قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا اعلام کرد حمله آمریکا به جنوب ایران، همزمان با حضور پیکر علی خامنهای در عراق، «تجاوزی آشکار» بوده و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به آن «پاسخ کوبنده» خواهند داد.
این قرارگاه همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت آمریکا در مدیریت تنگه هرمز را نخواهد داد و تنها مسیر ایمن برای عبور کشتیهای تجاری و نفتکش، مسیری است که ایران تعیین کرده است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد نیروهای این فرماندهی روز ۷ ژوییه در واکنش به حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز، دور تازهای از حملات را انجام دادند و بیش از ۸۰ هدف را با مهمات هدایتشونده دقیق هدف قرار دادند.
سنتکام در بیانیهای اعلام کرد این حملات سامانههای پدافند هوایی، شبکههای فرماندهی و کنترل، رادارهای ساحلی، توانمندیهای موشکی ضدکشتی و بیش از ۶۰ قایق تندروی سپاه پاسداران در تنگه هرمز و اطراف آن را هدف قرار داده است. به گفته این نهاد، هدف از این عملیات کاهش توان جمهوری اسلامی برای ادامه حمله به کشتیرانی بینالمللی بوده است.
سنتکام همچنین اعلام کرد جمهوری اسلامی پیش از این سه کشتی تجاری را در تنگه هرمز هدف قرار داده بود. این فرماندهی این حملات را «نقض آشکار و خطرناک آتشبس» خواند و افزود نیروهای آمریکایی همچنان در آمادگی کامل قرار دارند و در صورت پایبند نبودن جمهوری اسلامی به توافق، این کشور را پاسخگو خواهند کرد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد سهشنبه ۱۶ تیر دادخواستی در آمریکا ثبت شد که دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را متهم میکند که بهطور غیرقانونی اطلاعات محرمانه مربوط به پناهجویان ایرانی را با جمهوری اسلامی به اشتراک گذاشته است؛ اتهامی که دولت ترامپ آن را رد کرده است.
وکلای گروه دعاوی عمومی «پابلیک سیتیزن» (Public Citizen Litigation Group) در این پرونده، نمایندگی صندوق دفاع حقوقی ایرانی-آمریکایی (Iranian American Legal Defense Fund) را بر عهده دارند.
در این دادخواست آمده است که دولت ترامپ از سال گذشته سیاستی را در پیش گرفته که بر اساس آن، «اطلاعات محرمانه موجود در پروندههای مهاجرتی ایرانیانی که در ایالات متحده درخواست پناهندگی دادهاند» را در اختیار حکومت ایران قرار میدهد.
در متن دادخواست آمده است: «بسیاری از این پناهجویان از معترضان حامی دموکراسی، اعضای اقلیتهای مذهبی مانند مسیحیان انجیلی، یا اعضای جامعه الجیبیتیکیو (LGBTQ) هستند که بهدلیل خطراتی جدی که در ایران با آن مواجهاند، در ایالات متحده درخواست پناهندگی کردهاند.»
در این دادخواست همچنین گفته شده است که این سیاست حتی پس از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه در سال گذشته، سرکوب معترضان در ایران و نیز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شد، همچنان ادامه یافته است.
وزارت امنیت داخلی آمریکا، که اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) زیرمجموعه آن است، در بیانیهای اعلام کرد: «این ادعاها مبنی بر اینکه اداره ICE سوابق درخواستهای پناهندگی را با حکومت ایران به اشتراک گذاشته، کاملا نادرست است.»
این وزارتخانه افزود: «اداره مهاجرت و گمرک آمریکا متعهد است اطمینان حاصل کند که اتباع خارجی غیرقانونی از حق خود برای برقراری ارتباط با نمایندگان کنسولی کشورشان آگاه باشند.»
اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در خط مقدم سیاستهای سختگیرانه دولت ترامپ در زمینه مقابله با مهاجرت غیرقانونی و اخراج مهاجران قرار داشته است؛ سیاستهایی که از سوی گروههای حقوق بشری بهدلیل نقض آزادی بیان و حقوق دادرسی عادلانه بهشدت مورد انتقاد قرار گرفتهاند.
گروههای مدافع حقوق بشر همچنین میگویند این سیاستها محیطی ناامن، بهویژه برای اقلیتهای قومی، در آمریکا ایجاد کرده و نگرانیهایی درباره تبعیض و هدف قرار گرفتن افراد بر اساس نژاد به وجود آورده است.
