ترامپ: جمهوری اسلامی ۱۱۱ موشک به ناو آبراهام لینکلن شلیک کرد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در حاشیه نشست ناتو در آنکارا گفت جمهوری اسلامی طی حدود یک ساعت ۱۱۱ موشک به سمت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن شلیک کرد، اما «تقریبا همه این موشکها» منهدم شدند.
ترامپ همچنین درباره جمهوری اسلامی گفت مطمئن نیست توافق میان تهران و واشینگتن پابرجا بماند. او گفت ۱۵۹ شناور جمهوری اسلامی نابود شدهاند و شامگاه سهشنبه نیز حدود ۲۸ قایق را با همان سلاحی که آمریکا برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر استفاده میکند، هدف قرار دادیم.