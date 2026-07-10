سیبیاس: ونس، ویتکاف و کوشنر برای تقویت دیپلماسی با ایران، با قطریها در تماس بودهاند
یک منبع آگاه به سیبیاس نیوز گفت که معاون رییسجمهوری آمریکا، جیدی ونس، و همچنین فرستادگان آمریکا، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، در این هفته پس از تشدید چشمگیر حملات از سوی آمریکا و جمهوری اسلامی، با مقامهای قطری در تماس بودهاند.
این رسانه آمریکایی نوشت که مشخص نیست که تا روز جمعه چه میزان پیشرفت در این تلاش آمریکا حاصل شده است.
بر اساس این گزارش میانجیگران، از جمله قطر و پاکستان تلاش میکنند تنشهای ناشی از حملات جمهوری اسلامی به کشتیها در تنگه هرمز در اوایل این هفته را کاهش دهند.