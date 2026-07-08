پس از فعال شدن آژیر خطر در بحرین، تلویزیون رسمی این کشور گزارش داد پدافند هوایی حملات جمهوری اسلامی را بر فراز آسمان بحرین منهدم کرده است.
تلویزیون بحرین جزئیات بیشتری درباره شمار حملات یا پیامدهای احتمالی آنها منتشر نکرد.
بر اساس تصاویر منتشرشده از رسانههای ایران، تابوت علی خامنهای و اعضای خانواده او چهارشنبه ۱۷ تیر در عراق، به محل دفن امامان اول و سوم شیعیان برده شد.
وزارت خارجه کویت با انتشار بیانیهای، تکرار حملات جمهوری اسلامی به این کشور را به شدیدترین شکل محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت کویت، تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات این کشور و امنیت شهروندان و ساکنان آن دانست.
در این بیانیه آمده است که آخرین حمله صبح چهارشنبه رخ داده و این اقدام نقض جدی حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه شماره ۲۸۱۷ شورای امنیت به شمار میرود.
وزارت خارجه کویت همچنین اعلام کرد ادامه این حملات، در حالی که تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای کاهش تنش ادامه دارد، به طور نظاممند این تلاشها را تضعیف میکند و اراده جامعه جهانی برای پیشبرد این مسیر را نادیده میگیرد.
این وزارتخانه تاکید کرد امنیت، حاکمیت و سلامت شهروندان و ساکنان کویت خط قرمز است و افزود کویت حق ذاتی و مشروع خود را برای اتخاذ همه اقدامات لازم به منظور حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات این کشور محفوظ میداند.
وزارت کشور بحرین برای سومین بار از بامداد چهارشنبه اعلام کرد آژیر خطر در این کشور به صدا درآمده است.
این وزارتخانه از شهروندان و ساکنان خواست آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین محل امن بروند.
بر اساس اعلام وزارت کشور بحرین، آژیر خطر حدود ساعت ۹:۲۵ به وقت منامه (ساعت ۹:۵۵ به وقت تهران) به صدا درآمد.
وزارت کشور بحرین صبح چهارشنبه برای سومین بار از بامداد چهارشنبه اعلام کرد آژیر خطر در این کشور به صدا درآمده است.
این وزارتخانه از شهروندان و ساکنان خواست آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین محل امن بروند.
بر اساس اعلام وزارت کشور بحرین، آژیر خطر حدود ساعت ۹:۲۵ به وقت منامه (ساعت ۹:۵۵ به وقت تهران) به صدا درآمد.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد مجوز پیشین برای تولید، فروش و انتقال نفت خام و فرآوردههای نفتی با منشا جمهوری اسلامی لغو شده است.
میعاد ملکی، رییس پیشین دفتر هدفگذاری تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا گفت این به معنای بازگشت تحریمهای بانکی و مرتبط با فروش نفت و پتروشیمی است.