نیویورک‌تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد سرویس مخفی آمریکا به رییس‌جمهوری ایالات متحده، توصیه کرده بود پس از پایان نشست ناتو در ترکیه، از هواپیمای جدید «ایر فورس وان» که قطر به او هدیه داده است، برای ترک آنکارا استفاده نکند.

بر اساس این گزارش، ترامپ از روی احتیاط و به دلیل نگرانی از تهدید احتمالی حکومت ایران، با مدل قدیمی‌تر ایر فورس وان از آنکارا خارج شد، هرچند منابع آمریکایی تاکید کردند هیچ تهدید مشخص و مستقیمی شناسایی نشده بود.

سرویس مخفی آمریکا در پاسخ به درخواست نشریه هیل نیز برای اظهارنظر درباره این ارزیابی، به پیامی که ترامپ ساعاتی پیش در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرده بود، ارجاع داد.

ترامپ در آن پیام نوشت هواپیمای اهدایی قطر پیش از رسیدن او به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی میلدنهال در انگلستان منتقل شده بود تا به درخواست نیروهای مستقر در این پایگاه، به آنها نمایش داده شود.

او افزود این توقف در مسیر بازگشت از ترکیه به آمریکا انجام شد و «تقریباً هیچ انحرافی از مسیر پرواز» ایجاد نکرد.

ترامپ بخش پایانی سفر خود را از پایگاه هوایی میلدنهال با هواپیمای جدید انجام داد.

هواپیمای جدید ایر فورس وان یک فروند بوئینگ ۷۴۷-۸ است که قطر آن را به ترامپ هدیه داده و شرکت پیمانکار دفاعی ال‌تری‌هریس طی ۱۰ ماه آن را از یک هواپیمای تجاری به هواپیمای ریاست‌جمهوری تبدیل کرده است. با این حال، برخی تجهیزات نظامی، از جمله قابلیت سوخت‌گیری هوایی، هنوز روی آن نصب نشده است.

این هواپیما بیش از پنج متر از مدل قدیمی ایر فورس وان بلندتر است، اما هواپیمای قدیمی همچنان به مجموعه کامل سامانه‌های دفاعی دوران جنگ سرد مجهز است و توانایی مقابله با موشک‌های ضدهوایی مهاجم را حفظ کرده است.

ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران تاکید کرد تغییر برنامه پروازی او به دلیل نگرانی امنیتی نبوده است.

او با این حال گفت خبرنگارانی که همراه او سفر می‌کنند، به دلیل «آدم‌های پستی که باید با آنها سر و کار داشته باشیم» در «پروازی خطرناک» حضور دارند؛ اظهارنظری که به نوشته هیل، به نظر می‌رسد اشاره‌ای به ایران باشد. ترامپ ساعاتی پیش نیز جمهوری اسلامی را «تفاله» توصیف کرده بود.

این سفر یک روز پس از آن انجام شد که آمریکا و جمهوری اسلامی بار دیگر حملات متقابل خود را در پی تنش بر سر تنگه هرمز از سر گرفتند.

حکومت ایران روز سه‌شنبه ۱۶ تیر به سوی سه کشتی در این آبراه راهبردی شلیک کرد و مدعی شد بر این مسیر حیاتی کشتیرانی کنترل دارد.

ترامپ نیز اعلام کرد توافق موقت با جمهوری اسلامی عملاً «پایان یافته است» و هشدار داد حملات آمریکا علیه ایران به‌زودی از سر گرفته خواهد شد و این بار زیرساخت‌های غیرنظامی نیز در فهرست اهداف قرار خواهند گرفت.