ترامپ همواره از این سیاستها با این استدلال دفاع کرده که هدف آنها کاهش مهاجرت غیرقانونی و تقویت امنیت داخلی آمریکا است.
این شکایت در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا ثبت شده است.
در دادخواست آمده است که برخی از شهروندان ایرانی بازداشتشده که با یکی از مقامهای «دفتر حافظ منافع ایران» دیدار کردهاند، گفتهاند این مقام از جزئیات پروندههای مهاجرتی آنان، از جمله اطلاعات مربوط به درخواستهای پناهندگیشان، اطلاع داشته است.
از آنجا که جمهوری اسلامی در ایالات متحده کنسولگری ندارد، در متن دادخواست آمده است که امور کنسولی ایران از طریق دفتر حافظ منافع ایران که در سفارت پاکستان در واشینگتن مستقر است، انجام میشود.
در پایان، شاکیان از دادگاه خواستهاند یک ناظر مستقل منصوب کند تا از هرگونه افشای اطلاعات به حکومت ایران جلوگیری کند و هرگونه تبادل احتمالی اطلاعات با جمهوری اسلامی را متوقف سازد.
در شکایتی که روز سهشنبه در آمریکا ثبت شد، دولت دونالد ترامپ متهم شده است اطلاعات محرمانه پناهجویان ایرانی، از جمله جزئیات درخواستهای پناهندگی، را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا این اتهام را رد و آن را «کاملا نادرست» توصیف کرد.
شاکیان میگویند بسیاری از این پناهجویان از معترضان، اقلیتهای مذهبی یا اعضای جامعه رنگینکمانی هستند و افشای اطلاعات آنان میتواند جانشان را به خطر بیندازد. این شکایت خواستار توقف هرگونه تبادل اطلاعات با جمهوری اسلامی و تعیین یک ناظر مستقل برای نظارت بر این روند شده است.
دنیس راس، نماینده پیشین آمریکا در امور خاورمیانه، در «ایکس» نوشت سپاه پاسداران آنچه را دونالد ترامپ تصور میکرد با بازگشایی تنگه هرمز به دست آورده، تضعیف کرده است.
او هشدار داد این روند میتواند به چرخهای از اقدامات تلافیجویانه و تشدید تنش منجر شود.
راس افزود: «جمهوری اسلامی هیچوقت نفهمیده است که چه زمانی باید متوقف شود.»
به گفته او« ترامپ نمیخواست جنگ از سر گرفته شود، اما سپاه پاسداران آنچه را که رییسجمهوری آمریکا تصور میکرد به دست آورده، یعنی بازگشایی تنگه هرمز، به تمسخر گرفت. به نظرم از این پس حکومت ایران به حمله سنتکام پاسخ خواهد داد، ما هم به آنها واکنش نشان خواهیم داد و سپس میانجیها وارد عمل خواهند شد؛ این وضعیتی است که نه جنگ است و نه صلح.»
ارتش ایالات متحده بامداد چهارشنبه ۱۷ تیر به وقت ایران حملات تازهای را علیه اهدافی در خاک ایران آغاز کرد. این حملات در پاسخ به حمله سپاه پاسداران به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز صورت میگیرد و توافق موقت برای پایان دادن به درگیریها را با تهدیدی جدی روبهرو کرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت که این حملات بدون تردید بر پیچیدگی مذاکراتی خواهد افزود که با هدف بازگشایی کامل تنگه هرمز، محدود کردن برنامه هستهای مورد مناقشه ایران و دستیابی به پایان دائمی جنگی که از ۹ اسفند فوریه آغاز شد، در جریان است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در بیانیهای که در شبکههای اجتماعی منتشر شد، اعلام کرد نیروهای آمریکایی این حملات را «برای تحمیل هزینههای سنگین بابت هدف قرار دادن و حمله به کشتیهای تجاری با خدمه غیرنظامی بیگناه در یک آبراه بینالمللی» انجام دادهاند.
در این بیانیه آمده است: «رفتار تهاجمی ایران کاملا غیرقابل توجیه، خطرناک و نقض آشکار آتشبس بود.»
شبکه سیانان بهنقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که حملات تازه این کشور به جمهوری اسلامی نه یک عملیات متناسب با حمله سپاه به سه کشتی بلکه اقدامی تنبیهی است که بهسرعت تمام نخواهد شد.
اکسیوس بهنقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد حملات آمریکا به ایران در بامداد چهارشنبه، از نظر گستره و قدرت، چهار تا پنج برابر بزرگتر از حملات ۱۰ روز پیش بوده است.
