. اما جلوگیری از بحث شورای امنیت درباره این مسائل حیاتی و تضعیف تحریم تسلیحاتی سازمان ملل که توسط همین شورا طراحی شده است، ما را به دستیابی به یک راهحل نزدیکتر نمیکند. از این رو، بریتانیا به تصویب دستور کار این نشست رای موافق خواهد داد و از همه اعضای شورا نیز میخواهد همین کار را انجام دهند.»
یک منبع آگاه به سیبیاس نیوز گفت که معاون رییسجمهوری آمریکا، جیدی ونس، و همچنین فرستادگان آمریکا، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، در این هفته پس از تشدید چشمگیر حملات از سوی آمریکا و جمهوری اسلامی، با مقامهای قطری در تماس بودهاند.
این رسانه آمریکایی نوشت که مشخص نیست که تا روز جمعه چه میزان پیشرفت در این تلاش آمریکا حاصل شده است.
بر اساس این گزارش میانجیگران، از جمله قطر و پاکستان تلاش میکنند تنشهای ناشی از حملات جمهوری اسلامی به کشتیها در تنگه هرمز در اوایل این هفته را کاهش دهند.