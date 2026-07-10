شورای امنیت درباره پرونده هستهای ایران تشکیل جلسه داد
شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ که همزمان با توافق برجام به تصویب رسیده بود، تشکیل جلسه داد.
یک مقام سازمان ملل گزارش تازه دبیرکل درباره اجرای این قطعنامه را ارائه میکند؛ گزارشی که تحولات از دسامبر ۲۰۲۵ تاکنون را پوشش میدهد.
نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی گفت: «ما بهشدت ادعاهایی را که از سوی نمایندگان فدراسیون روسیه و چین مطرح شد رد میکنیم و کاملا از اظهاراتی که توسط نمایندگان بریتانیا و فرانسه بیان شد حمایت میکنیم.»
پیش از آن، نماینده بریتانیا در شورای امنیت درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی گفت: «در بریتانیا، در کنار فرانسه و آلمان، روند بازگشت خودکار تحریمها را کاملا مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل آغاز کرد. ما این اقدام را به دلیل عدم پایبندی قابلتوجه تهران به تعهدات خود ذیل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) انجام دادیم.»
نماینده بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل ادامه داد: «همه ما خواهان یک راهحل دیپلماتیک برای مسئله هستهای ایران هستیم. اما جلوگیری از بحث شورای امنیت درباره این مسائل حیاتی و تضعیف تحریم تسلیحاتی سازمان ملل که توسط همین شورا طراحی شده است، ما را به دستیابی به یک راهحل نزدیکتر نمیکند. از این رو، بریتانیا به تصویب دستور کار این نشست رای موافق خواهد داد و از همه اعضای شورا نیز میخواهد همین کار را انجام دهند.»