رویترز نیز بهنقل از یک مقام آمریکایی نوشت حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، سامانههای پدافند هوایی، سامانههای پایش ساحلی، موشکهای زمینبههوا، موشکهای کروز ضدکشتی، محلهای پرتاب پهپاد و تاسیسات بندری ایران را هدف قرار داده است.
آمریکا ۱۰ روز پیش و پس از حمله جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری به مواضعی در خاک ایران حمله کرده و هشدار داده بود که به هر حمله تهران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز پاسخی محکم خواهد داد.
با این حال گزارش شده بود که دو طرف توافق کردهاند در جریان تشییع جنازه و خاکسپاری علی خامنهای، دیکتاتور پیشین جمهوری اسلامی، حملات خود را متوقف خواهند کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شنبه ۱۳ تیر با اشاره به مراسم دفن علی خامنهای گفت ایالات متحده میتوانست همه مقامهای جمهوری اسلامی حاضر در این مراسم را با یک حمله از بین ببرد، اما چنین کاری را انجام نداد، زیرا در آن صورت دیگر کسی برای مذاکره باقی نمیماند.
او افزود دو طرف تصمیم گرفتهاند مذاکرات را تا پایان مراسم دفن علی خامنهای به مدت یک هفته متوقف کنند و در این مدت هیچیک از دو طرف به روی دیگری آتش نخواهد گشود.
با این حال، پس از آنکه عبور کشتیها از یک مسیر در جنوب تنگه هرمز و در آبهای عمان افزایش یافت، در حالی که مراسم دفن علی خامنهای همچنان جریان داشت و در آستانه انتقال باقیمانده جنازه او به نجف و کربلا در عراق، سپاه پاسداران دو نفتکش عربستان سعودی و یک تانکر حمل گاز طبیعی مایع قطر را هدف قرار دادند.
در پی این حملات، ابتدا وزارت خزانهداری آمریکا مجوز عمومی فروش نفت و فرآوردههای نفتی و پتروشیمی با منشاء ایران را لغو کرد. آمریکا کمتر از سه هفته پیش درچارچوب یادداشت تفاهم با تهران، تحریمهای نفتی جمهوری اسلامی را برای ۶۰ روز به حالت تعلیق درآورده بود.
پس از آن، فرماندهی مرکزی ایالات متحده از انجام عملیاتی سنگین در واکنش به حملات سپاه به کشتیهای تجاری خبر داد.
همزمان رسانههای ایران از شنیده شدن صداهای متعدد انفجار در نوار ساحلی ایران در خلیج فارس از جمله در بندرعباس، قشم و سیریک خبر دادند.
براساس این گزارشها، تاسیسات بندری و نیز پایگاه هوایی بندرعباس از جمله نقاطی بودهاند که مورد حمله قرار گرفتهاند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بازگشت تحریمهای نفتی و حملات نظامی آمریکا را نقض یادداشت تفاهم با واشینگتن خوانده و از اتخاذ تصمیمات لازم خبر داده است.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اقدام آمریکا در لغو تعلیق تحریم فروش نفت ایران، مصداق نقض فاحش بند ۱۰ یادداشت تفاهم اسلامآباد است و عملیات نظامی آمریکا نیز نقض بندهای ۱ و ۲ این تفاهمنامه به شمار میرود.
او نوشت آمریکا در سه هفته گذشته با حمایت از اقدامهای اسرائیل در لبنان و اظهارات تهدیدآمیز علیه تهران، بندهای ۱ و ۲ یادداشت تفاهم اسلامآباد را بارها نقض کرده است.
غریبآبادی افزود جمهوری اسلامی اقدامهای لازم را برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود اتخاذ خواهد کرد.
دور جدید حملات آمریکا در حالی صورت گرفته که دونالد ترامپ برای شرکت در نشست رهبران کشورهای عضو ناتو در ترکیه به سر میبرد.
ترامپ در روز اول این نشست انتقادهای تند خود از ناتو بهدلیل عملکرد این کشور در جنگ ایران را تکرار کرد. حملات تازه سپاه نیز باعث شد که موضوع تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی در این آبراه در دستور کار نشست ناتو قرار گیرد.
حملات تازه سپاه و بازگشت تحریمهای نفتی باعث شد که قیمت نفت تا عصر سهشنبه ۱۶ تیر، پنج درصد افزایش یابد.