روزنامه «اورشلیمپست» به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، چهارشنبه سفر برنامهریزیشده خود به اسرائیل را که قرار بود در جریان آن با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع این کشور، دیدار کند، لغو کرده است.
هگست که همراه با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای شرکت در نشست ناتو در آنکارا حضور دارد، قرار بود سفری کوتاه به اسرائیل داشته باشد.
مارک روته، دبیرکل ناتو، در نشست خبری مشترک با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در آنکارا، از حملات شبانه آمریکا به جمهوری اسلامی حمایت کرد و گفت این حملات «کاملا ضروری» بوده است.
روته با اشاره به حملات آمریکا افزود: «این یک پاسخ بسیار قوی بود و من در این موضوع با شما همنظر هستم.»
دبیرکل ناتو همچنین از مواضع کشورهای اروپایی از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد. او این اظهارات را در واکنش به انتقادهای ترامپ از برخی اعضای ناتو، از جمله بریتانیا و اسپانیا، به دلیل محدود کردن همکاری نظامی با آمریکا مطرح کرد.
روته گفت: «میدانم که شما درباره ایران ناامید شدهاید، اما به نظر من اینها مواردی استثنایی هستند.»
او افزود: «پنج هزار هواپیما از فرودگاههای اروپا در حمایت از عملیات خشم حماسی به پرواز درآمدند و اروپا به سکویی بزرگ برای نمایش و اعمال قدرت آمریکا تبدیل شد.»
انتخاب داوران برای مسابقات حساس جام جهانی همواره با حاشیهها و بحثهای فراوانی همراه بوده است.
انتخاب فرانسوا لتکسیه، داور فرانسوی، برای قضاوت دیدار مرحله یکهشتم نهایی میان آرژانتین و مصر، موجی از نگرانی را در میان رسانهها و هواداران آرژانتینی ایجاد کرد و پس از بازی نیز قضاوت او با انتقاد شدید مصریها روبهرو شد.
انتخاب فاکوندو تلو، داور آرژانتینی، برای بازی حساس مرحله یکچهارم نهایی میان فرانسه و مراکش نیز با توجه به رقابت دیرینه و حساسیتهای موجود میان خروسها و آلبیسلسته، مورد سوال قرار گرفته است. اما فیفا بر چه اساسی داوران هر مسابقه را تعیین میکند؟
سعید النجیمی، داور بینالمللی و کارشناس فعلی روزنامه اکیپ، معتقد است که روند انتخاب داوران از سوی فیفا چندان شفاف نیست. او در این باره گفت:
«معیارهای دقیق تعیین داوران که در انحصار کمیته داوران قرار دارد، چه در فیفا و چه در سایر نهادها (مانند یوفا یا مسابقات باشگاهی)، کاملا مبهم باقی مانده است. در اصل، از مرحله حذفی جام جهانی به بعد، اولویت با داوران باهوش و باتجربهای است که به نبردهای قارهای عادت دارند؛ یعنی عمدتا داوران اروپایی یا آمریکای جنوبی. اما فیفا در راستای سیاست خود برای گسترش مسابقات از ۳۲ به ۴۸ تیم، تمایل دارد داوران سایر کنفدراسیونها را که آنها را آیندهدار میداند، وارد مسابقات بزرگ کند.»
یک نمونه بارز از این سیاست، ایلگیز تانتاشف، داور ازبکستانی از قاره آسیا، است که پیش از این دو مسابقه دور اول بین مراکش و اسکاتلند و الجزایر و اتریش را قضاوت کرده بود. با این حال، کارشناس اکیپ معتقد است این رویکرد آسیبهایی به کیفیت مسابقات وارد کرده است.
النجیمی در این زمینه گفت:«اما این سیستم آشکارا به بنبست و محدودیتهای خود رسیده است؛ چرا که این سیاست گسترش داوری، در تضاد فاحش با میزان حساسیت و اهمیت بالای این مسابقات قرار دارد. این وضعیت در جریان بازی پاراگوئه و فرانسه نیز به دلیل واکنشنشانندادن سریع اتاق کمکداور ویدیویی (VAR)، به جز در صحنه پنالتی، به وضوح دیده شد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با اشاره به مراسم دفن علی خامنهای، گفت جمهوری اسلامی به جای حرکت به سمت کاهش تنش، حملات موشکی به شناورها را آغاز کرد و آمریکا نیز در پاسخ، حملهای گسترده علیه جمهوری اسلامی انجام داد.
ترامپ که در دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، در آنکارا سخن میگفت، اظهار داشت: «ما گفتیم بروید مراسم تشییع خود را برگزار کنید، اما آنها به جای آن، دیروز شروع به شلیک موشک به سمت شناورها کردند. به همین دلیل، دیشب بسیار سخت به آنها حمله کردیم.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین جمهوری اسلامی را «بیمار» توصیف کرد و گفت: «آنها بیمارند. یک مشکلی دارند.»
ترامپ افزود حملات آمریکا «۲۰ برابر شدیدتر» از حملات تلافیجویانه ایران بوده است و گفت: «باید سرطان را از بین برد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به نفتکشها در تنگه هرمز و همچنین حمله به بحرین و کویت، مقامهای جمهوری اسلامی را «بیمار» و «کثیف» خواند و گفت: «باید سرطان را از بین برد.»
او در دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، در آنکارا تاکید کرد که «حملهای بسیار شدید» انجام داده است.
ترامپ گفت حملات آمریکا «۲۰ برابر شدیدتر» از حملات تلافیجویانه جمهوری اسلامی بوده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پاسخ به سوال خبرنگاران در آنکارا درباره ادامه آتشبس میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گفت از نظر او این آتشبس پایان یافته است و دیگر تمایلی به تعامل با تهران ندارد.
ترامپ گفت: «این سوال بسیار جالبی است. از نظر من، آتشبس پایان یافته است. دیگر نمیخواهم با آنها سروکار داشته باشم.»
او افزود با مذاکرهکنندگان آمریکایی گفتوگو خواهد کرد و در عین حال تاکید کرد: «آنها میخواهند مذاکره کنند، اما از نظر من، ادامه تعامل با آنها فقط اتلاف وقت است.»
آمریکا و ایران ۲۷ خرداد تفاهمنامهای امضا کردند که بر اساس آن، درگیریهای نظامی میان دو کشور متوقف شد و دو طرف متعهد شدند طی یک دوره ۶۰ روزه برای دستیابی به توافقی نهایی و پایدار درباره صلح مذاکره کنند.