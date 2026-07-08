اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال در چهارشنبه ۱۷ تیر حاکی است این شهروندان با اتهام‌هایی از جمله «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تشکیل گروه»، «ارتباط با دولت‌های متخاصم» و «عضویت در گروه‌های معاند» روبه‌رو هستند.

این پرونده علیه ۲۶ شهروند بهائی از جمله ثمره آشنایی، شمیم اخلاقی، مریم اسلامی مهدی‌آبادی، سروش ایقانی صغادی، نبیل تهذیب، سعید حسنی، پریسا روحی‌زادگان، اسماعیل روستا، نوشین زنهاری، مهیار سفیدی میاندوآب، فربد شادمان، فرزاد شادمان و رامین شیروانی تشکیل شده است.

شادی صادق‌اقدم، لالا صالحی، بهنام عزیزپور، عهدیه عنایتی، مرجان غلام‌پور، مژگان غلام‌پور سعدی، صهبا فرح‌بخش، یکتا فهندژ سعدی، نسیم کاشانی‌نژاد، ورقا کاویانی، صهبا مصلحی، بهاره نوروزی و رضوان یزدانی دیگر متهمان این پرونده هستند.

پرونده این شهروندان پس از صدور حکم برائت مختومه شده بود، اما در سال‌های بعد با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دوباره به جریان افتاد.

بر اساس این ماده، رییس قوه قضاییه می‌تواند در صورت تشخیص «خلاف شرع بین» بودن آرای قطعی، از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کند.

ایران‌اینترنشنال خرداد ۱۴۰۴ گزارش داده بود این پرونده، با وجود صدور رای برائت، پس از اعتراض مقام‌های قضایی استان فارس در دیوان عالی کشور پذیرفته شده و به مرحله رسیدگی مجدد رسیده است.

پیش از آن، شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر استان فارس ۲۴ دی ۱۴۰۱ تمامی متهمان را از اتهام‌های انتسابی تبرئه کرده و در رای خود نوشته بود صرف اعتقاد به آیین بهائی و ارتباط میان این افراد، حتی با وجود «غیرقانونی» بودن تشکیلات بهائی در ایران، مصداق «اقدام علیه امنیت کشور» نیست.

دیوان عالی کشور نیز پیش‌تر با پذیرش درخواست اعاده دادرسی اعلام کرده بود صرف عضویت در جامعه بهائی نمی‌تواند مصداق «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» باشد. این پرونده پیش از آن، پس از صدور احکام اولیه، در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده بود.

این ۲۶ شهروند هشتم خرداد ۱۴۰۱ در مجموع به ۸۵ سال حبس، ۲۴ سال تبعید، ۵۲ سال منع خروج از کشور و معرفی روزانه به اداره اطلاعات استان فارس به مدت دو سال محکوم شدند .

آن‌ها بین خرداد ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ در سه جلسه در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست محمود ساداتی، با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» محاکمه شدند.

دادگاه حضور و فعالیت آنان در محله‌های کم‌برخوردار شیراز، برگزاری گردهمایی در مکان‌هایی از جمله شاه‌چراغ، حافظیه، تخت‌جمشید و نارنجستان، فعالیت‌های مرتبط با محیط‌زیست و بحران آب و همچنین عضویت در جامعه بهائی را از مصادیق اتهام‌های انتسابی دانست.

اغلب این شهروندان بهائی در سال ۱۳۹۵ از سوی ماموران وزارت اطلاعات در شیراز بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه به‌طور موقت آزاد شدند.

اکنون، با گذشت نزدیک به یک دهه از آغاز این پرونده، متهمان برای ادامه رسیدگی به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان فارس فراخوانده شده‌اند.

افزایش فشار بر بهائیان

جامعه جهانی بهائی اول خرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر، حدود ۸۰ شهروند بهائی در ایران بازداشت یا زندانی شده‌اند.

بر اساس این بیانیه، در همین بازه زمانی بیش از ۴۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه بهائیان، از جمله یورش به خانه‌ها، مصادره اموال، بازداشت و محرومیت از دادرسی عادلانه ثبت شده است.

این آمارها در حالی منتشر شده که در ماه‌های گذشته فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائی در شهرهای مختلف ایران، از جمله احضار، بازداشت، تفتیش خانه‌ها، ضبط اموال و اجرای احکام حبس شدت گرفته است.

طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ به‌طور سیستماتیک با بازداشت، حبس، محرومیت از تحصیل، مصادره و تخریب اموال، تعطیلی کسب‌وکارها، یورش به منازل و نفرت‌پراکنی حکومتی روبه‌رو بوده‌اند.