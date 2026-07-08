نخستوزیر هلند توافق نهایی با تهران را دستیافتنی دانست
راب یتن، نخست وزیر هلند، گفت که مطمئن است یک توافق دیپلماتیک نهایی با ایران، دستیافتنیست.
او تاکید کرد: «مهم است که به جمهوری اسلامی نشان دهیم نقض آتشبس پذیرفتنی نیست.»
راب یتن، نخست وزیر هلند، گفت که مطمئن است یک توافق دیپلماتیک نهایی با ایران، دستیافتنیست.
او تاکید کرد: «مهم است که به جمهوری اسلامی نشان دهیم نقض آتشبس پذیرفتنی نیست.»
مارک روته، دبیرکل ناتو، پیش از نشست رهبران این پیمان در آنکارا گفت: «انتظار میرود اعضای این ائتلاف چهارشنبه ۱۷ تیر بار دیگر بر این موضع تاکید کنند که جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز را بهطور کامل باز نگه دارد.»
او افزود حملات جدید آمریکا به ایران کاملا ضروری بود.
دبیرکل ناتو گفت: «وقتی آتشبس برقرار است و ایران عملا آن را نقض میکند، به نظر من کاملا ضروری است که آمریکا با قاطعیت واکنش نشان دهد.»
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود، در صفحه یک خود در چهارشنبه ۱۷ تیر نوشت «ترامپ نباید زنده بماند».
این روزنامه نوشت تشییع جنازه خامنهای «زمایش اقتدار اسلام بود» و امنیت دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای همیشه از بین رفت.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در یادداشتی با عنوان «سر ترامپ را میخواهیم»، نوشت باید رسما اعلام شود که جمهوری اسلامی، ترامپ و حتی خلبانانی که در کشته شدن علی خامنهای دست داشتهاند را «واجبالقتل» میداند و هرجا او را بیابد، «به قتل» میرساند.
امیر گیتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت جمهوری اسلامی به دلیل بینظمی در اداره کشور، از نظم کشورهای منطقه سوءاستفاده میکند و با حملات پهپادی و موشکی آنها را هدف قرار میدهد، در نهایت کشورهای منطقه برای ثبات خودشان درخواست دیپلماسی میکنند و این چرخه ادامه دارد.
سنتکام اعلام کرد بامداد ۱۷ تیر بیش از ۸۰ هدف، از جمله سامانههای پدافندی و قایقهای تندروی سپاه پاسداران را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. سنتکام گفت این حملات را در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری انجام داد.
گفتوگو با امیر گیتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
ارتش آمریکا اعلام کرد در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، بیش از ۸۰ هدف را در ایران، از جمله سامانههای پدافندی، مراکز فرماندهی و بیش از ۶۰ قایق تندروی سپاه پاسداران، هدف قرار داده است. این حملات در حالی انجام شد که آتشبس شکننده میان دو طرف همچنان برقرار بود.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا اعلام کرد حمله آمریکا به جنوب ایران که همزمان با حضور جنازه علی خامنهای در عراق انجام شد، «تجاوزی آشکار» بوده و به آن «پاسخ کوبنده» خواهد داد. سپاه پاسداران نیز در واکنش، اهدافی را در بحرین و کویت با موشک و پهپاد هدف قرار داد.
محمدباقر قالیباف گفت آمریکا با حملات اخیر، تهدید به ادامه آنها و بازگرداندن تحریمهای نفتی علیه ایران، مرتکب «نقضهای جدی» تفاهمنامه میان تهران و واشینگتن شده است.
تازهترین تبادل آتش، که آتشبس شکننده میان دو طرف را به چالش کشیده، شدیدترین درگیری طی یک ماه گذشته تاکنون است. این درگیریها همزمان با دیدار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با رهبران ناتو در ترکیه رخ داد.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز مجوز معاملات نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با منشا ایران را لغو و مجوز جدید X1 را جایگزین آن کرد. بر اساس این مجوز، شرکتها تا ۲۶ تیر برای پایان دادن به معاملات قبلی فرصت دارند، اما از ۱۶ تیر خرید یا بارگیری جدید این محصولات ممنوع است.
جزییات بیشتر درباره تحولات در روز سهشنبه هفدهم تیر را اینجا بخوانید.
سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به حملات بامداد آمریکا به ایران، در عملیاتی مشترک با استفاده از موشک و پهپاد، ۸۵ هدف نظامی آمریکا، از جمله بندر سلمان، مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و پایگاه هوایی علی السالم در کویت را هدف قرار داده است.
سپاه پاسداران همچنین مدعی شد یک فروند پهپاد آمریکایی «ام کیو ۹» را که قصد مداخله در این عملیات را داشت سرنگون کرده است.
این ادعاها تاکنون از سوی آمریکا یا منابع مستقل تایید نشده است.