وزارت خارجه کویت با انتشار بیانیه‌ای، تکرار حملات جمهوری اسلامی به این کشور را به شدیدترین شکل محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت کویت، تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات این کشور و امنیت شهروندان و ساکنان آن دانست.

در این بیانیه آمده است که آخرین حمله صبح چهارشنبه رخ داده و این اقدام نقض جدی حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه شماره ۲۸۱۷ شورای امنیت به شمار می‌رود.

وزارت خارجه کویت همچنین اعلام کرد ادامه این حملات، در حالی که تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش ادامه دارد، به طور نظام‌مند این تلاش‌ها را تضعیف می‌کند و اراده جامعه جهانی برای پیشبرد این مسیر را نادیده می‌گیرد.

این وزارتخانه تاکید کرد امنیت، حاکمیت و سلامت شهروندان و ساکنان کویت خط قرمز است و افزود کویت حق ذاتی و مشروع خود را برای اتخاذ همه اقدامات لازم به منظور حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات این کشور محفوظ می‌داند.